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Como comprar ingressos para Inter x VfB Stuttgart: preços para a Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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A Inter enfrenta o VfB Stuttgart na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

A Inter de Milão recebe o VfB Stuttgart na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Giuseppe Meazza, em Milão.

A Inter chega a esta fase da Champions League buscando aproveitar sua força em casa no Giuseppe Meazza, onde tradicionalmente impõe grandes dificuldades aos adversários alemães. O VfB Stuttgart entra em campo com o objetivo de se destacar na principal competição de clubes da Europa e aposta na disciplina tática para enfrentar adversários de peso fora de casa.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Inter de Milão x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Inter x VfB Stuttgart pela Champions League?

Inter de Milão x VfB Stuttgart acontece no Giuseppe Meazza, em Milão, na quarta-feira, 25 de novembro de 2026.

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Como comprar ingressos para Inter x VfB Stuttgart pela Champions League?

Confira as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Inter de Milão e VfB Stuttgart pela Champions League, no San Siro:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos: A principal e mais confiável opção é comprar diretamente pelo site oficial e pela plataforma de ingressos da Inter de Milão. Caso haja disponibilidade, os ingressos para o público geral costumam ser liberados após o encerramento dos períodos de prioridade para quem tem ingresso de temporada e para sócios do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Inter x VfB Stuttgart pela Champions League?

Confira as estimativas de preços para o jogo entre Inter e VfB Stuttgart pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

  • Setores superiores (Terzo Anello): Preços a partir de cerca de € 35 a € 45.
  • Segundo nível (Secondo Anello): Preços entre € 50 e € 90, dependendo da escolha entre setores laterais ou atrás dos gols.
  • Primeiro nível (Primo Anello): Preços geralmente entre € 100 e mais de € 250 na venda direta pelo clube.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: Custam de € 300 a mais de € 600 por ingresso e incluem serviço de alimentação e acesso a lounges exclusivos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Revenda para o setor superior: Preços geralmente a partir de cerca de € 52 a € 60.
  • Revenda para o setor intermediário: Preços normalmente entre € 75 e € 150, dependendo da proximidade com o campo.
  • Revenda para o setor inferior e áreas premium: Preços entre € 180 e mais de € 350, dependendo da demanda e da disponibilidade de ingressos.

Inter x VfB Stuttgart pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Inter e VfB Stuttgart

A Inter soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk pela Champions League. Antes disso, também venceu o Bologna por 3 a 1 na Serie A. A única derrota nessa sequência foi para o Club Brugge, por 4 a 3, na Champions League. A Inter marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

O VfB Stuttgart tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 2 para o Borussia Moenchengladbach pela Bundesliga. A equipe também perdeu por 1 a 0 para o Hamburger SV no campeonato. O melhor resultado do Stuttgart nessa sequência foi a vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Slovan Bratislava pela Champions League. No último jogo pela competição europeia, empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid. Nos cinco jogos, marcou sete gols e sofreu nove.

INT

INT - Sequência

SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
D3-1
FEY
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
STU

STU - Sequência

ATM
E1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Inter x VfB Stuttgart: confrontos diretos recentes

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Inter de Milão e VfB Stuttgart nos registros fornecidos. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.

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