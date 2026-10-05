A Inter está pronta para enfrentar o Shakhtar Donetsk na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Giuseppe Meazza, em Milão.

Historicamente, a Inter leva vantagem em competições europeias, mantendo um retrospecto invicto no confronto direto contra o Shakhtar Donetsk em todos os sete encontros oficiais anteriores entre as equipes. Os encontros mais recentes entre os times na UEFA Champions League aconteceram na fase de grupos de 2021–22, quando a Inter garantiu uma vitória por 2 a 0 em casa após um empate por 0 a 0 no jogo fora.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Inter x Shakhtar Donetsk, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Inter x Shakhtar Donetsk pela Champions League?

Inter x Shakhtar Donetsk começa no Giuseppe Meazza, em Milão, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Como comprar ingressos para Inter x Shakhtar Donetsk pela Champions League?

Há vários caminhos principais para garantir ingressos para a partida Inter x Shakhtar Donetsk da UEFA Champions League no estádio San Siro:

1. Canais oficiais de venda de ingressos dos clubes

Site oficial da Inter: Os detentores de carnê de temporada (portadores do cartão Siamo Noi ) e membros registrados do Inter Club têm acesso prioritário com preços com desconto. A venda é aberta ao público após as vendas para membros, sujeita à disponibilidade.

Portal oficial do Shakhtar Donetsk: Os torcedores que apoiam o Shakhtar Donetsk devem consultar os canais oficiais de distribuição do clube para a alocação designada do setor visitante no Terzo Anello Blu (terceiro anel azul).

Como comprar ingressos para Inter x Shakhtar Donetsk pela Champions League?

Existem várias opções principais para comprar ingressos para a partida Inter x Shakhtar Donetsk da UEFA Champions League no estádio San Siro. Os custos dos ingressos variam dependendo de você comprá-los pelo valor de face diretamente com os clubes ou por meio de plataformas de mercado secundário:

1. Venda oficial de ingressos da Inter de Milão

Ingressos básicos: Assentos padrão a partir de cerca de €35 – €50 nos anéis superiores (Terzo Anello), até €120 – €250 para lugares nas cadeiras inferiores da arquibancada principal (Primo Anello).

Ingressos Plus: Oferecem flexibilidade extra, como uma opção gratuita de transferência de nome/titular.

VIP & hospitalidade: Lugares premium com acesso a lounge e serviço de catering, geralmente com preços entre €300 – €650+ por pessoa.

2. Cota oficial para torcedores visitantes

Os limites padrão de ingressos para visitantes na UEFA Champions League geralmente fixam esses valores em cerca de €30 – €45 .

3. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

Terceiro anel (Terzo Anello): Aproximadamente €60 – €110

Segundo anel (Secondo Anello): Aproximadamente €110 – €220

Primeiro anel (Primo Anello): Aproximadamente €200 – €450+

Inter x Shakhtar Donetsk pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Inter e Shakhtar Donetsk

A Inter soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Roma na Serie A, depois de buscar a igualdade após estar perdendo por dois gols. Antes disso, venceu a Udinese por 5 a 3 e superou o Napoli por 3 a 2 depois de estar atrás por 2 a 0. A única derrota nessa sequência foi um revés por 2 a 1 para o Real Madrid na Champions League. Nesses cinco jogos, a Inter marcou 11 gols e sofreu seis.

O Shakhtar venceu dois, empatou um e perdeu um dos últimos quatro jogos registrados, com mais um resultado disponível. A atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Chornomorets Odesa na Premier League ucraniana. A equipe empatou por 1 a 1 com o PSV Eindhoven na Champions League e sofreu uma derrota em casa por 0 a 2 para o Polissya Zhytomyr pela liga. O Shakhtar mostrou que pode conseguir resultados na Europa, mas sua forma no cenário doméstico tem sido inconsistente.

Inter x Shakhtar Donetsk: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na fase de grupos da Champions League em 24 de novembro de 2021, quando a Inter venceu por 2 a 0 no Giuseppe Meazza. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Inter venceu dois e o Shakhtar não venceu nenhum, com três empates. O resultado mais expressivo no conjunto de dados foi uma vitória da Inter por 5 a 0 na Liga Europa, em agosto de 2020.