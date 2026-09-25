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Como comprar ingressos para Inter x Club Brugge: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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A Inter enfrenta o Club Brugge na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

A Inter enfrenta o Club Brugge na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Giuseppe Meazza, em Milão.

As duas equipes buscam pontos cruciais no início do torneio depois de sofrerem derrotas apertadas na 1ª rodada. Jogando em casa, a Inter tem uma vantagem significativa, mas o Club Brugge tentará surpreender na Itália.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Inter x Club Brugge, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Inter x Club Brugge pela Champions League?

Inter x Club Brugge começa no Giuseppe Meazza, em Milão, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

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Giuseppe Meazza

Como comprar ingressos para Inter x Club Brugge pela Champions League?

Para comprar ingressos para Inter de Milão x Club Brugge na UEFA Champions League, no San Siro, siga estas opções e fases oficiais de compra:

1. Compra direta oficial (site da Inter de Milão)

  • Onde comprar: Compre diretamente online pela plataforma oficial de ingressos da Inter de Milão (inter.it/tickets) ou pelo parceiro autorizado de bilheteria da Inter, a Vivaticket.
  • Pré-venda / acesso prioritário: Portadores de pacote de temporada FULL e membros ativos do Inter Club PLUS recebem janelas prioritárias de venda para comprar até quatro ingressos extras antes do público em geral.
  • Venda geral: Assim que as fases de pré-venda terminam, qualquer estoque restante é liberado para o público em geral diretamente no site oficial. Você precisará de um perfil registrado no site da Inter para concluir a reserva.

2. Setor visitante (torcedores do Club Brugge)

  • Se você deseja ficar no setor visitante, os ingressos são vendidos e distribuídos exclusivamente pelo Club Brugge para seus portadores de pacote de temporada registrados ou membros do clube por meio do portal oficial de ingressos do Club Brugge.

Quanto custam os ingressos para Inter x Club Brugge pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Inter x Club Brugge na UEFA Champions League variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

  • Entrada geral oficial: Os preços primários dos ingressos no Giuseppe Meazza (San Siro) normalmente variam de € 30 a € 40 para lugares do anel superior atrás dos gols, até € 150 a € 250 para lugares centrais da arquibancada inferior.
  • VIP e hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade normalmente começam em € 250 a € 500+ por ingresso.
  • Plataformas secundárias de ingressos: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os ingressos costumam ser vendidos com ágio devido à demanda, normalmente a partir de € 60 a € 80 para os anéis superiores e ultrapassando € 300+ para lugares premium no anel inferior.

Inter x Club Brugge pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Inter x Club Brugge

A Inter venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com sua única derrota tendo sido contra o Real Madrid na Champions League, quando perdeu por 2 a 1. Na Serie A, a equipe tem sido clínica, ao bater o Monza por 4 a 1, vencer o Cagliari fora de casa por 1 a 0 e derrotar o Napoli por 3 a 2 no San Siro. Ao longo dessas cinco partidas, a Inter marcou 11 gols e sofreu seis.

O Club Brugge venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas competitivas. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Royal Antwerp na Primeira Divisão A da Bélgica, mas a equipe foi derrotada por 3 a 2 pelo Aston Villa na estreia na Champions League. As outras derrotas vieram contra o Gent, enquanto as vitórias sobre Lommel e Cercle Brugge completam uma sequência irregular.

INT

INT - Sequência

CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
D2-1
UDI
V5-3
ROM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
12/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CLB

CLB - Sequência

GNT
D2-1
LOM
V0-1
AVL
D2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Inter x Club Brugge: retrospecto recente do confronto

Nenhum dado de confronto direto foi fornecido para esses dois clubes em encontros recentes, portanto um retrospecto histórico não pode ser confirmado neste momento.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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