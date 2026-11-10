A Inter recebe o Genoa na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Serie A em 28 de fevereiro de 2026, quando a Inter venceu em casa por 2 a 0. Os confrontos anteriores entre eles muitas vezes foram equilibrados, como no empate disputado por 2 a 2 na última vez em que se enfrentaram no estádio do Genoa, em agosto de 2024.

Deixe que a GOAL apresente tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Inter x Genoa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Inter x Genoa pela Copa da Itália?

Inter x Genoa acontece no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na terça-feira, 1º de dezembro de 2026.

Copa da Itália - 1/8 1 de dez. de 2026 - 15:00

Como comprar ingressos para Inter x Genoa pela Copa da Itália?

Para comprar ingressos para Inter x Genoa pela Copa da Itália no San Siro, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A opção principal e mais segura é o portal oficial de ingressos da Inter, administrado pela Vivaticket. Nele, você pode comprar ingressos comuns, escolher entre as categorias Base e Plus ou reservar pacotes de hospitalidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oferecidos oficialmente pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Copa da Itália quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Inter x Genoa pela Copa da Itália?

Veja os preços dos ingressos para Inter x Genoa pela Copa da Itália:

1. Canais oficiais do clube

Curvas (setores atrás dos gols / terceiro anel): Geralmente custam a partir de cerca de € 15 a € 20 .

Geralmente custam a partir de cerca de . Primeiro e segundo anéis (assentos nas laterais do campo): Geralmente custam entre € 30 e € 60 .

Geralmente custam entre . Pacotes de hospitalidade: Custam a partir de cerca de € 299.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda do mercado:

Anel superior / ingressos comuns: Custam a partir de € 32 .

Custam a partir de . Categoria 1 / assentos centrais: Geralmente custam de € 36 a € 65 .

Geralmente custam de . Revenda premium e categorias Silver: Custam de € 45 a mais de € 100.

Inter x Genoa pela Copa da Itália: tudo o que você precisa saber

Momento de Inter e Genoa

A Inter registrou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o AC Milan no clássico pela Serie A. Antes disso, venceu o Venezia por 2 a 0 e a Fiorentina por 2 a 1 no campeonato, além de superar o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 na Champions League. Nesses cinco jogos, a Inter marcou oito gols e sofreu sete, com seu retrospecto defensivo mostrando certa fragilidade.

O Genoa vive boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Lecce, pela Serie A, em 1º de novembro. A equipe de De Rossi também venceu a Juventus por 2 a 0 e o Venezia por 1 a 0 em jogos consecutivos pelo campeonato e, antes disso, derrotou a Fiorentina por 2 a 1. Sua única derrota nessa sequência foi por 2 a 0 para a Roma. O Genoa marcou nove gols em cinco jogos e sofreu quatro, refletindo a confiança da equipe no ataque.

Inter x Genoa: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Serie A em 28 de fevereiro de 2026, quando a Inter venceu em casa por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Serie A, a Inter venceu três vezes, houve um empate e o Genoa venceu uma vez. A Inter marcou oito gols nesses cinco jogos, enquanto o Genoa marcou seis. Entre eles está o empate por 2 a 2 no estádio do Genoa, em agosto de 2024.