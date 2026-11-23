O Inter Club d'Escaldes recebe o AGF na quinta-feira, 17 de dezembro de 2026, no Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes e AGF Aarhus nunca se enfrentaram em uma partida oficial ou amistosa. Assim, este confronto da fase de liga da Conference League da Uefa será o primeiro encontro entre os clubes. O jogo também representa um raro confronto entre equipes de países diferentes: o Inter Club d'Escaldes nunca enfrentou um clube dinamarquês em competições da Uefa, enquanto o AGF tem pouca experiência histórica contra adversários de Andorra.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Inter Club d'Escaldes x AGF, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Inter Club d'Escaldes x AGF pela Conference League?

Inter Club d'Escaldes x AGF será disputado no Estadi de la FAF na quinta-feira, 17 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Inter Club d'Escaldes x AGF pela Conference League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Inter Club d'Escaldes e AGF pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do Inter Club d'Escaldes: Os ingressos para jogos em casa em Andorra costumam ser disponibilizados diretamente pelo site oficial e pelas redes sociais do clube mais perto da data da partida. Se ainda houver disponibilidade, também podem ser vendidos na bilheteria do estádio no dia do jogo.

Os ingressos para jogos em casa em Andorra costumam ser disponibilizados diretamente pelo site oficial e pelas redes sociais do clube mais perto da data da partida. Se ainda houver disponibilidade, também podem ser vendidos na bilheteria do estádio no dia do jogo. Cota oficial do AGF para visitantes: Torcedores que viajarem para o jogo podem comprar ingressos para o setor visitante diretamente pelo portal oficial de vendas do AGF Aarhus, sujeitos às regras de prioridade do clube para quem acumula pontos de fidelidade ou possui ingresso de temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Inter Club d'Escaldes x AGF pela Conference League?

Confira os preços estimados dos ingressos para Inter Club d'Escaldes x AGF pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum / setores laterais descobertos: € 20 a € 35 .

. Arquibancada principal coberta: € 35 a € 50 .

. Setor visitante (torcedores do AGF): € 20 a € 40.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingresso comum / setores laterais descobertos: € 420 a € 435 .

. Arquibancada principal coberta / setor intermediário: € 435 a € 600 ou mais .

. VIP / hospitalidade premium: € 600 a € 1.150 ou mais.

Inter Club d'Escaldes x AGF pela Conference League: tudo o que você precisa saber

Momento de Inter Club d'Escaldes e AGF

O Inter Club d'Escaldes soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 com o Sporting Escaldes na 1ª Divisão, após perder por 2 a 1 para o FK Crvena Zvezda na Conference League. Nesses cinco jogos, o Escaldes marcou quatro gols e sofreu seis, com derrotas nas duas partidas europeias.

O AGF vive um momento melhor, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Poulsen venceu o AC Horsens por 2 a 0 na Superliga em sua partida mais recente, e o empate por 0 a 0 com o Braga na Conference League mostrou solidez defensiva no mais alto nível. Nesse período, marcou cinco gols e sofreu três. Antes do jogo contra o Braga, as vitórias consecutivas sobre FC Roskilde e Viborg demonstraram uma produção ofensiva consistente.

Inter Club d'Escaldes x AGF: retrospecto recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis de confrontos recentes entre Inter Club d'Escaldes e AGF. O conjunto de dados fornecido não registra um histórico desse duelo.