Quando será o pontapé inicial de Inglaterra x Espanha pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?
Inglaterra x Espanha começa às 19h45 no horário local no sábado, 26 de setembro de 2026, no Estádio de Wembley, em Londres.
Inglaterra x Espanha pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber
Forma de Inglaterra e Espanha
A Inglaterra chega para este confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, todos disputados na Copa do Mundo. Sua partida mais recente foi uma vitória por 6 a 4 sobre a França nas quartas de final, em 18 de julho, resultado que destacou sua força ofensiva. Também venceu a Noruega por 2 a 1 e o México por 3 a 2 durante o torneio, embora uma derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal tenha encerrado sua Copa do Mundo. Ao longo dessas cinco partidas, a Inglaterra marcou 11 gols e sofreu oito.
A forma recente da Espanha é excepcional. O time de De la Fuente venceu todos os cinco jogos na Copa do Mundo, marcou sete gols e sofreu apenas dois. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, em 19 de julho, e também venceu a França por 2 a 0 na semifinal. Essa sequência de cinco vitórias consecutivas incluiu três jogos sem sofrer gols.
Inglaterra x Espanha: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas seleções terminou com vitória da Espanha por 2 a 1 na final da Euro 2024, em 14 de julho de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha leva vantagem com três vitórias, contra uma da Inglaterra, além de um empate. A única vitória da Inglaterra nessa sequência aconteceu na Liga das Nações da Uefa de 2018, quando venceu por 3 a 2 em Sevilha.
Confrontos
Classificação de Inglaterra e Espanha
No Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa, a Inglaterra ocupa atualmente a terceira colocação, e a Espanha a quarta, no início da competição.
UEFA Nations League A Grp. 3
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