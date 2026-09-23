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Liga das Nações A
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Como comprar ingressos para Inglaterra x Espanha: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Liga das Nações A
Inglaterra
Espanha

A Inglaterra enfrenta a Espanha na Liga das Nações da Uefa A. Veja como você pode garantir seus ingressos

Quando será o pontapé inicial de Inglaterra x Espanha pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Inglaterra x Espanha começa às 19h45 no horário local no sábado, 26 de setembro de 2026, no Estádio de Wembley, em Londres.

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Liga das Nações A - Rodada 1
Wembley

Inglaterra x Espanha pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Inglaterra e Espanha

A Inglaterra chega para este confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, todos disputados na Copa do Mundo. Sua partida mais recente foi uma vitória por 6 a 4 sobre a França nas quartas de final, em 18 de julho, resultado que destacou sua força ofensiva. Também venceu a Noruega por 2 a 1 e o México por 3 a 2 durante o torneio, embora uma derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal tenha encerrado sua Copa do Mundo. Ao longo dessas cinco partidas, a Inglaterra marcou 11 gols e sofreu oito.

A forma recente da Espanha é excepcional. O time de De la Fuente venceu todos os cinco jogos na Copa do Mundo, marcou sete gols e sofreu apenas dois. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, em 19 de julho, e também venceu a França por 2 a 0 na semifinal. Essa sequência de cinco vitórias consecutivas incluiu três jogos sem sofrer gols.

ING

ING - Sequência

COD
V2-1
MÉX
V2-3
NOR
V1-2
ARG
D1-2
FRA
V4-6
Gol marcado (sofrido)
14/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ESP

ESP - Sequência

AUT
V3-0
POR
V0-1
BÉL
V2-1
FRA
V0-2
ARG
V1-0
Gol marcado (sofrido)
9/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Inglaterra x Espanha: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou com vitória da Espanha por 2 a 1 na final da Euro 2024, em 14 de julho de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha leva vantagem com três vitórias, contra uma da Inglaterra, além de um empate. A única vitória da Inglaterra nessa sequência aconteceu na Liga das Nações da Uefa de 2018, quando venceu por 3 a 2 em Sevilha.

Confrontos

InglaterraEmpateEspanha
1
1
3
Eurocopa
Espanha badge
Espanha
ESP
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
FJ
Liga das Nações A
Espanha badge
Espanha
ESP
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
3
FJ
Liga das Nações A
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
Espanha badge
Espanha
ESP
2
FJ
Amistosos
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
2
Espanha badge
Espanha
ESP
2
FJ
Amistosos
Espanha badge
Espanha
ESP
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
0
FJ
7Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Inglaterra e Espanha

No Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa, a Inglaterra ocupa atualmente a terceira colocação, e a Espanha a quarta, no início da competição.

UEFA Nations League A Grp. 3

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CroáciaCroáciaCRO
00000000
2
TchéquiaTchéquiaCZE
00000000
3
InglaterraInglaterraING
00000000
4
EspanhaEspanhaESP
00000000
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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