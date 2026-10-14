O Club Atlético Independiente recebe o Boca Juniors no Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini no domingo, 25 de outubro de 2026, com início marcado para as 17h ART (horário local)

Que horas começa Independiente x Boca Juniors pela Liga Profesional?

Campeonato Argentino - Rodada 14 25 de out. de 2026 - 16:00

Como comprar ingressos para Independiente x Boca Juniors

Prioridade para sócios oficiais (Boletería VIP): Todas as vendas oficiais são realizadas digitalmente pela Boletería VIP ou pelo portal de sócios do clube. Sócios ativos (socios) têm acesso ao primeiro período de reservas, normalmente de 4 a 5 dias antes do início da partida, para obter comprovantes digitais de acesso aos setores em pé (bonos) ou comprar lugares nas arquibancadas (plateas).

Período de venda online para não sócios (Invitados): Se restarem lugares nas arquibancadas após o fim da prioridade dos sócios, o Independiente abre a venda online para não sócios (invitados) cerca de 48 a 72 horas antes do dia do jogo, pela Boletería VIP. É necessário cadastrar-se com um passaporte ou DNI válido.

Bilheteria presencial no dia do jogo: Ao contrário de River ou Boca, o Independiente ocasionalmente abre bilheterias físicas para vender os lugares restantes nas plateas na manhã do jogo, no Complejo de Tenis (ao lado do estádio, na Calle Cordero). Leve dinheiro em espécie (pesos argentinos), pois as máquinas de pagamento podem ficar sem conexão quando há grande movimentação de público.

Operadoras de turismo de futebol e plataformas secundárias: Para visitantes internacionais que buscam entrada garantida sem precisar lidar com sistemas de pagamento locais, operadoras de passeios para dias de jogo em Buenos Aires (como LandingPadBA ou Tangol) oferecem pacotes selecionados que incluem ingressos verificados para as arquibancadas, guias locais e transporte de ida e volta.

Entrada digital e identificação obrigatória: Os ingressos são emitidos como códigos QR digitais pela plataforma Boletería VIP. De acordo com os protocolos de segurança obrigatórios do Tribuna Segura, todo espectador deve apresentar um passaporte físico ou documento nacional de identidade cujos dados correspondam aos do ingresso nos pontos de controle policial para acessar o perímetro externo do estádio.

Independiente x Boca Juniors pela Liga Profesional: tudo o que você precisa saber

Momento de Independiente e Boca Juniors

O Independiente registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Liga Profesional. A partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Talleres, enquanto o pior resultado nessa sequência foi a derrota por 4 a 1 para o Instituto. Antes disso, venceu Union e Central Cordoba de Santiago, ambos fora de casa. Nessas cinco partidas, o Independiente marcou três gols e sofreu seis.

O Boca Juniors somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Vasco da Gama na Copa Sul-Americana, enquanto a última partida pela Liga Profesional terminou em 2 a 2 contra o Instituto. Antes disso, o Boca venceu o Union por 3 a 0 e o San Lorenzo por 2 a 0, fora de casa. Nessas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu quatro.

Independiente x Boca Juniors: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 1 a 1, na casa do Boca Juniors, pela Liga Profesional, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Boca tem o melhor retrospecto, com uma vitória, contra uma do Independiente, enquanto três partidas terminaram empatadas. A sequência reflete uma rivalidade equilibrada, sem que nenhum dos lados tenha conseguido estabelecer um domínio claro nas últimas temporadas.

Classificação de Independiente e Boca Juniors



