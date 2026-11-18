O Iberia 1999 recebe o FK Crvena Zvezda na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi.

Este confronto pela Conference League será o primeiro encontro oficial entre Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda. Jogar no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, dá ao Iberia 1999 o apoio da torcida local e a familiaridade com as condições do gramado, fatores cruciais diante de um adversário de peso como o FK Crvena Zvezda.

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Quando é o jogo entre Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda pela Conference League?

Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda se enfrentam no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

Como comprar ingressos para Iberia 1999 x FK Crvena Zvezda pela Conference League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda pela Conference League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos diretamente pelos canais oficiais disponibilizados pelo clube mandante, o Iberia 1999.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Iberia 1999 x FK Crvena Zvezda pela Conference League?

Confira os preços dos ingressos para o jogo entre Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda pela Conference League:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso padrão / comum: Os preços geralmente variam de € 10 a € 30 .

Os preços geralmente variam de . Pacotes VIP / de hospitalidade: Os preços variam de € 80 a € 150 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos padrão / comuns: Os preços começam em torno de € 20 a € 55 .

Os preços começam em torno de . Revenda de ingressos premium / VIP: Os preços variam de € 100 a € 250 ou mais.

Iberia 1999 x FK Crvena Zvezda pela Conference League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda

O Iberia 1999 chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o FC Gagra pela Erovnuli Liga, em 9 de novembro. Na Conference League, empatou por 1 a 1 com o Mjällby antes de perder por 2 a 1 para o FC Copenhagen. Nessas cinco partidas, o Iberia marcou cinco gols e sofreu cinco.

O FK Crvena Zvezda chega a Tbilisi com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Vojvodina pela Super Liga da Sérvia, em 8 de novembro. Na Conference League, venceu o Inter Club d'Escaldes por 2 a 1 e empatou por 2 a 2 com o FC Copenhagen. O FK Crvena Zvezda marcou dez gols e sofreu quatro nessa sequência de cinco partidas.

Iberia 1999 x FK Crvena Zvezda: Histórico recente de confrontos

Não há confrontos anteriores entre Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda registrados nos dados disponíveis. Este jogo pela Conference League será o primeiro encontro documentado entre os dois clubes.