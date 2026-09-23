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Como comprar ingressos para Hungria x Irlanda do Norte: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Hungria enfrenta a Irlanda do Norte na Liga das Nações B da Uefa. Veja como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da Uefa está de volta, com a Hungria se preparando para receber a Irlanda do Norte em um empolgante duelo internacional na Puskás Aréna, em Budapeste. As duas seleções europeias disputam pontos vitais pela promoção em uma fase de grupos competitiva.

GOAL traz todos os detalhes cruciais sobre as datas da partida, as categorias de preços dos ingressos e o passo a passo para reservar o seu lugar.

Quando será o pontapé inicial de Hungria x Irlanda do Norte pela Liga das Nações B da Uefa?

A Hungria enfrenta a Irlanda do Norte na Puskas Arena, em Budapeste, com o pontapé inicial marcado para este jogo do Grupo 2 da Liga das Nações B da Uefa.

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Liga das Nações B - Rodada 6
Puskas Arena

Onde comprar ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?

Os ingressos oficiais primários para a partida são distribuídos por meio do portal oficial de bilheteria da Federação Húngara de Futebol, o MLSZ Tickets, que cuida das vendas padrão ao público geral para jogos internacionais em casa, em Budapeste. Os torcedores devem se registrar com antecedência no portal para comprar os lugares da carga padrão assim que a venda ao público for aberta.

Se a carga primária se esgotar completamente ou setores específicos ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de mercado secundário como Ticombo são o caminho caso as opções no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?

Os ingressos padrão para uma única partida no portal oficial de bilheteria começam em aproximadamente €20 a €30 para setores de entrada geral na Puskás Aréna.

No mercado secundário, como a Ticombo, os preços de entrada começam em cerca de €55 quando a carga primária padrão se esgota.

Hungria x Irlanda do Norte pela Liga das Nações B da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Hungria e Irlanda do Norte

A Hungria chega em boa fase, tendo vencido quatro dos seus últimos cinco jogos para registrar uma campanha de V-V-E-V-D nesse período. A equipe de Rossi venceu o Cazaquistão por 3 a 1 e a Finlândia por 2 a 1 em suas duas partidas mais recentes, marcando cinco gols apenas nesses dois jogos. A única derrota na sequência veio contra a Irlanda nas Eliminatórias da Copa do Mundo, quando perdeu por 3 a 2 em novembro de 2025. Ao longo dos cinco jogos, a Hungria marcou sete gols e sofreu cinco, mostrando força ofensiva e alguma vulnerabilidade defensiva.

O retrospecto recente da Irlanda do Norte é de V-E-D-V-D nos últimos cinco jogos. A equipe de O'Neill venceu Guiné por 1 a 0 em junho antes de perder por 3 a 1 para a França, e empatou por 1 a 1 com o País de Gales no início do ano. Seus resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo contam uma história semelhante de inconsistência, com uma vitória por 1 a 0 sobre Luxemburgo compensada por uma derrota por 2 a 0 para a Itália. A Irlanda do Norte marcou quatro gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

HUN

HUN - Sequência

IRL
D2-3
SVN
V1-0
GRÉ
E0-0
FIN
V2-1
KAZ
V3-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NIR

NIR - Sequência

LUX
V1-0
ITÁ
D2-0
WAL
E1-1
GUI
V1-0
FRA
D3-1
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Hungria x Irlanda do Norte: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em março de 2022, quando a Hungria venceu por 1 a 0 em um amistoso disputado em Belfast. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, a Hungria tem o retrospecto geral mais forte, com três vitórias em cinco encontros, além de um empate e uma vitória da Irlanda do Norte. O único triunfo da Irlanda do Norte aconteceu em uma eliminatória da Eurocopa de 2014, quando venceu a Hungria por 2 a 1 em Budapeste.

Confrontos

HungriaEmpateIrlanda do Norte
3
1
1
Amistosos
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
0
Hungria badge
Hungria
HUN
1
FJ
European Championship Qualification
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
1
Hungria badge
Hungria
HUN
1
FJ
European Championship Qualification
Hungria badge
Hungria
HUN
1
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
2
FJ
Amistosos
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
0
Hungria badge
Hungria
HUN
2
FJ
Amistosos
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
0
Hungria badge
Hungria
HUN
1
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5



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