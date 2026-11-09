A Liga das Nações da UEFA está de volta, e a Hungria se prepara para receber a Irlanda do Norte em um confronto entre seleções europeias na Puskás Aréna, em Budapeste. As duas equipes disputam pontos importantes na luta pelo acesso em um grupo competitivo.
A GOAL traz as informações essenciais sobre a data da partida, as faixas de preço dos ingressos e como garantir seu lugar.
Quando começa Hungria x Irlanda do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?
A Hungria enfrenta a Irlanda do Norte na Puskas Arena, em Budapeste, em partida do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA, com início programado.
Onde comprar ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?
Os ingressos oficiais são distribuídos pelo portal de vendas da Federação Húngara de Futebol, o MLSZ Tickets, responsável pela venda ao público geral para jogos da seleção em casa, em Budapeste. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência no portal para comprar ingressos para os setores comuns assim que as vendas ao público começarem.
Se os ingressos da venda oficial se esgotarem completamente ou setores específicos ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.
Quanto custam os ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?
Os ingressos comuns para uma única partida no portal oficial começam em aproximadamente € 20 a € 30 para os setores de entrada geral da Puskás Aréna.
Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 55 quando os ingressos da venda oficial se esgotam.
Hungria x Irlanda do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber
Momento de Hungria e Irlanda do Norte
A Hungria chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e uma sequência de vitória, vitória, empate, vitória e derrota. A equipe de Rossi venceu o Cazaquistão por 3 a 1 e a Finlândia por 2 a 1 em suas duas partidas mais recentes, marcando cinco gols apenas nesses confrontos. A única derrota da sequência veio diante da Irlanda, por 3 a 2, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro de 2025. Nos cinco jogos, a Hungria marcou sete gols e sofreu cinco, mostrando força no ataque, mas também alguma vulnerabilidade na defesa.
Nos últimos cinco jogos, a Irlanda do Norte registra uma sequência de vitória, empate, derrota, vitória e derrota. A equipe de O'Neill venceu a Guiné por 1 a 0 em junho antes de perder por 3 a 1 para a França. No início do ano, empatou em 1 a 1 com o País de Gales. Os resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo mostram a mesma irregularidade: a vitória por 1 a 0 sobre Luxemburgo foi contrabalançada pela derrota por 2 a 0 para a Itália. A Irlanda do Norte marcou quatro gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
Hungria x Irlanda do Norte: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as duas seleções foi em março de 2022, quando a Hungria venceu por 1 a 0 em um amistoso disputado em Belfast. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Hungria tem o melhor retrospecto, com três vitórias, um empate e uma vitória da Irlanda do Norte. O único triunfo norte-irlandês veio em uma partida das Eliminatórias para a Eurocopa de 2014, quando a equipe venceu a Hungria por 2 a 1 em Budapeste.