A Liga das Nações da UEFA está de volta, e a Hungria se prepara para receber a Irlanda do Norte em um confronto internacional no Puskás Aréna, em Budapeste. As duas seleções europeias disputam pontos importantes na briga pelo acesso em uma fase de grupos competitiva.

A GOAL reúne os detalhes sobre a data da partida, as faixas de preço dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando começa Hungria x Irlanda do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

A Hungria enfrenta a Irlanda do Norte no Puskas Arena, em Budapeste, em partida do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA, com horário de início previsto.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Puskas Arena

Onde comprar ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?

Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pelo portal de vendas da Federação Húngara de Futebol, o MLSZ Tickets, responsável pela venda regular ao público dos jogos da seleção em Budapeste. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência no portal para comprar ingressos para os setores regulares assim que as vendas ao público começarem.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?

Os ingressos individuais para os setores regulares no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 20 a € 30 no Puskás Aréna.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 55 quando os ingressos da venda oficial se esgotam.

Hungria x Irlanda do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Hungria e Irlanda do Norte

A Hungria chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e uma sequência de V-V-E-V-D nesse período. A equipe de Rossi venceu o Cazaquistão por 3 a 1 e a Finlândia por 2 a 1 em suas duas partidas mais recentes, marcando cinco gols apenas nesses dois jogos. Sua única derrota na sequência foi diante da Irlanda, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, por 3 a 2 em novembro de 2025. Nos cinco jogos, a Hungria marcou sete gols e sofreu cinco, mostrando força no ataque, mas também certa vulnerabilidade na defesa.

A Irlanda do Norte tem uma sequência de V-E-D-V-D nos últimos cinco jogos. A equipe de O'Neill venceu a Guiné por 1 a 0 em junho antes de perder para a França por 3 a 1 e empatou em 1 a 1 com o País de Gales no início do ano. Seus resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo mostram a mesma irregularidade: uma vitória por 1 a 0 sobre Luxemburgo e uma derrota por 2 a 0 para a Itália. A Irlanda do Norte marcou quatro gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Hungria x Irlanda do Norte: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as duas seleções foi em março de 2022, quando a Hungria venceu por 1 a 0 em um amistoso disputado em Belfast. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Hungria leva vantagem, com três vitórias, um empate e uma vitória da Irlanda do Norte. O único triunfo norte-irlandês ocorreu em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa de 2014, quando a equipe venceu a Hungria por 2 a 1 em Budapeste.







