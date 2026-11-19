O Hull City recebe o Tottenham Hotspur na segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, no MKM Stadium, em Hull.

O último confronto oficial entre as equipes aconteceu em 21 de maio de 2017, quando o Tottenham encerrou aquela campanha na Premier League com uma vitória dominante por 7 a 1 fora de casa, no MKM Stadium. Naquele último encontro de 2017, Harry Kane marcou três gols, e Dele Alli também balançou a rede para selar a goleada.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hull City x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Hull City x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Hull City x Tottenham Hotspur será disputado no MKM Stadium, em Hull, na segunda-feira, 14 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Hull City x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Hull City e Tottenham Hotspur pela Premier League, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Hull City: Para jogos em casa no MKM Stadium, os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Hull City. Normalmente, as vendas começam para sócios do clube, seguidas por etapas de venda ao público em geral, conforme a disponibilidade.

Para jogos em casa no MKM Stadium, os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Hull City. Normalmente, as vendas começam para sócios do clube, seguidas por etapas de venda ao público em geral, conforme a disponibilidade. Site oficial do Tottenham Hotspur: Para jogos disputados em Londres ou se você procura ingressos para o setor visitante (sujeitos a regras rígidas de distribuição e exigências de associação ao clube), a opção mais segura é comprar pelo portal oficial de ingressos do Tottenham.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Hull City e Tottenham Hotspur pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Jogo do Hull City em casa (MKM Stadium): Os preços variam de £ 24 a £ 45 , dependendo da categoria e do setor. Ingressos com desconto e para crianças custam menos (a partir de cerca de £ 8 a £ 16 ).

Os preços variam de , dependendo da categoria e do setor. Ingressos com desconto e para crianças custam menos (a partir de cerca de ). Ingressos para o setor visitante (teto da Premier League): O preço máximo é de £ 30 para adultos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas realizadas pelos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais na revenda: Geralmente começam em torno de £ 90 a £ 124 .

Geralmente começam em torno de . Preços médios de mercado e assentos premium: Variam entre £ 193 e £ 330 ou mais.

Hull City x Tottenham Hotspur pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Hull City e Tottenham Hotspur

Nos últimos cinco jogos pela Premier League, o Hull City somou uma vitória, três empates e uma derrota, com cinco gols marcados e cinco sofridos. Sua partida mais recente terminou com derrota por 1 a 0 em casa para o Arsenal, enquanto na semana anterior a equipe empatou por 2 a 2 com o Ipswich Town. O time de Jakirovic empatou três dos últimos quatro jogos pelo campeonato, e sua única vitória nesse período foi contra o Everton.

O Tottenham venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos pela Premier League, com sete gols marcados e dois sofridos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Leeds United, fora de casa, encerrando uma sequência que incluía vitórias consecutivas como visitante sobre Chelsea e Coventry City. O time de De Zerbi não sofreu gols em duas das últimas cinco partidas.

Hull City x Tottenham Hotspur: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em maio de 2017, quando o Tottenham venceu por 7 a 1 no MKM Stadium, pela Premier League. Nos cinco confrontos anteriores registrados, o Tottenham venceu três, o Hull não venceu nenhum e dois terminaram empatados. O Tottenham marcou 13 gols nesses cinco jogos, enquanto o Hull fez cinco.