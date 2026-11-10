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Como comprar ingressos para Hull City x Nottingham Forest: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Hull City enfrenta o Nottingham Forest pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Hull City recebe o Nottingham Forest na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, no MKM Stadium, em Hull.

Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes antes da Premier League ocorreram na Championship, na temporada 2021/22, e terminaram com um empate por 1 a 1 no MKM Stadium, em maio de 2022. Nos cinco confrontos anteriores registrados pela liga, os resultados foram equilibrados: Hull City e Nottingham Forest venceram duas vezes cada, além de um empate.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hull City x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Hull City x Nottingham Forest pela Premier League?

Hull City x Nottingham Forest será disputado no MKM Stadium, em Hull, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026.

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Premier League - Rodada 13
The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Nottingham Forest pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Hull City e Nottingham Forest pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: A maneira mais confiável e segura de comprar ingressos pelo preço original é diretamente pelos canais oficiais dos clubes. Para os jogos em casa, consulte o site oficial de ingressos do Hull City. Para partidas no City Ground, acesse a plataforma oficial de ingressos do Nottingham Forest.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Nottingham Forest pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Hull City e Nottingham Forest pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Faixa de preços originais: Normalmente, entre £ 24 e £ 45.
  • Preços por categoria no dia do jogo: Em geral, começam em torno de £ 30, com ingressos com desconto para crianças e idosos a partir de £ 8 a £ 16.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Preços iniciais de revenda: Em geral, começam entre £ 107 e £ 153 para setores superiores ou atrás dos gols, devido à alta demanda.
  • Preços médios de mercado: Chegam a mais de £ 533 para lugares privilegiados.

Hull City x Nottingham Forest pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Hull City e Nottingham Forest

O Hull City não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela Premier League, registrando uma vitória, três empates e uma derrota nesse período. A partida mais recente terminou empatada em 1 a 1 com o Brentford. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Everton e por 2 a 2 com o Chelsea nessa sequência. O Hull City marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco jogos, números que sugerem uma equipe capaz de participar de partidas movimentadas, mas incapaz de garantir a vitória.

O Nottingham Forest conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela Premier League: o triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Aston Villa. Desde então, o Forest empatou por 1 a 1 com o Ipswich Town fora de casa em sua partida mais recente, mas as derrotas para Arsenal, Crystal Palace e Coventry City refletem uma fase de grande irregularidade. Em cinco jogos, marcou cinco gols e sofreu seis.

HUL

HUL - Sequência

EVE
E2-2
FUL
D1-0
BRE
E1-1
IPS
E2-2
ARS
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NFO

NFO - Sequência

CRY
D3-1
ARS
D0-1
IPS
E1-1
BRE
D2-0
MCI
V3-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Hull City x Nottingham Forest: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em maio de 2022, pela Championship, quando empataram por 1 a 1 no MKM Stadium. Nos cinco confrontos anteriores registrados, todos pela Championship, o Nottingham Forest tem o melhor retrospecto, com duas vitórias contra duas do Hull City, além de um empate. O Forest marcou oito gols nessas cinco partidas, contra cinco do Hull.

Confrontos

HullEmpateNottingham Forest
1
1
3
Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Hull badge
Hull
HUL
1
FJ
Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FJ
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Hull badge
Hull
HUL
2
FJ
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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