Como comprar ingressos para Hull City x Nottingham Forest: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Hull City recebe o Nottingham Forest na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, no MKM Stadium, em Hull.

Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes antes da Premier League ocorreram na Championship, na temporada 2021/22, e terminaram com um empate por 1 a 1 no MKM Stadium, em maio de 2022. Nos cinco confrontos anteriores registrados pela liga, os resultados foram equilibrados: Hull City e Nottingham Forest venceram duas vezes cada, além de um empate.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hull City x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Hull City x Nottingham Forest pela Premier League?

Hull City x Nottingham Forest será disputado no MKM Stadium, em Hull, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026.

Premier League - Rodada 13 2 de dez. de 2026 - 14:30 The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Nottingham Forest pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Hull City e Nottingham Forest pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A maneira mais confiável e segura de comprar ingressos pelo preço original é diretamente pelos canais oficiais dos clubes. Para os jogos em casa, consulte o site oficial de ingressos do Hull City. Para partidas no City Ground, acesse a plataforma oficial de ingressos do Nottingham Forest.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Nottingham Forest pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Hull City e Nottingham Forest pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Faixa de preços originais: Normalmente, entre £ 24 e £ 45 .

Normalmente, entre . Preços por categoria no dia do jogo: Em geral, começam em torno de £ 30, com ingressos com desconto para crianças e idosos a partir de £ 8 a £ 16.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais de revenda: Em geral, começam entre £ 107 e £ 153 para setores superiores ou atrás dos gols, devido à alta demanda.

Em geral, começam entre para setores superiores ou atrás dos gols, devido à alta demanda. Preços médios de mercado: Chegam a mais de £ 533 para lugares privilegiados.

Hull City x Nottingham Forest pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Hull City e Nottingham Forest

O Hull City não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela Premier League, registrando uma vitória, três empates e uma derrota nesse período. A partida mais recente terminou empatada em 1 a 1 com o Brentford. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Everton e por 2 a 2 com o Chelsea nessa sequência. O Hull City marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco jogos, números que sugerem uma equipe capaz de participar de partidas movimentadas, mas incapaz de garantir a vitória.

O Nottingham Forest conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela Premier League: o triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Aston Villa. Desde então, o Forest empatou por 1 a 1 com o Ipswich Town fora de casa em sua partida mais recente, mas as derrotas para Arsenal, Crystal Palace e Coventry City refletem uma fase de grande irregularidade. Em cinco jogos, marcou cinco gols e sofreu seis.

Hull City x Nottingham Forest: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em maio de 2022, pela Championship, quando empataram por 1 a 1 no MKM Stadium. Nos cinco confrontos anteriores registrados, todos pela Championship, o Nottingham Forest tem o melhor retrospecto, com duas vitórias contra duas do Hull City, além de um empate. O Forest marcou oito gols nessas cinco partidas, contra cinco do Hull.