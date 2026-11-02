Como comprar ingressos para Hull City x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Hull City recebe o Brighton & Hove Albion no domingo, 22 de novembro de 2026, no MKM Stadium, em Hull.

Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes ocorreram na temporada 2015–16 da EFL Championship. Em fevereiro de 2016, elas empataram por 0 a 0 em uma partida disputada no MKM Stadium. Antes, naquele mesmo ano de 2016, o Hull City venceu o Brighton por 1 a 0 em um confronto pela Copa da Inglaterra.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hull City x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Hull City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Hull City x Brighton & Hove Albion acontece no MKM Stadium, em Hull, no domingo, 22 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida entre Hull City e Brighton & Hove Albion pela Premier League, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo site oficial do Hull City é a maneira mais confiável de garantir ingressos pelo preço original. Sócios do clube e titulares de planos de temporada geralmente têm prioridade de compra durante a primeira semana de vendas, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para a próxima partida entre Hull City e Brighton & Hove Albion pela Premier League no MKM Stadium:

1. Canais oficiais do clube

Adultos, ingresso comum: Os preços começam em £ 30 para lugares nas áreas padrão e geralmente chegam a cerca de £ 35 a £ 45 , dependendo do setor específico e da categoria da partida.

Os preços começam em para lugares nas áreas padrão e geralmente chegam a cerca de , dependendo do setor específico e da categoria da partida. Ingressos com desconto: Disponíveis a partir de £ 16 para idosos, jovens adultos ou outras categorias que tenham direito ao desconto.

Disponíveis a partir de para idosos, jovens adultos ou outras categorias que tenham direito ao desconto. Ingressos infantis (de 2 a 15 anos): Os ingressos para crianças começam em £ 8 em áreas selecionadas do estádio voltadas para famílias.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: A partir do equivalente a aproximadamente £ 115 a £ 120 .

A partir do equivalente a aproximadamente . Revenda de ingressos premium ou de hospitalidade: Lugares em setores de alta demanda ou premium podem custar significativamente mais, variando de £ 350 a mais de £ 1.000, dependendo do que está incluído no pacote e da localização dos assentos.

Hull City x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Hull City e Brighton & Hove Albion

O Hull City registrou dois empates e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais, sem nenhuma vitória nesse período. Em seu jogo mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Fulham pela Premier League. Na mesma sequência, também foi derrotado por 2 a 1 pelo Newcastle United e por 1 a 0 pelo Sunderland na Copa da Liga Inglesa. Os dois empates foram por 2 a 2, contra Everton e Chelsea. O Hull marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Brighton venceu suas últimas cinco partidas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace pela Premier League. Nesse período, a equipe também venceu o FK Kauno Zalgiris por 4 a 0 na Conference League e o Arsenal por 3 a 0 na Premier League. O Brighton marcou 14 gols e sofreu três nessas cinco partidas, sem sofrer gols em três delas.

Hull City x Brighton & Hove Albion: histórico recente de confrontos

O confronto mais recente registrado entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2016, quando Hull City e Brighton empataram por 0 a 0 pela Championship no MKM Stadium. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Hull soma duas vitórias, contra uma do Brighton, além de dois empates. A vitória mais recente do Hull nesse retrospecto foi por 1 a 0, em casa, pela Copa da Inglaterra em 2016, enquanto o único triunfo do Brighton ocorreu pela Championship em setembro de 2015.