O Hull City recebe o Brentford no domingo, 25 de outubro de 2026, no MKM Stadium, em Hull.

Historicamente, os confrontos entre as duas equipes têm sido disputados, com encontros anteriores em competições do futebol inglês. A partida oferece a ambos os times uma oportunidade importante de conquistar pontos valiosos no início da temporada 2026/27 da Premier League.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hull City x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Hull City x Brentford pela Premier League?

Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Brentford pela Premier League?

Seja você torcedor do time da casa ou visitante, estas são as principais formas de garantir ingressos para Hull City x Brentford.

1. Canais oficiais dos clubes

Portal de ingressos eletrônico do Hull City (torcedores da casa): A compra geralmente exige uma conta cadastrada na plataforma oficial de ingressos do Hull City, muitas vezes com histórico de compras

Bilheteria oficial do Brentford FC (torcedores visitantes): Os ingressos estão disponíveis exclusivamente para titulares de ingressos de temporada do Brentford, titulares de ingressos de temporada Premium ou membros do My Bees, dependendo da pontuação de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos como a StubHub costumam oferecer lugares anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor original.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Brentford pelo campeonato?

O preço dos ingressos para Hull City x Brentford varia conforme a compra seja feita pelos canais oficiais, pelo valor original, ou em plataformas de revenda.

1. Preços oficiais dos clubes (valor original)

Torcedores da casa (MKM Stadium): Os ingressos comuns para adultos, para uma única partida da Premier League do Hull City, custam de £ 24 a £ 45 , dependendo da categoria do assento e do setor no estádio. Os ingressos com desconto e para jovens custam menos.

Torcedores visitantes (Brentford): Os ingressos para visitantes estão sujeitos ao teto obrigatório de preços da Premier League e custam, no máximo, £ 30 para adultos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Para esta partida, os preços em plataformas de revenda como a StubHub geralmente começam na faixa de £ 90 a £ 190 , e os lugares premium ou centrais custam mais quando a oferta inicial se esgota.

Hull City x Brentford pela Premier League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Hull City e Brentford

Nos últimos cinco jogos, o Hull City soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Newcastle United na Premier League. Nesse período, também empatou por 2 a 2 com o Chelsea pelo campeonato. A única vitória nessa sequência foi fora de casa, por 1 a 0, sobre o Coventry City. Nos cinco jogos de liga nesse período, o Hull marcou quatro gols e sofreu três, enquanto a derrota para o Sunderland na Copa da Liga Inglesa acrescentou outro revés à sequência.

O retrospecto recente do Brentford é de duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi a contundente vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea na Premier League. A equipe também empatou por 2 a 2 fora de casa com o Bournemouth pelo campeonato. O Brentford venceu o Reading por 2 a 1 fora de casa na Copa da Liga Inglesa e empatou duas vezes na liga, incluindo um 1 a 1 contra o Leeds United fora de casa. A equipe de Andrews tem mostrado regularidade nas competições ao longo dessa sequência.

Hull City x Brentford: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2020, quando o Hull City recebeu o Brentford pela segunda divisão inglesa e perdeu por 5 a 1. Nos cinco confrontos diretos mais recentes registrados, todos pela segunda divisão inglesa, o Brentford tem o melhor retrospecto. As equipes também empataram em agosto de 2019 e maio de 2018. A única vitória do Hull nessa série veio em dezembro de 2018, por 2 a 0 em casa. O Brentford tem marcado muitos gols nesse confronto ao longo dos anos: foram 13 nas cinco partidas.