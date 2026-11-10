O Holstein Kiel recebe o FC Köln na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, no Holstein Stadion, em Kiel.

O confronto mais marcante da história das equipes ocorreu nos playoffs de acesso e rebaixamento da Bundesliga, em maio de 2021, quando o Köln reverteu a desvantagem do jogo de ida com uma vitória por 5 a 1 em Kiel e garantiu sua permanência na primeira divisão. Os times também se enfrentaram pela Copa da Alemanha em 29 de outubro de 2024, quando o Köln venceu por 3 a 0 no RheinEnergieStadion.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Holstein Kiel x FC Köln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Holstein Kiel x FC Köln pela Copa da Alemanha?

Holstein Kiel x FC Köln será disputado no Holstein Stadion, em Kiel, na terça-feira, 1º de dezembro de 2026.

Copa da Alemanha - 1/8 1 de dez. de 2026 - 12:00 Holstein Stadion

Como comprar ingressos para Holstein Kiel x FC Köln pela Copa da Alemanha?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Holstein Kiel x FC Köln pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Consulte os canais oficiais de venda de ingressos do Holstein Kiel e do 1. FC Köln para verificar as vendas prioritárias a sócios, as etapas de venda ao público em geral e os ingressos destinados ao setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Copa da Alemanha quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Holstein Kiel x FC Köln pela Copa da Alemanha?

Confira os preços dos ingressos para Holstein Kiel x FC Köln pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para setores em pé: Em geral, custam a partir de cerca de € 17 .

Em geral, custam a partir de cerca de . Ingressos para setores com assentos: Custam de aproximadamente € 35 a cerca de € 55.

Mercado de revenda de ingressos

Revenda de ingressos para setores em pé: Preços a partir de cerca de € 125 a € 139 .

Preços a partir de cerca de . Revenda de ingressos para setores com assentos: Preços a partir de cerca de € 159, com opções de assentos premium ou nas melhores áreas por € 199 ou mais.

Holstein Kiel x FC Köln pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber

Momento de Holstein Kiel e FC Köln

O Holstein Kiel soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Greuther Fürth pela segunda divisão da Bundesliga, em 1º de novembro. Antes disso, venceu o Hoffenheim por 1 a 1 no placar agregado pela Copa da Alemanha, avançando com esse resultado, e derrotou o Dynamo Dresden por 3 a 0 na liga. Nessas cinco partidas, o Kiel marcou sete gols e sofreu cinco.

O FC Köln soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado de maior destaque foi a vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin pela Copa da Alemanha, em 27 de outubro. A partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Union Berlin pela Bundesliga, em 1º de novembro. O Köln marcou nove gols e sofreu três nessas cinco partidas, números que refletem um elenco capaz de vencer adversários com autoridade quando as condições são favoráveis.

Holstein Kiel x FC Köln: histórico recente do confronto

As equipes se enfrentaram pela última vez em outubro de 2024, quando o Köln venceu por 3 a 0 em casa pela Copa da Alemanha. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Köln tem o melhor retrospecto geral, incluindo uma vitória por 5 a 1 nos playoffs de acesso à Bundesliga, em maio de 2021, e outra por 4 a 0 pela segunda divisão da Bundesliga, em março de 2019. As únicas vitórias do Kiel nessa sequência vieram no jogo de ida daqueles mesmos playoffs de 2021, por 1 a 0, e em um empate por 1 a 1 em outubro de 2018.