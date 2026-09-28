A Holanda busca garantir sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa no próximo mês de março. A seleção enfrenta a Grécia em Amsterdã em seu penúltimo compromisso da Liga A, em 13 de novembro, e você pode estar lá reservando ingressos hoje mesmo.

Depois de ter sido vice-campeã na edição inaugural da Liga das Nações da Uefa, em 2019, e de ter chegado às semifinais em 2023, a Holanda, agora comandada por Xavi, estará desesperada para voltar a brigar por títulos. A Grécia ainda estará cheia de confiança após sua recente vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha em Augsburg, então o time da casa não pode se dar ao luxo de levar o adversário de forma muito leviana.

Na última vez em que vimos a Holanda em ação na Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo marcou um gol de empate no fim contra a Alemanha para dividir os pontos na estreia da equipe na Liga das Nações da Uefa. O resultado ampliou para oito jogos a invencibilidade da seleção no estádio de Amsterdã.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para Holanda x Grécia pela Liga das Nações da Uefa, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o jogo entre Holanda e Grécia pela Liga das Nações da Uefa?

Holanda x Grécia acontece na Johan Cruyff Arena na sexta-feira, 13 de outubro, com início previsto para 20h45 (CET).

Liga das Nações A - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Como comprar ingressos para Holanda x Grécia pela Liga das Nações da Uefa

Os ingressos oficiais da Liga das Nações da Uefa para Holanda x Grécia podem ser comprados pela Ticketshop Oficial da KNVB, responsável pela distribuição das partidas em casa da seleção holandesa.

As janelas oficiais de venda de ingressos normalmente abrem cerca de 4 a 6 semanas antes da data prevista da partida. Titulares de club card e membros oficiais de torcidas sempre recebem acesso prioritário alguns dias antes da abertura das vendas ao público.

Se quiser garantir lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Holanda x Grécia pela Liga das Nações da Uefa?

Embora os preços oficiais específicos dos ingressos dependam de níveis dinâmicos e dos descontos para membros da KNVB, os jogos oficiais da seleção em casa na Johan Cruyff ArenA são estruturados em zonas padrão de assentos:

Behind the Goals nas laterais curtas (arquibancadas Norte e Sul) : normalmente as categorias oficiais de assentos mais acessíveis (Categoria 3/4). Os setores mais fanáticos da Oranje em casa ficam principalmente na arquibancada Sul (Zuid). ( Faixa de preço: €35-€45 )

Lado longo (arquibancadas Principal e Leste) : dividido em anel superior (Categoria 2) e anel inferior (Categoria 1). O lado longo do anel inferior oferece visão privilegiada perto do campo e tem o maior preço padrão de face. ( Faixa de preço: €45-€80 )

Setor da torcida visitante : reservado especificamente para torcedores gregos, localizado nas seções superiores de canto (geralmente seções 416/417).

Acompanhe os sites oficiais da seleção mais perto da data para informações adicionais e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Johan Cruyff Arena

A Johan Cruyff Arena é a joia da coroa da infraestrutura esportiva holandesa. Localizada no distrito de Zuidoost, em Amsterdã, ela serve como a espetacular casa do AFC Ajax e da seleção da Holanda e tem capacidade para 56.120 pessoas (71.000 em shows musicais).

Reconhecida mundialmente como pioneira no design moderno de estádios, ela faz a ponte com facilidade entre as tradições históricas do futebol e a inovação de ponta em arenas esportivas.

O estádio foi inaugurado oficialmente em 1996 com seu nome original, Amsterdam ArenA. Ele foi construído para substituir o querido, porém ultrapassado, estádio De Meer, do Ajax, que já não conseguia mais acompanhar a enorme base de torcedores do clube. Em 2018, o estádio foi oficialmente renomeado como Johan Cruyff Arena. Isso prestou eterna homenagem ao lendário camisa 14 do Ajax, que popularizou a icônica filosofia do 'Futebol Total' e morreu em 2016.

Momentos memoráveis na Johan Cruyff Arena

Realeza do pop : Tina Turner foi a primeira estrela pop a se apresentar lá, em 1996, seguida de perto por Michael Jackson, que esgotou cinco shows históricos durante sua HIStory World Tour, em 1997.

Real Madrid x Juventus (final da Champions League de 1998) : o estádio recebeu o maior jogo de clubes da Europa. Um gol solitário de Predrag Mijatović garantiu a vitória por 1 a 0 do Real Madrid, encerrando o jejum de 32 anos do clube sem uma Copa da Europa.

Chelsea x Benfica (final da Liga Europa da Uefa de 2013) : uma final emocionante em que Fernando Torres marcou para o Chelsea, mas o Benfica empatou. Aos 93 minutos, Branislav Ivanović subiu para cabecear com força e marcar um dramático gol nos acréscimos, tornando o Chelsea campeão da Liga Europa.

O telhado pioneiro da Europa: foi o primeiro estádio da Europa a contar com um teto totalmente retrátil. Na época, construir uma cobertura deslizante gigantesca sobre um estádio de elite era considerado uma enorme aposta arquitetônica que mais tarde se tornou um padrão global da indústria.

Holanda x Grécia pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Holanda x Grécia: momento recente

Ranking da Fifa: Holanda (#9) x Grécia (#46)

A Holanda abriu sua campanha na Liga das Nações da Uefa, e a era 'Xavi', com um empate em casa contra a Alemanha, seguido por uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia em Belgrado. Apesar de ter passado invicta pela fase de grupos da Copa do Mundo da Fifa de 2026 no verão, empatando com o Japão e vencendo Suécia e Tunísia, a seleção caiu na primeira fase do mata-mata, perdendo nos pênaltis para Marrocos.

A Grécia começou sua campanha na Liga das Nações da Uefa com tudo, registrando impressionantes vitórias fora de casa sobre Sérvia (2 a 1) e Alemanha (1 a 0). Foi a primeira vez que a seleção venceu jogos como visitante em sequência desde março de 2025 e a primeira vez que venceu uma partida de forma geral em 10 meses, encerrando uma sequência de cinco jogos sem vitória.

Holanda x Grécia: retrospecto recente do confronto direto

A Holanda tem ampla superioridade histórica sobre a Grécia, com vitórias em 9 dos 11 encontros anteriores entre as seleções, marcando 24 gols e sofrendo apenas três.

O último encontro entre os lados aconteceu em outubro de 2023, nas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. A Holanda conquistou uma dramática vitória por 1 a 0 em Atenas, com Virgil van Dijk convertendo um pênalti nos acréscimos.

UEFA Nations League A Grp. 2 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Grécia GRÉ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Países Baixos HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 V E 3 Alemanha ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 D E 4 Sérvia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



