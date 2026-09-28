Como comprar ingressos para Holanda x Grécia: preços da Liga das Nações da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Holanda busca confirmar sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA em março do ano que vem. A equipe enfrenta a Grécia em Amsterdã em seu penúltimo compromisso da Liga A, no dia 13 de novembro, e você pode estar lá garantindo seus ingressos hoje mesmo.

Depois de ter sido vice-campeã na edição inaugural da Liga das Nações da UEFA, em 2019, e de ter chegado às semifinais em 2023, a seleção holandesa, agora comandada por Xavi, estará desesperada para voltar a brigar por títulos. A Grécia ainda estará cheia de confiança após sua recente vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha, em Augsburg, então o time da casa não pode se dar ao luxo de subestimar o adversário.

Na última vez em que vimos a Holanda em ação na Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo marcou o gol de empate no fim contra a Alemanha, e o duelo terminou empatado na estreia da equipe na Liga das Nações da UEFA. Isso ampliou para oito jogos a invencibilidade da seleção no estádio de Amsterdã.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para Holanda x Grécia pela Liga das Nações da UEFA, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o jogo entre Holanda e Grécia pela Liga das Nações da UEFA?

Holanda x Grécia acontece na Johan Cruyff Arena (Amsterdã) na sexta-feira, 13 de outubro, com início previsto para as 20h45 (CET).

Liga das Nações A - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Como comprar ingressos para Holanda x Grécia pela Liga das Nações da UEFA

Os ingressos oficiais da Liga das Nações da UEFA para Holanda x Grécia podem ser comprados por meio da KNVB Official Ticketshop, responsável pela distribuição dos jogos em casa da seleção holandesa.

As janelas oficiais de venda de ingressos normalmente abrem aproximadamente de quatro a seis semanas antes da data marcada para a partida. Portadores de club card e membros oficiais de torcidas sempre recebem acesso prioritário alguns dias antes da abertura das vendas ao público geral.

Se estiver em busca de lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Holanda x Grécia pela Liga das Nações da UEFA?

Embora os preços oficiais específicos dos ingressos dependam de categorias dinâmicas e descontos para membros da KNVB, os jogos oficiais da seleção em casa na Johan Cruyff ArenA são estruturados em zonas-padrão de assentos:

Behind the Goals (atrás dos gols - arquibancadas Norte e Sul) : normalmente são as categorias oficiais de assentos mais acessíveis (Categoria 3/4). Os setores mais fanáticos da Oranje ficam principalmente na arquibancada Sul (Zuid). ( Faixa de preço: € 35-€ 45 )

Laterais (arquibancadas Principal e Leste) : divididas entre anel superior (Categoria 2) e anel inferior (Categoria 1). O anel inferior das laterais oferece visão privilegiada perto do campo e tem o maior preço-padrão de face. ( Faixa de preço: € 45-€ 80 )

Setor da torcida visitante : reservado especificamente para os torcedores gregos, localizado nos setores de canto do anel superior (geralmente setores 416/417).

Acompanhe os sites oficiais da seleção mais perto da data para informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Johan Cruyff Arena

A Johan Cruyff Arena é a joia da coroa da infraestrutura esportiva holandesa. Localizada no distrito de Zuidoost, em Amsterdã, ela é a espetacular casa do AFC Ajax e da seleção da Holanda e tem capacidade para 56.120 pessoas (71.000 em shows musicais).

Reconhecida mundialmente como pioneira no design moderno de estádios, ela faz a ponte com facilidade entre as tradições históricas do futebol e a inovação de ponta em estádios.

O estádio foi inaugurado oficialmente em 1996 com seu nome original, Amsterdam ArenA. Ele foi construído para substituir o querido, porém ultrapassado, estádio De Meer, do Ajax, que já não conseguia acompanhar a enorme base de torcedores do clube. Em 2018, o estádio foi oficialmente rebatizado como Johan Cruyff Arena. Isso prestou uma homenagem eterna ao lendário camisa 14 do Ajax, que popularizou a icônica filosofia do "Futebol Total" e faleceu em 2016.

Momentos memoráveis na Johan Cruyff Arena

Realeza do pop : Tina Turner foi a primeira estrela pop a se apresentar no local, em 1996, seguida de perto por Michael Jackson, que esgotou cinco shows históricos durante sua HIStory World Tour, em 1997.

Real Madrid x Juventus (final da Champions League de 1998) : o estádio recebeu o maior jogo de clubes da Europa. Um gol solitário de Predrag Mijatović garantiu a vitória por 1 a 0 do Real Madrid, encerrando um jejum de 32 anos sem a Copa da Europa.

Chelsea x Benfica (final da Liga Europa da UEFA de 2013) : uma decisão emocionante em que Fernando Torres marcou para o Chelsea, apenas para o Benfica empatar. Aos 93 minutos, Branislav Ivanović apareceu para marcar de cabeça em um lance dramático nos acréscimos, tornando o Chelsea campeão da Liga Europa.

O teto pioneiro da Europa: foi o primeiro estádio da Europa a contar com um teto totalmente retrátil. Na época, construir uma cobertura deslizante gigantesca sobre um estádio de elite era visto como uma enorme aposta arquitetônica, que depois se tornou um padrão global da indústria.

Holanda x Grécia pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Holanda x Grécia: momento recente

Ranking da FIFA: Holanda (#9) x Grécia (#46)

A Holanda abriu sua campanha na Liga das Nações da UEFA, e a era "Xavi", com um empate em casa contra a Alemanha, seguido por uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, em Belgrado. Apesar de ter passado invicta pela fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026 no verão, com empate diante do Japão e vitórias sobre Suécia e Tunísia, a equipe caiu na primeira fase do mata-mata, perdendo nos pênaltis para Marrocos.

A Grécia começou sua campanha na Liga das Nações da UEFA em grande estilo, com vitórias impressionantes fora de casa sobre Sérvia (2 a 1) e Alemanha (1 a 0). Foi a primeira vez que a seleção venceu jogos como visitante em sequência desde março de 2025 e a primeira vez que venceu uma partida em geral em 10 meses, encerrando uma sequência de cinco jogos sem vitória.

Holanda x Grécia: retrospecto recente do confronto direto

A Holanda tem ampla vantagem histórica sobre a Grécia, com nove vitórias em 11 encontros anteriores, 24 gols marcados e apenas três sofridos.

O último encontro entre as seleções aconteceu em outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. A Holanda conquistou uma dramática vitória por 1 a 0 em Atenas, com Virgil van Dijk convertendo um pênalti nos acréscimos.

UEFA Nations League A Grp. 2 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Grécia GRÉ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Países Baixos HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 V E 3 Alemanha ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 D E 4 Sérvia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



