Como comprar ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Hoffenheim enfrenta o VfB Stuttgart no sábado, 12 de setembro de 2026, na SNP Arena, em Sinsheim.

O encontro mais recente entre eles pela liga, em maio de 2026, terminou em um emocionante empate por 3 a 3 no mesmo local. No geral, o retrospecto do confronto direto favorece ligeiramente o Stuttgart, embora os jogos em Sinsheim costumeiramente se mostrem imprevisíveis para os dois lados.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Hoffenheim x VfB Stuttgart começa na SNP Arena, em Sinsheim. Confira a programação na sua região para o horário de início confirmado no seu território.

Bundesliga - Rodada 3 12 de set. de 2026 - 09:30 SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga, em 12 de setembro de 2026, você tem duas opções principais:

Canais oficiais dos clubes: A forma mais segura de garantir ingressos pelo valor de face é diretamente pelo portal oficial de ingressos online do TSG Hoffenheim, já que o clube é o mandante da partida na PreZero Arena, em Sinsheim. Os torcedores visitantes também podem consultar a loja oficial de ingressos do VfB Stuttgart para a venda da carga destinada à torcida visitante, embora isso geralmente exija associação oficial ao clube.

Mercado secundário e agregadores: Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, os ingressos estarão disponíveis em plataformas de revenda e sites de comparação, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

O custo dos ingressos para o jogo Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga, em 12 de setembro de 2026, varia dependendo da localização do assento, da categoria do ingresso e de você comprar por canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos padrão comprados diretamente por canais oficiais do clube normalmente começam em cerca de £15 a £20 para entradas na área de lugares em pé (Stehplatz). Os ingressos para assentos (Sitzplatz) geralmente variam entre £30 e £70 , dependendo da proximidade do gramado ou das áreas centrais da arquibancada.

Mercado secundário e agregadores: Em plataformas terceirizadas de revenda e agregação de ingressos, como a StubHub, os preços flutuam de acordo com a demanda. Os ingressos mais baratos no mercado secundário atualmente começam em cerca de £40 a £85 , com assentos premium ou centrais nos setores inferiores chegando a £100 a £150+ por ingresso.

Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hoffenheim x VfB Stuttgart

O Hoffenheim chega para a partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Erzgebirge Aue na DFB-Pokal, em 22 de agosto, um triunfo convincente na copa que veio depois de um empate em 2 a 2 em amistoso com o Tottenham Hotspur. Antes, na pré-temporada, a equipe venceu o Karlsruher SC por 3 a 0 e o Holstein Kiel por 3 a 1. Ao longo dessas cinco partidas, o Hoffenheim marcou 12 gols e sofreu oito.

O Stuttgart também leva para o jogo uma campanha de três vitórias, um empate e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 4 a 0 sobre o Hansa Rostock na DFB-Pokal, em 21 de agosto, embora esse resultado tenha sido ofuscado pelas lesões sofridas durante o jogo. O Stuttgart empatou em 2 a 2 com o Paris FC no fim de julho e perdeu por 1 a 0 para o Fulham em um amistoso em 15 de agosto. A equipe marcou 16 gols nas cinco partidas, mas sofreu oito, um padrão que sugere que o time de Hoeness pode ser vulnerável defensivamente.

Hoffenheim x VfB Stuttgart: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando Hoffenheim e Stuttgart empataram por 3 a 3 na SNP Arena em partida da Bundesliga. Antes disso, um confronto da Bundesliga em dezembro de 2025, em Stuttgart, terminou sem gols. Nos últimos cinco encontros entre as equipes pela Bundesliga, nenhum dos dois times conseguiu estabelecer domínio, com o retrospecto mostrando dois empates, uma vitória do Stuttgart e mais dois empates, incluindo um 1 a 1 em fevereiro de 2025 e um 1 a 1 em outubro de 2024. A vitória mais recente no recorte pertence ao Stuttgart, que venceu o Hoffenheim por 3 a 0 em Sinsheim em março de 2024.