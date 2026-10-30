O Hoffenheim recebe o Schalke 04 no domingo, 8 de novembro de 2026, na SNP Arena, em Sinsheim.

O Hoffenheim leva vantagem no confronto direto, com 14 vitórias, contra 9 do Schalke 04, além de 7 empates. O Hoffenheim venceu os últimos três jogos oficiais contra o Schalke, incluindo uma vitória por 2 a 0 pelo campeonato e outra por 3 a 0 pela Copa da Alemanha na temporada 2022–23.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hoffenheim x Schalke 04, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Hoffenheim x Schalke 04 pela Bundesliga?

Hoffenheim x Schalke 04 começa no domingo, 8 de novembro de 2026, na SNP Arena, em Sinsheim.

Bundesliga - Rodada 9 8 de nov. de 2026 - 13:30 SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x Schalke 04 pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo da Bundesliga entre TSG Hoffenheim e FC Schalke 04, os torcedores geralmente têm algumas opções principais, dependendo da disponibilidade e de suas preferências:

1. Canais oficiais dos clubes

Hoffenheim (torcedores da casa): Como o Hoffenheim recebe a partida na PreZero Arena, em Sinsheim, é possível procurar ingressos diretamente na loja online oficial do TSG Hoffenheim. Para os jogos em casa, normalmente há um período de venda prioritária para sócios antes da abertura ao público em geral.

Como o Hoffenheim recebe a partida na PreZero Arena, em Sinsheim, é possível procurar ingressos diretamente na loja online oficial do TSG Hoffenheim. Para os jogos em casa, normalmente há um período de venda prioritária para sócios antes da abertura ao público em geral. Schalke 04 (torcedores visitantes): Quem pretende ficar nos setores reservados aos visitantes deve consultar a S04 Ticketshop, do FC Schalke 04, onde os sócios têm prioridade na compra dos ingressos destinados à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos oficialmente pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada comum em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x Schalke 04 pela Bundesliga?

Confira os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre TSG Hoffenheim e FC Schalke 04, com base nas categorias oficiais dos clubes e nos anúncios atuais do mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Categoria 3 (setores S1 e S2): Os ingressos comuns para adultos custam a partir de cerca de € 18,00 , enquanto os ingressos infantis saem por aproximadamente € 15,00 .

Os ingressos comuns para adultos custam a partir de cerca de , enquanto os ingressos infantis saem por aproximadamente . Setor familiar (setores U e V): Os ingressos para o setor familiar custam cerca de € 29,00 para adultos e € 18,00 para crianças.

Os ingressos para o setor familiar custam cerca de para adultos e para crianças. Categoria 2B (setores R e T): Os lugares dessa categoria custam cerca de € 37,00 para adultos e € 21,00 para crianças.

Os lugares dessa categoria custam cerca de para adultos e para crianças. Categoria 2A (setores B-F e O-Q): Os lugares dessa categoria intermediária custam cerca de € 52,00 para adultos e € 39,00 para crianças.

Os lugares dessa categoria intermediária custam cerca de para adultos e para crianças. Categoria 1B (setores I e N): Os lugares premium nas partes inferior e superior das arquibancadas laterais custam € 80,00 para adultos e € 39,00 para crianças.

Os lugares premium nas partes inferior e superior das arquibancadas laterais custam para adultos e para crianças. Categoria 1A (setores J-M): Os lugares centrais de destaque na arquibancada principal custam € 90,00 para adultos (com tarifas reduzidas de cerca de € 88,00 ) e € 39,00 para crianças.

Os lugares centrais de destaque na arquibancada principal custam para adultos (com tarifas reduzidas de cerca de ) e para crianças. Pessoas em cadeira de rodas e acompanhantes: Os lugares acessíveis custam € 18,00.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

Ingressos mais baratos e para o anel superior: Os preços começam em torno de € 30,00 a € 40,00 para setores do anel superior ou dos cantos do estádio.

Os preços começam em torno de para setores do anel superior ou dos cantos do estádio. Lugares comuns nas laterais: Os preços nas arquibancadas laterais geralmente variam de € 75,00 a € 150,00 , dependendo do setor e da proximidade com o campo.

Os preços nas arquibancadas laterais geralmente variam de , dependendo do setor e da proximidade com o campo. Revenda de lugares premium e pacotes de hospitalidade: Lugares centrais muito procurados ou pacotes de hospitalidade podem partir de € 170,00 e ultrapassar € 350,00, dependendo da demanda.

Hoffenheim x Schalke 04 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hoffenheim e Schalke 04

O Hoffenheim chega a esta partida em má fase, com apenas uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O único triunfo nessa sequência foi por 2 a 1 sobre o VfB Stuttgart, pela Bundesliga. Desde então, a equipe perdeu para Paderborn, OFI Crete na Liga Europa, Borussia Dortmund e FC Köln. Nesses cinco jogos, o Hoffenheim marcou oito gols e sofreu nove, números que refletem a dificuldade da equipe para encontrar estabilidade defensiva.

O Schalke 04 chega em situação mais positiva. A equipe não perdeu em três de seus últimos cinco jogos: empatou por 0 a 0 com Bayern de Munique e Elversberg na Bundesliga e venceu o Union Berlin fora de casa por 3 a 1. Duas vitórias em amistosos contra Oberhausen e Austria Lustenau completam uma sequência que sugere confiança crescente sob o comando de Muslic, embora os resultados no campeonato tenham sido irregulares.

Hoffenheim x Schalke 04: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2023, quando o Hoffenheim venceu o Schalke por 2 a 0 em uma partida da Bundesliga na SNP Arena. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Hoffenheim tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Schalke, além de um jogo pela Copa da Alemanha que também terminou a seu favor. As cinco partidas tiveram 24 gols no total, o que aponta para um confronto historicamente aberto e com muitos gols.