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Como comprar ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Hoffenheim enfrenta o Borussia Dortmund na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O TSG 1899 Hoffenheim enfrenta o Borussia Dortmund no sábado, 5 de setembro de 2026, na PreZero Arena, em Sinsheim.

O Hoffenheim buscará aproveitar o fator casa depois de garantir uma vitória por 2 a 1 sobre o Dortmund no último encontro entre as equipes pela liga, no mesmo local, em abril de 2026. Enquanto isso, o Borussia Dortmund tenta embalar cedo na nova campanha após terminar a liga na quarta colocação na temporada passada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Hoffenheim x Borussia Dortmund acontece na SNP Arena, em Sinsheim. Consulte a lista oficial de transmissões na sua região para confirmar os detalhes do horário de início.

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Bundesliga - Rodada 2
SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Para garantir ingressos estritamente por meio das plataformas oficiais dos clubes, siga estes canais:

Ingressos oficiais do mandante

  • TSG Hoffenheim Ticketcenter: o TSG Hoffenheim gerencia diretamente a distribuição de ingressos para o setor da casa por meio de sua principal loja online.
  • Venda ao público geral: as vendas abertas oficiais normalmente começam de 4 a 6 semanas antes do pontapé inicial, por meio do portal do clube.

Mercados secundários de revenda

  • Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, têm anúncios disponíveis, embora os preços geralmente fiquem acima do valor oficial de face, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Os preços de face dos ingressos para jogos da Bundesliga na PreZero Arena, do TSG 1899 Hoffenheim, geralmente variam de acordo com o setor e a categoria:

Preços oficiais de face

  • Ingressos para setores em pé: normalmente variam entre € 14 e € 19, dependendo de concessões e distribuições.
  • Ingressos para setores com assento: os lugares de categoria padrão geralmente começam em torno de € 20 a € 28 para assentos nos anéis inferior/superior, enquanto os assentos centrais premium podem chegar a € 50 a € 70 em partidas de maior apelo, como contra o Borussia Dortmund.

Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Hoffenheim x Borussia Dortmund

Os últimos cinco jogos do Hoffenheim renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas, todos em amistosos de pré-temporada. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur, depois de uma derrota por 3 a 0 para o mesmo adversário no dia anterior. Antes, na pré-temporada, a equipe registrou vitórias convincentes, incluindo um triunfo por 4 a 1 sobre o Greuther Fuerth e um resultado de 3 a 1 contra o Holstein Kiel. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 12 gols e sofreu oito.

Os últimos cinco resultados amistosos do Borussia Dortmund mostram uma vitória, um empate e três derrotas. O jogo mais recente terminou em 2 a 2 contra a Roma, enquanto a equipe também perdeu por 3 a 2 para o Arsenal em um teste de pré-temporada. A única vitória veio contra o FC Tokyo. O Dortmund marcou cinco gols nessas cinco partidas e sofreu oito, o que sugere que o time de Kovac ainda tem trabalho a fazer defensivamente antes do início do futebol competitivo.

TSG

TSG - Sequência

KSC
V3-0
TOT
D3-0
TOT
E2-2
AUE
V0-4
KOE
D3-2
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BVB

BVB - Sequência

ARS
D2-3
ROM
E2-2
FCB
D1-2
HSV
V2-0
HAM
V0-5
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Hoffenheim x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 18 de abril de 2026, com vitória do Hoffenheim por 2 a 1 na SNP Arena, em uma partida da Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Hoffenheim venceu duas vezes, o Dortmund venceu duas, e uma partida terminou empatada. Os cinco jogos produziram 16 gols no total, com os dois lados demonstrando capacidade de marcar em casa e fora.

Confrontos

HoffenheimEmpateBorussia Dortmund
2
1
2
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
FJ
8Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Hoffenheim x Borussia Dortmund

Na tabela da Bundesliga, o Hoffenheim terminou a campanha anterior na 11ª colocação, enquanto o Borussia Dortmund encerrou a temporada em quarto.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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