O TSG 1899 Hoffenheim enfrenta o Borussia Dortmund no sábado, 5 de setembro de 2026, na PreZero Arena, em Sinsheim.

O Hoffenheim buscará aproveitar o fator casa depois de garantir uma vitória por 2 a 1 sobre o Dortmund no último encontro entre as equipes pela liga, no mesmo local, em abril de 2026. Enquanto isso, o Borussia Dortmund tenta embalar cedo na nova campanha após terminar a liga na quarta colocação na temporada passada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Hoffenheim x Borussia Dortmund acontece na SNP Arena, em Sinsheim. Consulte a lista oficial de transmissões na sua região para confirmar os detalhes do horário de início.

Bundesliga - Rodada 2 5 de set. de 2026 - 09:30 SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Para garantir ingressos estritamente por meio das plataformas oficiais dos clubes, siga estes canais:

Ingressos oficiais do mandante

TSG Hoffenheim Ticketcenter: o TSG Hoffenheim gerencia diretamente a distribuição de ingressos para o setor da casa por meio de sua principal loja online.

Venda ao público geral: as vendas abertas oficiais normalmente começam de 4 a 6 semanas antes do pontapé inicial, por meio do portal do clube.

Mercados secundários de revenda

Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , têm anúncios disponíveis, embora os preços geralmente fiquem acima do valor oficial de face, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Os preços de face dos ingressos para jogos da Bundesliga na PreZero Arena, do TSG 1899 Hoffenheim, geralmente variam de acordo com o setor e a categoria:

Preços oficiais de face

Ingressos para setores em pé: normalmente variam entre € 14 e € 19 , dependendo de concessões e distribuições.

Ingressos para setores com assento: os lugares de categoria padrão geralmente começam em torno de € 20 a € 28 para assentos nos anéis inferior/superior, enquanto os assentos centrais premium podem chegar a € 50 a € 70 em partidas de maior apelo, como contra o Borussia Dortmund.

Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Hoffenheim x Borussia Dortmund

Os últimos cinco jogos do Hoffenheim renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas, todos em amistosos de pré-temporada. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur, depois de uma derrota por 3 a 0 para o mesmo adversário no dia anterior. Antes, na pré-temporada, a equipe registrou vitórias convincentes, incluindo um triunfo por 4 a 1 sobre o Greuther Fuerth e um resultado de 3 a 1 contra o Holstein Kiel. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 12 gols e sofreu oito.

Os últimos cinco resultados amistosos do Borussia Dortmund mostram uma vitória, um empate e três derrotas. O jogo mais recente terminou em 2 a 2 contra a Roma, enquanto a equipe também perdeu por 3 a 2 para o Arsenal em um teste de pré-temporada. A única vitória veio contra o FC Tokyo. O Dortmund marcou cinco gols nessas cinco partidas e sofreu oito, o que sugere que o time de Kovac ainda tem trabalho a fazer defensivamente antes do início do futebol competitivo.

Hoffenheim x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 18 de abril de 2026, com vitória do Hoffenheim por 2 a 1 na SNP Arena, em uma partida da Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Hoffenheim venceu duas vezes, o Dortmund venceu duas, e uma partida terminou empatada. Os cinco jogos produziram 16 gols no total, com os dois lados demonstrando capacidade de marcar em casa e fora.

Classificação de Hoffenheim x Borussia Dortmund

Na tabela da Bundesliga, o Hoffenheim terminou a campanha anterior na 11ª colocação, enquanto o Borussia Dortmund encerrou a temporada em quarto.