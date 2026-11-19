O Hoffenheim recebe o Bayern de Munique no domingo, 13 de dezembro de 2026, na SNP Arena, em Sinsheim.
No confronto mais recente entre as equipes, disputado na Allianz Arena em 8 de fevereiro de 2026, o Bayern teve uma atuação ofensiva dominante e venceu o Hoffenheim por 5 a 1 com tranquilidade. O resultado recente mais expressivo do Hoffenheim contra o Bayern foi uma emocionante vitória por 4 a 2 na última rodada da temporada 2023–24.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hoffenheim x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Hoffenheim e Bayern de Munique pela Bundesliga?
Hoffenheim x Bayern de Munique será disputado na SNP Arena, em Sinsheim, no domingo, 13 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Hoffenheim x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Confira as opções para comprar ingressos para o jogo entre Hoffenheim e Bayern de Munique pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Portal oficial de ingressos do TSG Hoffenheim: Para jogos realizados em Sinsheim, você pode consultar a loja de ingressos on-line do Hoffenheim. O clube costuma oferecer uma fase de pré-venda a sócios antes de colocar os lugares restantes à venda para o público geral.
- Portal oficial de ingressos e plataforma de revenda do FC Bayern: Para jogos realizados em Munique, partidas de grande procura, como Bayern x Hoffenheim, geralmente têm os ingressos esgotados rapidamente nos sorteios iniciais. No entanto, sócios do clube podem acessar a plataforma oficial de revenda de ingressos do FC Bayern, na qual titulares de carnês de temporada e sócios revendem ingressos com segurança pelo preço original à medida que a partida se aproxima.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Confira as estimativas de preços dos ingressos para o jogo entre Hoffenheim e Bayern de Munique pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Assentos padrão da categoria 2 (setores superiores/laterais): Geralmente custam cerca de € 35 a € 70.
- Assentos padrão da categoria 1 (setores inferiores das laterais): Geralmente custam entre € 75 e € 80.
- Setores em pé (Stehplatz): Geralmente custam em torno de € 15 a € 20.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente custam de € 300 a € 800 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos padrão / atrás dos gols: Geralmente começam em torno de € 110 a € 135.
- Ingressos nas laterais e em setores inferiores premium: Sobem para valores entre € 250 e € 500 ou mais.
- Revenda em períodos de alta procura: O preço médio pode facilmente chegar a € 450 a € 600 ou mais.
Hoffenheim x Bayern de Munique pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Hoffenheim e Bayern de Munique
O Hoffenheim venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Schalke pela Bundesliga. A equipe também venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 anteriormente nessa sequência. No entanto, as derrotas consecutivas para Werder Bremen e Holstein Kiel, esta última nos pênaltis pela Copa da Alemanha, mostram que a irregularidade continua sendo um problema. Nessas cinco partidas, o Hoffenheim marcou sete gols e sofreu cinco.
O Bayern de Munique venceu quatro e empatou uma das últimas cinco partidas, sem sofrer derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Mainz pela Bundesliga. A equipe também derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 0 na Champions League. O empate por 2 a 2 fora de casa com o Borussia Dortmund foi a única vez em que deixou pontos pelo caminho nessa sequência. O Bayern marcou 13 gols e sofreu seis nessas cinco partidas, o que evidencia sua produção ofensiva.
Hoffenheim x Bayern de Munique: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Bayern de Munique venceu o Hoffenheim por 5 a 1 em Munique. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu quatro e o Hoffenheim, um: uma vitória em casa por 4 a 2 em maio de 2024. O Bayern marcou 18 gols nessas cinco partidas, enquanto o Hoffenheim fez oito.