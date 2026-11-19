O Hoffenheim recebe o Bayern de Munique no domingo, 13 de dezembro de 2026, na SNP Arena, em Sinsheim.

No confronto mais recente entre as equipes, disputado na Allianz Arena em 8 de fevereiro de 2026, o Bayern teve uma atuação ofensiva dominante e venceu o Hoffenheim por 5 a 1 com tranquilidade. O resultado recente mais expressivo do Hoffenheim contra o Bayern foi uma emocionante vitória por 4 a 2 na última rodada da temporada 2023–24.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hoffenheim x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Hoffenheim e Bayern de Munique pela Bundesliga?

Hoffenheim x Bayern de Munique será disputado na SNP Arena, em Sinsheim, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 13 13 de dez. de 2026 - 11:30 SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Confira as opções para comprar ingressos para o jogo entre Hoffenheim e Bayern de Munique pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Portal oficial de ingressos do TSG Hoffenheim: Para jogos realizados em Sinsheim, você pode consultar a loja de ingressos on-line do Hoffenheim. O clube costuma oferecer uma fase de pré-venda a sócios antes de colocar os lugares restantes à venda para o público geral.

Para jogos realizados em Sinsheim, você pode consultar a loja de ingressos on-line do Hoffenheim. O clube costuma oferecer uma fase de pré-venda a sócios antes de colocar os lugares restantes à venda para o público geral. Portal oficial de ingressos e plataforma de revenda do FC Bayern: Para jogos realizados em Munique, partidas de grande procura, como Bayern x Hoffenheim, geralmente têm os ingressos esgotados rapidamente nos sorteios iniciais. No entanto, sócios do clube podem acessar a plataforma oficial de revenda de ingressos do FC Bayern, na qual titulares de carnês de temporada e sócios revendem ingressos com segurança pelo preço original à medida que a partida se aproxima.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para o jogo entre Hoffenheim e Bayern de Munique pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Assentos padrão da categoria 2 (setores superiores/laterais): Geralmente custam cerca de € 35 a € 70 .

Geralmente custam cerca de . Assentos padrão da categoria 1 (setores inferiores das laterais): Geralmente custam entre € 75 e € 80 .

Geralmente custam entre . Setores em pé (Stehplatz): Geralmente custam em torno de € 15 a € 20 .

Geralmente custam em torno de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente custam de € 300 a € 800 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos padrão / atrás dos gols: Geralmente começam em torno de € 110 a € 135 .

Geralmente começam em torno de . Ingressos nas laterais e em setores inferiores premium: Sobem para valores entre € 250 e € 500 ou mais .

Sobem para valores entre . Revenda em períodos de alta procura: O preço médio pode facilmente chegar a € 450 a € 600 ou mais.

Hoffenheim x Bayern de Munique pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hoffenheim e Bayern de Munique

O Hoffenheim venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Schalke pela Bundesliga. A equipe também venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 anteriormente nessa sequência. No entanto, as derrotas consecutivas para Werder Bremen e Holstein Kiel, esta última nos pênaltis pela Copa da Alemanha, mostram que a irregularidade continua sendo um problema. Nessas cinco partidas, o Hoffenheim marcou sete gols e sofreu cinco.

O Bayern de Munique venceu quatro e empatou uma das últimas cinco partidas, sem sofrer derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Mainz pela Bundesliga. A equipe também derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 0 na Champions League. O empate por 2 a 2 fora de casa com o Borussia Dortmund foi a única vez em que deixou pontos pelo caminho nessa sequência. O Bayern marcou 13 gols e sofreu seis nessas cinco partidas, o que evidencia sua produção ofensiva.

Hoffenheim x Bayern de Munique: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Bayern de Munique venceu o Hoffenheim por 5 a 1 em Munique. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu quatro e o Hoffenheim, um: uma vitória em casa por 4 a 2 em maio de 2024. O Bayern marcou 18 gols nessas cinco partidas, enquanto o Hoffenheim fez oito.