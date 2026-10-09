O Hoffenheim recebe o Bayer Leverkusen no domingo, 25 de outubro de 2026, na SNP Arena, em Sinsheim.

Historicamente, o Bayer 04 Leverkusen leva vantagem neste confronto, com 21 vitórias contra 9 do Hoffenheim em 36 encontros anteriores entre as equipes. Os jogos entre os dois lados costumam ser movimentados e com muitos gols, com média superior a 3 por partida e ambas as equipes balançando as redes com regularidade.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hoffenheim x Bayer Leverkusen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Hoffenheim e Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Hoffenheim x Bayer Leverkusen acontece na SNP Arena, em Sinsheim, no domingo, 25 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 7 25 de out. de 2026 - 10:30 SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Aqui estão as principais opções para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre TSG 1899 Hoffenheim x Bayer 04 Leverkusen na PreZero Arena (SNP Arena):

1. Loja oficial de ingressos do TSG Hoffenheim

Site do clube: A opção mais direta é comprar diretamente pelo portal oficial online de ingressos do TSG Hoffenheim.

Preferência para sócios: Sócios oficiais do clube recebem acesso prioritário antecipado antes de os ingressos restantes serem disponibilizados ao público geral.

2. Cota oficial para visitantes (torcedores do Bayer Leverkusen)

Setor visitante: Torcedores do Leverkusen podem comprar os ingressos destinados ao setor visitante diretamente pela Loja de Ingressos do Bayer 04 Leverkusen .

3. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para TSG 1899 Hoffenheim x Bayer 04 Leverkusen na PreZero Arena (SNP Arena) variam de acordo com a categoria do assento e a faixa etária/status de meia-entrada:

1. Ingressos oficiais do clube (valor de face)

Ingressos para setores em pé (Stehplätze / blocos visitantes G1 & G2):

Preço cheio: €15 – €18 Concessões / tarifa reduzida: €12 – €17

Assentos no bloco família (blocos U & V):

Crianças (até 14 anos): €12 – €20 Pacotes para adultos: €30 – €45

Ingressos padrão para assentos (Sitzplätze):

Categoria 2 / cantos e anel superior: €30 – €65 Categoria 1 / arquibancada principal e lateral no anel inferior: €65 – €115+

Hospitalidade VIP e corporativa:

Os preços variam de €100 – €250+ por pessoa, dependendo do acesso ao lounge e do pacote de catering.



2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHublistam ingressos com base na demanda do mercado:

Setores em pé / admissão geral : a partir de €33 – €55

Ingressos para assentos reservados : variam de €70 – €200+ , dependendo da demanda e da localização do assento.

Hoffenheim x Bayer Leverkusen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hoffenheim e Bayer Leverkusen

O Hoffenheim venceu uma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas competitivas, uma sequência que destaca a dimensão do desafio que Ilzer tem pela frente. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 3 a 1 para o Paderborn, fora de casa, na Bundesliga, e a equipe também perdeu por 2 a 0 para o OFI Crete na Liga Europa. A vitória em casa por 2 a 1 sobre o VfB Stuttgart representa seu único resultado positivo neste recorte. O Hoffenheim marcou sete gols nessas cinco partidas e sofreu 11.

O Leverkusen construiu um retrospecto recente mais convincente, com três vitórias nos últimos cinco jogos e apenas uma derrota. O resultado de destaque foi a vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin, seguida por um triunfo por 2 a 0 sobre o RB Leipzig em sua partida mais recente. Sua única derrota nessa sequência foi o revés por 3 a 2 para o Elversberg no início da série. O Leverkusen marcou nove gols e sofreu cinco nos cinco compromissos.

Hoffenheim x Bayer Leverkusen: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 17 de janeiro de 2026, quando o Hoffenheim venceu por 1 a 0 em casa, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Leverkusen leva vantagem com três vitórias contra duas do Hoffenheim, embora o TSG tenha mostrado que é capaz de somar pontos contra seu adversário na SNP Arena.