O Heart of Midlothian recebe o Borac Banja Luka na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Tynecastle Park, em Edimburgo.

Heart of Midlothian e Borac Banja Luka não têm confrontos anteriores registrados em competições europeias, o que faz deste jogo um encontro inédito entre os clubes. O Heart of Midlothian chega à partida em uma fase irregular, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Heart of Midlothian x Borac Banja Luka, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Heart of Midlothian x Borac Banja Luka pela Conference League?

Heart of Midlothian x Borac Banja Luka será disputado no Tynecastle Park, em Edimburgo, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 15:00 Tynecastle Park

Como comprar ingressos para Heart of Midlothian x Borac Banja Luka pela Conference League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Heart of Midlothian e Borac Banja Luka pela Conference League:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pelos canais oficiais de venda do Heart of Midlothian. Essa é a principal e mais confiável maneira de garantir ingressos pelo preço original, quando disponíveis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Heart of Midlothian x Borac Banja Luka pela Conference League?

Confira os preços estimados dos ingressos para Heart of Midlothian x Borac Banja Luka pela Conference League:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos inteiros para adultos: Aproximadamente € 30 a € 55.

Aproximadamente Ingressos com desconto (idosos / jovens adultos / juvenis): Aproximadamente € 15 a € 35.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Os preços geralmente começam em torno de € 45 a € 70 .

Os preços geralmente começam em torno de . Assentos premium / nas laterais do campo: Os preços podem variar de € 90 a mais de € 150.

Heart of Midlothian x Borac Banja Luka pela Conference League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Heart of Midlothian e Borac Banja Luka

O Heart of Midlothian chega a esta partida com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições, além de um empate e três derrotas. Em seu jogo mais recente, sofreu uma dura derrota por 5 a 2 para o Falkirk na Premiership. Antes disso, perdeu por 3 a 1 para o Thun em seu compromisso anterior pela Conference League. Nessas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu doze, números que refletem a irregularidade de suas atuações recentes.

O Borac Banja Luka tem um retrospecto recente mais oscilante, mas um pouco mais animador, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Radnik Bijeljina por 4 a 1 na Premier League, embora tenha perdido por 2 a 0 para o Mjaellby na Conference League na semana anterior. Nos últimos cinco jogos, marcou oito gols e sofreu três.

Heart of Midlothian x Borac Banja Luka: Histórico recente de confrontos

Não há registros de partidas anteriores entre Heart of Midlothian e Borac Banja Luka nos dados disponíveis. Este será o primeiro confronto entre os dois clubes.