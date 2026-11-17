O Hapoel Beer Sheva recebe a Juventus na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Stadionul Rapid-Giulesti, em Bucareste.

Este será o primeiro confronto oficial entre Hapoel Beer Sheva e Juventus. Com a sexta rodada tendo grande importância para a classificação e a definição das posições no chaveamento, os dois clubes enfrentam pressões distintas para apresentar um bom desempenho na reta final da fase de liga.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hapoel Beer Sheva x Juventus, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Hapoel Beer Sheva x Juventus pela Liga Europa?

Hapoel Beer Sheva x Juventus será disputado no Stadionul Rapid-Giulesti, em Bucareste, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 12:45 Stadionul Rapid-Giulesti

Como comprar ingressos para Hapoel Beer Sheva x Juventus pela Liga Europa?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Hapoel Beer Sheva e Juventus pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A compra diretamente pelos portais oficiais do Hapoel Beer Sheva ou da Juventus é a maneira mais confiável de conseguir ingressos pelo preço original e pelas cotas oficiais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oferecidos oficialmente pelos clubes estiverem esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Europa quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hapoel Beer Sheva x Juventus pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para Hapoel Beer Sheva x Juventus pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor lateral padrão: Preços a partir de aproximadamente € 52.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos: Geralmente custam a partir de cerca de € 140 a € 215.

Hapoel Beer Sheva x Juventus pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Momento de Hapoel Beer Sheva e Juventus

O Hapoel Beer Sheva tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade e não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com quatro derrotas e um empate. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o OFI Crete na Liga Europa. A equipe também perdeu por 4 a 0 para o Union St. Gilloise anteriormente na competição. Nesses cinco jogos, marcou sete gols e sofreu nove. Seu único ponto veio de um empate por 0 a 0 com o Dinamo Zagreb.

A Juventus chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa com a Fiorentina, pela Serie A, precedido por uma vitória por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar na Liga Europa e outra por 2 a 0 sobre o Napoli na Serie A. A equipe de Turim marcou sete gols e sofreu quatro nessa sequência, embora a derrota para o Genoa continue sendo um revés recente em uma série que, de resto, mostra evolução.

Hapoel Beer Sheva x Juventus: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Hapoel Beer Sheva e Juventus.