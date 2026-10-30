Como comprar ingressos para Hamburgo x Borussia Mönchengladbach: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Hamburger SV recebe o Borussia Mönchengladbach na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Os confrontos recentes entre os dois clubes foram disputas táticas equilibradas, com dois empates consecutivos por 0 a 0 nos encontros anteriores pela liga, em agosto de 2025 e janeiro de 2026. O duelo de janeiro de 2026, no Volksparkstadion, destacou a organização defensiva das duas equipes: nenhuma delas conseguiu tirar o zero do placar, apesar dos momentos de alta intensidade.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hamburger SV x Borussia Mönchengladbach, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Hamburger SV x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?

Hamburger SV x Borussia Mönchengladbach começa na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Bundesliga - Rodada 9 6 de nov. de 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Como comprar ingressos para Hamburger SV x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Hamburger SV e Borussia Mönchengladbach, há algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Loja de ingressos do HSV: Os ingressos são distribuídos principalmente pelo portal oficial de vendas online do Hamburger SV. Para jogos de alta procura, as vendas geralmente começam com um período de pré-venda exclusivo para sócios do clube. Devido à alta procura no Volksparkstadion

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos comuns muitas vezes podem ser encontrados em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Hamburger SV e Borussia Mönchengladbach no Volksparkstadion, divididos entre os canais oficiais do clube e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Nordtribüne (setor em pé): € 14 a € 19 para o emblemático setor da arquibancada norte onde se reúnem os torcedores mais apaixonados do time da casa.

€ 14 a € 19 para o emblemático setor da arquibancada norte onde se reúnem os torcedores mais apaixonados do time da casa. Categoria 2 (atrás dos gols): € 25 a € 45 para assentos nas partes superiores ou inferiores, localizados atrás das arquibancadas norte e sul.

€ 25 a € 45 para assentos nas partes superiores ou inferiores, localizados atrás das arquibancadas norte e sul. Categoria 1 (laterais / setores): € 40 a € 65 para assentos comuns com vista lateral do campo nas arquibancadas leste e oeste.

€ 40 a € 65 para assentos comuns com vista lateral do campo nas arquibancadas leste e oeste. Categoria 1 Premium (lateral central): € 60 a € 76 para fileiras centrais na parte inferior, alinhadas diretamente com a linha do meio-campo.

€ 60 a € 76 para fileiras centrais na parte inferior, alinhadas diretamente com a linha do meio-campo. VIP / hospitalidade: € 250 a mais de € 500 por jogo para assentos executivos ou camarotes privativos, que incluem acesso ao lounge, comida e bebidas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns / setor superior: A partir de aproximadamente € 50 a € 65 para assentos comuns quando a procura é baixa ou os ingressos são anunciados com antecedência.

A partir de aproximadamente para assentos comuns quando a procura é baixa ou os ingressos são anunciados com antecedência. Revenda de assentos nas laterais: Normalmente entre € 100 e € 250 , dependendo do bloco exato e da proximidade com o campo.

Normalmente entre , dependendo do bloco exato e da proximidade com o campo. Revenda de ingressos Premium e VIP: Frequentemente, os preços partem de € 300 e chegam a mais de € 500 , dependendo da disponibilidade.

Hamburger SV x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hamburger SV e Borussia Mönchengladbach

O HSV somou duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o FC København em um amistoso, após vencer o Köln pelo mesmo placar na Bundesliga no início de setembro. O pior momento dessa sequência foi a derrota por 5 a 0 para o RB Leipzig, pouco depois de perder em casa por 5 a 0 para o Mainz 05. Nesses cinco jogos, o HSV marcou sete gols e sofreu 13.

Os últimos cinco jogos do Gladbach mostram um cenário igualmente difícil, com três derrotas e nenhuma vitória na Bundesliga. O resultado oficial mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Freiburg. O Gladbach também perdeu por 4 a 3 para o Mainz 05 e por 4 a 3 para o Elversberg na liga. Dois amistosos durante a pausa para jogos de seleções, uma vitória por 3 a 0 sobre o Sportfreunde Siegen e um empate por 1 a 1 com o St. Pauli, foram os únicos resultados positivos nesse período.

Hamburger SV x Borussia Mönchengladbach: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em empate sem gols pela Bundesliga em 17 de janeiro de 2026, no Volksparkstadion. O confronto anterior, em agosto de 2025, também terminou em 0 a 0, dessa vez no estádio do Gladbach. Nos últimos cinco encontros registrados entre as equipes pela Bundesliga, o HSV venceu duas vezes, o Gladbach venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas.