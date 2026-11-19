O Hamburger SV recebe o Schalke 04 na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Os confrontos competitivos recentes entre os clubes ocorreram, em sua maioria, na segunda divisão alemã, durante os períodos de vários anos em que ambos estiveram fora da elite. Foram jogos equilibrados, incluindo dois empates por 2 a 2 na temporada 2024–25. O último duelo, em abril de 2025, na Veltins-Arena, teve a emoção característica desse confronto: terminou em um movimentado 2 a 2, com o Schalke arrancando o empate no fim apesar de estar com um jogador a menos.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hamburger SV x Schalke 04, incluindo onde comprar e quanto custam.

Quando será Hamburger SV x Schalke 04 pela Bundesliga?

Hamburger SV x Schalke 04 acontece no Volksparkstadion, em Hamburgo, na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 13 11 de dez. de 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Como comprar ingressos para Hamburger SV x Schalke 04 pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para Hamburger SV x Schalke 04 pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: A maneira mais confiável e segura é comprar diretamente pelos portais oficiais de ingressos do Hamburger SV (para os setores da torcida da casa) ou do FC Schalke 04 (para a carga destinada à torcida visitante). Como se trata de um confronto de grande destaque entre clubes com torcidas numerosas e tradicionais, os ingressos se esgotam muito rapidamente nos canais oficiais de venda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Bundesliga quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x Schalke 04 pela Bundesliga?

Confira os preços estimados dos ingressos para Hamburger SV x Schalke 04 pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor em pé (Stehplatz): € 19 a € 25.

€ 19 a € 25. Categoria 4 / anel superior: € 35 a € 50.

€ 35 a € 50. Categoria 3 / anéis inferior e intermediário: € 50 a € 70.

€ 50 a € 70. Categorias 1 e 2 / assentos privilegiados: € 70 a mais de € 90.

€ 70 a mais de € 90. Pacotes VIP / hospitalidade: € 250 a mais de € 500.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setor em pé / canto superior: € 130 a € 160.

€ 130 a € 160. Assentos comuns (categorias 2 e 3): € 175 a € 260.

€ 175 a € 260. Assentos privilegiados (categoria 1): € 280 a mais de € 400.

€ 280 a mais de € 400. Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: € 500 a mais de € 800.

Hamburger SV x Schalke 04 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hamburger SV e Schalke 04

O Hamburger SV soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga. Antes, o HSV venceu o VfB Stuttgart por 1 a 0, mas sofreu duas derrotas consecutivas para o Eintracht Frankfurt, ambas por 3 a 1: uma pela Copa da Alemanha e outra pela Bundesliga. A equipe marcou sete gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O Schalke 04 conquistou apenas um ponto nos últimos cinco jogos oficiais, com um empate e quatro derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim pela Bundesliga. Antes disso, o Schalke perdeu por 2 a 0 para o RB Leipzig e foi eliminado da Copa da Alemanha pelo Dynamo Dresden. O clube marcou apenas dois gols e sofreu seis nessa sequência de cinco partidas.

Hamburger SV x Schalke 04: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 19 de abril de 2025, pela segunda divisão alemã, quando Schalke e HSV empataram por 2 a 2 na VELTINS-Arena. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, todos pela segunda divisão alemã, nenhum dos dois dominou: o retrospecto inclui dois empates e uma vitória do HSV, além de resultados que refletem o equilíbrio dessa rivalidade. A maior vitória do HSV nesse conjunto de jogos foi por 5 a 3, no Volksparkstadion, em julho de 2023.