Como comprar ingressos para Hamburger SV x Mainz 05: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Hamburger SV enfrenta o Mainz 05 no domingo, 6 de setembro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.
As duas equipes chegam para o confronto no início da temporada buscando pontos cruciais para embalar de forma positiva na elite. O duelo anterior entre elas na Bundesliga, em fevereiro de 2026, terminou empatado por 1 a 1 na Mewa Arena.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hamburger SV x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?
Hamburger SV x Mainz 05 acontece no Volksparkstadion, em Hamburgo.
Como comprar ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre Hamburger SV x 1. FSV Mainz 05 no Volksparkstadion, siga estes canais oficiais e confiáveis:
- Onde comprar: Visite o portal oficial de ingressos do Hamburger SV (hsv.de).
- Loja oficial de ingressos do Hamburger SV (canal principal)
- Prioridade para sócios: Sócios oficiais do HSV recebem acesso antecipado à venda de ingressos para jogos em casa antes de qualquer liberação ao público em geral.
- Venda geral: Os ingressos restantes entram em venda geral cerca de 2 a 4 semanas antes do dia da partida.
- Cota oficial de ingressos do Mainz 05 para visitantes (para torcedores visitantes)
- Onde comprar: Se você torce para o Mainz 05, compre pelo portal oficial de ingressos do 1. FSV Mainz 05 (mainz05.de).
- Setor: Os torcedores visitantes ficam no bloco destinado aos visitantes (Gastbereich) no Volksparkstadion.
- Mercados secundários: Se as opções primárias estiverem esgotadas, os ingressos são listados em mecanismos de busca de ingressos e plataformas secundárias, como o StubHub.
Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 no Volksparkstadion dependem da categoria do assento e de a compra ser feita diretamente ou no mercado secundário:
Preços oficiais diretos (loja de ingressos do HSV)
- Lugares em pé (Stehplatz):€16 – €22
- Assentos padrão (Sitzplatz):€30 – €85 (varia conforme o nível, canto ou visão central)
- VIP e hospitalidade:€200+
Preços de mercado secundário e revenda
Se a compra for feita por plataformas verificadas de revenda ou marketplaces agregadores:
- Preços iniciais: Assentos de entrada no anel superior começam em torno de US$ 55 – US$ 65 (~€50 – €60).
- Assentos médios: O anel inferior padrão (Unterrang) e as visões centrais variam de US$ 85 – US$ 185 (~€78 – €170).
- Assentos premium: Fileiras centrais inferiores ou setores de meio-campo variam de US$ 200 – US$ 450+.
Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Hamburger SV x Mainz 05
O Hamburger SV chega para este confronto com uma campanha de pré-temporada de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse em 15 de agosto, enquanto também empatou em 2 a 2 com o Lille uma semana antes. As derrotas para Everton e Rapid Wien foram os pontos baixos de sua agenda de preparação. O HSV marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu oito, o que sugere que sua organização defensiva precisará ser ajustada com a volta do futebol competitivo.
O Mainz 05 mostrou ótima forma durante toda a pré-temporada, vencendo quatro de seus últimos cinco jogos, com um empate. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o AFC Bournemouth em 15 de agosto, e a equipe também registrou um convincente triunfo por 4 a 0 sobre o Paris FC. O empate por 3 a 3 com a Udinese foi a única ocasião em que o time de Fischer deixou pontos pelo caminho. O Mainz marcou 13 gols em cinco amistosos e sofreu apenas quatro, um retrospecto que aponta para uma unidade ofensiva bem treinada antes do início da nova temporada.
Hamburger SV x Mainz 05: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou em 1 a 1, com o Mainz recebendo o HSV pela Bundesliga em 20 de fevereiro de 2026. Antes disso, o Hamburger SV impôs uma pesada derrota por 4 a 0 ao Mainz no Volksparkstadion, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados pela Bundesliga, cada lado conquistou uma vitória, com três empates completando o retrospecto do confronto direto.
Confrontos
Classificação de Hamburger SV x Mainz 05
Na tabela da Bundesliga, o Hamburger SV ocupa atualmente a décima colocação, com o Mainz 05 duas posições abaixo, em 12º.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
E
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
E
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
D
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
E
V
D
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|7
V
D
V
E
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
E
D
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
V
E
V
D
|9
|4
|2
|0
|2
|9
|5
|+4
|6
D
V
D
V
|10
|4
|1
|2
|1
|9
|10
|-1
|5
E
V
D
E
|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
E
V
E
D
|12
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
V
D
D
E
|13
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
D
E
D
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
D
V
D
D
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
D
D
V
D
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
D
D
D
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
D
D
D
E
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
D
D
D
D