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Como comprar ingressos para Hamburger SV x Mainz 05: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Hamburgo encara o Mainz 05 na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Hamburger SV enfrenta o Mainz 05 no domingo, 6 de setembro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

As duas equipes chegam para o confronto no início da temporada buscando pontos cruciais para embalar de forma positiva na elite. O duelo anterior entre elas na Bundesliga, em fevereiro de 2026, terminou empatado por 1 a 1 na Mewa Arena.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hamburger SV x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Hamburger SV x Mainz 05 acontece no Volksparkstadion, em Hamburgo.

crest
Bundesliga - Rodada 2
Volksparkstadion

Como comprar ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre Hamburger SV x 1. FSV Mainz 05 no Volksparkstadion, siga estes canais oficiais e confiáveis:

  • Onde comprar: Visite o portal oficial de ingressos do Hamburger SV (hsv.de).
  • Loja oficial de ingressos do Hamburger SV (canal principal)
    • Prioridade para sócios: Sócios oficiais do HSV recebem acesso antecipado à venda de ingressos para jogos em casa antes de qualquer liberação ao público em geral.
    • Venda geral: Os ingressos restantes entram em venda geral cerca de 2 a 4 semanas antes do dia da partida.
  • Cota oficial de ingressos do Mainz 05 para visitantes (para torcedores visitantes)
    • Onde comprar: Se você torce para o Mainz 05, compre pelo portal oficial de ingressos do 1. FSV Mainz 05 (mainz05.de).
    • Setor: Os torcedores visitantes ficam no bloco destinado aos visitantes (Gastbereich) no Volksparkstadion.
    • Mercados secundários: Se as opções primárias estiverem esgotadas, os ingressos são listados em mecanismos de busca de ingressos e plataformas secundárias, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 no Volksparkstadion dependem da categoria do assento e de a compra ser feita diretamente ou no mercado secundário:

Preços oficiais diretos (loja de ingressos do HSV)

  • Lugares em pé (Stehplatz):€16 – €22
  • Assentos padrão (Sitzplatz):€30 – €85 (varia conforme o nível, canto ou visão central)
  • VIP e hospitalidade:€200+

Preços de mercado secundário e revenda

Se a compra for feita por plataformas verificadas de revenda ou marketplaces agregadores:

  • Preços iniciais: Assentos de entrada no anel superior começam em torno de US$ 55 – US$ 65 (~€50 – €60).   
  • Assentos médios: O anel inferior padrão (Unterrang) e as visões centrais variam de US$ 85 – US$ 185 (~€78 – €170).
  • Assentos premium: Fileiras centrais inferiores ou setores de meio-campo variam de US$ 200 – US$ 450+.

Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hamburger SV x Mainz 05

O Hamburger SV chega para este confronto com uma campanha de pré-temporada de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse em 15 de agosto, enquanto também empatou em 2 a 2 com o Lille uma semana antes. As derrotas para Everton e Rapid Wien foram os pontos baixos de sua agenda de preparação. O HSV marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu oito, o que sugere que sua organização defensiva precisará ser ajustada com a volta do futebol competitivo.

O Mainz 05 mostrou ótima forma durante toda a pré-temporada, vencendo quatro de seus últimos cinco jogos, com um empate. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o AFC Bournemouth em 15 de agosto, e a equipe também registrou um convincente triunfo por 4 a 0 sobre o Paris FC. O empate por 3 a 3 com a Udinese foi a única ocasião em que o time de Fischer deixou pontos pelo caminho. O Mainz marcou 13 gols em cinco amistosos e sofreu apenas quatro, um retrospecto que aponta para uma unidade ofensiva bem treinada antes do início da nova temporada.

HSV

HSV - Sequência

EVE
D1-2
LIL
E2-2
TFC
V1-2
VEL
V0-3
BVB
D2-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
M05

M05 - Sequência

UDI
E3-3
PAR
V4-0
BOU
V2-1
KRI
V0-9
SCP
E0-0
Gol marcado (sofrido)
18/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Hamburger SV x Mainz 05: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou em 1 a 1, com o Mainz recebendo o HSV pela Bundesliga em 20 de fevereiro de 2026. Antes disso, o Hamburger SV impôs uma pesada derrota por 4 a 0 ao Mainz no Volksparkstadion, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados pela Bundesliga, cada lado conquistou uma vitória, com três empates completando o retrospecto do confronto direto.

Confrontos

HamburgoEmpateMainz
1
3
1
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
1
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
4
Mainz badge
Mainz
M05
0
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
Mainz badge
Mainz
M05
0
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
3
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
Mainz badge
Mainz
M05
0
FJ
7Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Hamburger SV x Mainz 05

Na tabela da Bundesliga, o Hamburger SV ocupa atualmente a décima colocação, com o Mainz 05 duas posições abaixo, em 12º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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