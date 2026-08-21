Como comprar ingressos para Hamburger SV x Mainz 05: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Hamburger SV enfrenta o Mainz 05 no domingo, 6 de setembro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

As duas equipes chegam para o confronto no início da temporada buscando pontos cruciais para embalar de forma positiva na elite. O duelo anterior entre elas na Bundesliga, em fevereiro de 2026, terminou empatado por 1 a 1 na Mewa Arena.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hamburger SV x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Hamburger SV x Mainz 05 acontece no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Bundesliga - Rodada 2 6 de set. de 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Como comprar ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre Hamburger SV x 1. FSV Mainz 05 no Volksparkstadion, siga estes canais oficiais e confiáveis:

Onde comprar: Visite o portal oficial de ingressos do Hamburger SV ( hsv.de ).

Loja oficial de ingressos do Hamburger SV (canal principal)

Prioridade para sócios: Sócios oficiais do HSV recebem acesso antecipado à venda de ingressos para jogos em casa antes de qualquer liberação ao público em geral. Venda geral: Os ingressos restantes entram em venda geral cerca de 2 a 4 semanas antes do dia da partida.

Cota oficial de ingressos do Mainz 05 para visitantes (para torcedores visitantes)

Onde comprar: Se você torce para o Mainz 05, compre pelo portal oficial de ingressos do 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Setor: Os torcedores visitantes ficam no bloco destinado aos visitantes ( Gastbereich ) no Volksparkstadion.

Mercados secundários: Se as opções primárias estiverem esgotadas, os ingressos são listados em mecanismos de busca de ingressos e plataformas secundárias, como o StubHub .



Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 no Volksparkstadion dependem da categoria do assento e de a compra ser feita diretamente ou no mercado secundário:

Preços oficiais diretos (loja de ingressos do HSV)

Lugares em pé ( Stehplatz ): €16 – €22

Assentos padrão ( Sitzplatz ): €30 – €85 (varia conforme o nível, canto ou visão central)

VIP e hospitalidade:€200+

Preços de mercado secundário e revenda

Se a compra for feita por plataformas verificadas de revenda ou marketplaces agregadores:

Preços iniciais: Assentos de entrada no anel superior começam em torno de US$ 55 – US$ 65 (~€50 – €60).

Assentos médios: O anel inferior padrão ( Unterrang ) e as visões centrais variam de US$ 85 – US$ 185 (~€78 – €170).

Assentos premium: Fileiras centrais inferiores ou setores de meio-campo variam de US$ 200 – US$ 450+ .

Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hamburger SV x Mainz 05

O Hamburger SV chega para este confronto com uma campanha de pré-temporada de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse em 15 de agosto, enquanto também empatou em 2 a 2 com o Lille uma semana antes. As derrotas para Everton e Rapid Wien foram os pontos baixos de sua agenda de preparação. O HSV marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu oito, o que sugere que sua organização defensiva precisará ser ajustada com a volta do futebol competitivo.

O Mainz 05 mostrou ótima forma durante toda a pré-temporada, vencendo quatro de seus últimos cinco jogos, com um empate. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o AFC Bournemouth em 15 de agosto, e a equipe também registrou um convincente triunfo por 4 a 0 sobre o Paris FC. O empate por 3 a 3 com a Udinese foi a única ocasião em que o time de Fischer deixou pontos pelo caminho. O Mainz marcou 13 gols em cinco amistosos e sofreu apenas quatro, um retrospecto que aponta para uma unidade ofensiva bem treinada antes do início da nova temporada.

Hamburger SV x Mainz 05: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou em 1 a 1, com o Mainz recebendo o HSV pela Bundesliga em 20 de fevereiro de 2026. Antes disso, o Hamburger SV impôs uma pesada derrota por 4 a 0 ao Mainz no Volksparkstadion, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados pela Bundesliga, cada lado conquistou uma vitória, com três empates completando o retrospecto do confronto direto.

Classificação de Hamburger SV x Mainz 05

Na tabela da Bundesliga, o Hamburger SV ocupa atualmente a décima colocação, com o Mainz 05 duas posições abaixo, em 12º.