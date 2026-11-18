O Hajduk Split recebe o FC Nordsjaelland na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Stadion Poljud, em Split.

HNK Hajduk Split e FC Nordsjælland vêm de tradições muito diferentes no futebol europeu. O Hajduk tem uma história de destaque como uma das potências tradicionais da Croácia, enquanto o Nordsjælland construiu uma reputação mais recente como importante formador de talentos na Dinamarca. Antes do encontro pela Liga Conferência da UEFA, os dois clubes não tinham confrontos oficiais anteriores em grandes competições europeias, o que faz de seus jogos recentes um duelo inédito entre equipes de países diferentes.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hajduk Split x FC Nordsjaelland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Hajduk Split e FC Nordsjaelland pela Liga Conferência?

Hajduk Split x FC Nordsjaelland acontece no Stadion Poljud, em Split, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 15:00 Stadion Poljud

Como comprar ingressos para Hajduk Split x FC Nordsjaelland pela Liga Conferência?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Hajduk Split e FC Nordsjaelland pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode procurar ingressos da venda inicial diretamente no site oficial e na plataforma de venda de ingressos do HNK Hajduk Split. Sócios do clube normalmente têm acesso prioritário e opções com desconto.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Nessas plataformas, torcedores podem comprar e vender ingressos para os próximos jogos da Liga Conferência quando os lotes da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hajduk Split x FC Nordsjaelland pela Liga Conferência?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para Hajduk Split x FC Nordsjaelland pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Arquibancadas gerais / atrás dos gols (norte e sul): Os preços costumam variar aproximadamente de € 15 a € 25.

Os preços costumam variar aproximadamente de Arquibancadas laterais (leste e oeste, setores externos): Os preços geralmente variam de € 25 a € 45 .

Os preços geralmente variam de . Setor central da arquibancada oeste e áreas VIP: Os preços geralmente vão de € 50 a mais de € 100.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda mais barata / setores de canto: Os preços costumam começar na faixa de € 60 a € 85.

Os preços costumam começar na faixa de Assentos de preço intermediário: Os preços frequentemente variam de € 90 a € 130.

Assentos centrais premium / com visão desobstruída: Os preços frequentemente chegam à faixa de € 150 a mais de € 300.

Hajduk Split x FC Nordsjaelland pela Liga Conferência: tudo o que você precisa saber

Momento de Hajduk Split e FC Nordsjaelland

O Hajduk Split chega a este jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Osijek, pela HNL. Nesse período, também venceu o HNK Gorica por 5 a 0. Sua única derrota foi para o Lincoln Red Imps, por 1 a 0, na Liga Conferência. Nos cinco jogos, o Hajduk marcou nove gols e sofreu três.

O FC Nordsjaelland somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. A mais recente foi uma goleada por 6 a 1 fora de casa sobre o Randers FC, pela Superliga dinamarquesa, embora a equipe tenha perdido por 2 a 0 para o Monaco na Liga Conferência pouco antes. No mesmo período, o Nordsjaelland empatou por 1 a 1 com o Silkeborg e perdeu por 3 a 2 para o FC Midtjylland, marcando dez gols e sofrendo cinco nos cinco jogos.

Hajduk Split x FC Nordsjaelland: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Hajduk Split e FC Nordsjaelland.