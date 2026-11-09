A Grécia começou sua campanha na Liga das Nações da UEFA com grandes atuações fora de casa, mas espera encerrar a competição em grande estilo diante de sua torcida em Volos, na segunda-feira, 16 de novembro, quando enfrentará a Sérvia. Você já pode comprar ingressos para a partida.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da UEFA, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da UEFA?

Grécia x Sérvia será disputado no Estádio Panthessaliko, em Volos, na segunda-feira, 16 de novembro, com início previsto para as 21h45 (EET).

Liga das Nações A - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Como comprar ingressos para Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da UEFA

Os ingressos oficiais para Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da UEFA podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Federação Helênica de Futebol (HFF/EPO).

Os ingressos para jogos individuais da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA geralmente começam a ser vendidos de três a quatro semanas antes da data prevista para a partida.

Pré-venda : A prioridade de compra geralmente é liberada primeiro para membros do fã-clube oficial da seleção.

: A prioridade de compra geralmente é liberada primeiro para membros do fã-clube oficial da seleção. Venda ao público geral: Para a partida de 16 de novembro, a expectativa é que as vendas ao público geral no site da EPO comecem no fim de outubro ou no início de novembro.

Quem quiser garantir ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: A StubHub protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da UEFA?

Os preços dos ingressos para Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da UEFA, na segunda-feira, 16 de novembro de 2026, variam de cerca de € 20 a € 75 para os setores comuns nos canais oficiais.

Os ingressos oficiais são divididos em categorias conforme a proximidade do campo e a localização dos setores no Estádio Panthessaliko, em Volos:

Categoria 3 (atrás dos gols e nas curvas) : Cerca de € 20 a € 25. Esses lugares ficam atrás dos gols, nas arquibancadas norte e sul. São os ingressos mais baratos e os setores que reúnem os principais grupos de torcedores locais.

: Cerca de € 20 a € 25. Esses lugares ficam atrás dos gols, nas arquibancadas norte e sul. São os ingressos mais baratos e os setores que reúnem os principais grupos de torcedores locais. Categoria 2 (cantos das laterais e setores superiores) : Cerca de € 30 a € 45. Ficam nas laterais do campo, mas mais perto dos cantos ou nas partes mais altas das arquibancadas, oferecendo uma vista elevada a partir da lateral.

: Cerca de € 30 a € 45. Ficam nas laterais do campo, mas mais perto dos cantos ou nas partes mais altas das arquibancadas, oferecendo uma vista elevada a partir da lateral. Categoria 1 (centro das laterais e setores inferiores) : Cerca de € 50 a € 75. Esses lugares comuns de categoria superior ficam ao longo das laterais do campo, nas arquibancadas leste e oeste, perto da linha do meio-campo, e oferecem a visão mais clara da partida.

: Cerca de € 50 a € 75. Esses lugares comuns de categoria superior ficam ao longo das laterais do campo, nas arquibancadas leste e oeste, perto da linha do meio-campo, e oferecem a visão mais clara da partida. Setores VIP e de hospitalidade: Os preços variam de € 150 a mais de € 300, dependendo dos serviços corporativos incluídos. Localizadas na parte central da arquibancada oeste, essas opções oferecem assentos acolchoados, acesso a áreas de hospitalidade e serviço de alimentação.

Mais perto da partida, acompanhe os sites oficiais da seleção para obter informações adicionais. Consulte também sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Panthessaliko

O Estádio Panthessaliko é um grande complexo esportivo multiuso localizado na cidade portuária de Volos, no litoral da Grécia. Tem capacidade para 22.700 espectadores e é um importante polo esportivo para toda a região da Tessália. Atualmente, é conhecido principalmente por ser a casa do Volos NFC, da Superliga da Grécia.

A construção começou em meados de 2002 especificamente para atender aos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004. O estádio foi inaugurado oficialmente em julho de 2004, a tempo do torneio olímpico de futebol.

Após os Jogos Olímpicos, a propriedade passou ao Comitê Olímpico Helênico. O estádio passou a receber equipes locais de Volos e se tornou palco histórico do acirrado clássico da cidade entre Niki Volos e Olympiakos Volou.

Momentos marcantes no Estádio Panthessaliko

Grécia x México (torneio olímpico de futebol, 2004) : Essa partida da fase de grupos do torneio olímpico masculino detém o recorde de público do estádio, com 21.597 ingressos vendidos, superando ligeiramente a capacidade oficial de assentos definida para os Jogos Olímpicos.

: Essa partida da fase de grupos do torneio olímpico masculino detém o recorde de público do estádio, com 21.597 ingressos vendidos, superando ligeiramente a capacidade oficial de assentos definida para os Jogos Olímpicos. Finais da Copa da Grécia (2007 a 2026) : O Panthessaliko recebeu frequentemente finais da Copa da Grécia, incluindo as de 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 e 2026, por estar localizado geograficamente a meio caminho entre Atenas e Tessalônica.

: O Panthessaliko recebeu frequentemente finais da Copa da Grécia, incluindo as de 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 e 2026, por estar localizado geograficamente a meio caminho entre Atenas e Tessalônica. Jogos da seleção da Grécia: O estádio recebeu a seleção principal da Grécia em duas partidas da Liga das Nações da UEFA em 2022, ambas com vitórias da equipe da casa.

Complexo completo: Além do campo de grama natural, o estádio funciona como um grande complexo esportivo. Inclui uma pista de atletismo de 400 metros com oito raias, uma pista externa separada para aquecimento, instalações cobertas para treinamento, academia e quadras de basquete, tênis e vôlei.

Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Grécia x Sérvia: retrospecto recente

Ranking da Fifa: Grécia (41ª) x Sérvia (43ª)

Depois de não vencer nenhum dos quatro amistosos que disputou no início de 2026, a Grécia recuperou o bom futebol na abertura da campanha na Liga das Nações da UEFA, com duas vitórias expressivas fora de casa sobre a Sérvia (2 a 1) e a Alemanha (1 a 0).

A Sérvia tenta voltar a vencer depois de não conseguir triunfar em seus últimos quatro jogos internacionais, incluindo as derrotas para Grécia e Holanda pela Liga das Nações da UEFA. A Sérvia, conhecida como Orlovi, não termina uma partida sem sofrer gols há 12 jogos internacionais.

Grécia x Sérvia: retrospecto dos confrontos recentes

Grécia e Sérvia se enfrentaram três vezes desde 2010, e a seleção grega leva uma pequena vantagem: duas vitórias contra uma da Sérvia. Cada equipe marcou três gols nesses confrontos.

Quando Grécia e Sérvia se enfrentaram recentemente, em 24 de setembro, na rodada de abertura da Liga das Nações da UEFA, a Grécia conseguiu uma virada surpreendente por 2 a 1 em Belgrado, garantindo a vitória nos instantes finais dos acréscimos.

A Sérvia abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Dusan Tadić, de volta à equipe, deu a assistência para Andrija Živković finalizar para o gol. Apesar de sair atrás, a Grécia dominou a posse de bola e pressionou sem parar a defesa sérvia, acertando a trave e obrigando o goleiro a fazer várias defesas. Gols de Christos Tzolis, do Arsenal, e Tasos Douvikas, do Como, no segundo tempo garantiram os três pontos aos gregos.