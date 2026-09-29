Como comprar ingressos para Grécia x Sérvia: preços da Liga das Nações da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Grécia iniciou sua campanha na Liga das Nações da Uefa com atuações de destaque fora de casa, mas espera encerrar sua trajetória na liga em grande estilo diante de sua torcida apaixonada em Volos, na segunda-feira, 16 de novembro, quando enfrenta a Sérvia. Você pode reservar ingressos para a partida hoje mesmo.

A 'Galanolefki' (Azul e Branca) voltará ao Estádio Panthessaliko pela primeira vez desde 2022, durante a Liga das Nações da Uefa de 2022/23, e isso se mostrou um presságio de sorte naquela ocasião. A equipe venceu Chipre por 3 a 0 e Kosovo por 2 a 0, respectivamente, em Volos há quatro anos, então chega para este confronto com 100% de aproveitamento no local.

Apesar de sofrer um revés em casa contra a Grécia no início de sua campanha na Liga das Nações da Uefa, a Sérvia tirou pontos positivos da derrota por 2 a 1. O time de Veljko Paunović começou em ritmo forte, marcou logo aos 4 minutos com Andrija Živković e só perdeu o jogo aos 95 minutos.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da Uefa, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o jogo entre Grécia e Sérvia pela Liga das Nações da Uefa?

Grécia x Sérvia acontece no Estádio Panthessaliko, em Volos, na segunda-feira, 16 de novembro, com início previsto para as 21h45 (EET).

Liga das Nações A - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Como comprar ingressos para Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da Uefa

Os ingressos oficiais para o jogo entre Grécia e Sérvia pela Liga das Nações da Uefa podem ser comprados diretamente no portal de ingressos da Federação Helênica de Futebol (HFF/EPO).

Os jogos individuais da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa normalmente começam a ser vendidos entre 3 e 4 semanas antes da data prevista da partida.

Janelas de pré-venda : as janelas prioritárias geralmente são liberadas primeiro para membros oficiais de fã-clubes da seleção nacional.

Venda ao público geral : para o jogo de 16 de novembro, espera-se que a venda ao público geral no site da EPO seja aberta no fim de outubro ou no início de novembro.

Se quiser garantir lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado chamado TixProtect. Esse programa garante que você receberá seus ingressos no prazo e que eles serão válidos para o seu evento, ou você receberá reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da Uefa?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Grécia e Sérvia pela Liga das Nações da Uefa, na segunda-feira, 16 de novembro de 2026, começam em cerca de € 20 a € 75 para entrada geral pelos canais oficiais.

Os ingressos oficiais são divididos em categorias com base na proximidade do gramado e na orientação dentro do Estádio Panthessaliko, em Volos:

Categoria 3 (fundos / curvas) : cerca de € 20 a € 25. Esses assentos ficam atrás dos gols (setores Norte e Sul). Oferecem o menor preço e recebem os principais grupos de torcedores locais.

Categoria 2 (cantos laterais e anéis superiores) : cerca de € 30 a € 45. Localizados nas laterais principais, mas mais próximos dos cantos ou mais acima nas arquibancadas, oferecem uma perspectiva elevada da linha lateral.

Categoria 1 (centro das laterais / anéis inferiores) : cerca de € 50 a € 75. Esses assentos premium padrão ficam ao longo das laterais principais (setores Leste e Oeste), perto da linha do meio-campo, proporcionando a visão mais clara da ação.

Categorias VIP e hospitalidade : os preços variam de € 150 a € 300+ dependendo dos itens corporativos incluídos. Localizadas no setor central Oeste, essas opções premium oferecem assentos acolchoados, acesso a lounges de hospitalidade e serviço de catering.

Acompanhe os sites oficiais da seleção mais perto da data para mais informações e também sites secundários de revenda, como a Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Panthessaliko

O Estádio Panthessaliko é um importante complexo esportivo multiuso localizado na cidade portuária costeira de Volos, na Grécia. Tem capacidade para 22.700 espectadores e serve como um polo esportivo vital para toda a região da Tessália. Hoje, é conhecido principalmente como a casa do Volos NFC, da Super League Greece.

A construção começou em meados de 2002 explicitamente para dar suporte aos Jogos Olímpicos de Verão de Atenas de 2004, e a instalação abriu oficialmente suas portas em julho de 2004, bem a tempo do torneio olímpico de futebol.

Após as Olimpíadas, a propriedade foi transferida para o Comitê Olímpico Helênico. Depois disso, passou a receber equipes locais de Volos, atuando como palco histórico do acirrado 'Dérbi de Volos' entre Niki Volos e Olympiakos Volou.

Momentos memoráveis no Estádio Panthessaliko

Grécia x México (torneio olímpico de futebol, 2004) : esta partida da fase de grupos masculina dos Jogos Olímpicos detém o recorde absoluto de público do estádio, com 21.597 ingressos vendidos, superando brevemente a capacidade oficial de assentos designada para as Olimpíadas.

Finais da Copa da Grécia (2007-2026) : o Panthessaliko tem sido um local frequente para as finais da Copa da Grécia, incluindo 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 e 2026, devido à sua posição geográfica entre Atenas e Thessaloniki.

Jogos da seleção da Grécia : o estádio recebeu a seleção principal de futebol da Grécia em duas partidas da Liga das Nações da Uefa em 2022, ambas terminando com vitórias em casa.

Complexo completo: além do campo de grama natural, o estádio funciona como um enorme complexo atlético. Inclui uma pista de corrida de 400 metros com 8 raias, uma pista externa separada para aquecimento, instalações internas de treinamento, academia e quadras de basquete, tênis e vôlei.

Grécia x Sérvia pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Grécia x Sérvia: momento recente

Ranking da Fifa: Grécia (#41) x Sérvia (#43)

Depois de não conseguir vitórias em quatro amistosos disputados anteriormente em 2026, a Grécia reencontrou seu brilho no início da campanha da Liga das Nações da Uefa, com dois impressionantes triunfos fora de casa contra a Sérvia (2 a 1) e a Alemanha (1 a 0).

A Sérvia está desesperada para recuperar o caminho das vitórias, depois de não conseguir vencer em seus últimos quatro jogos internacionais, incluindo derrotas na Liga das Nações da Uefa para Grécia e Holanda. A 'Orlovi' (Águias) não conseguiu sair sem sofrer gols em 12 partidas internacionais.

Grécia x Sérvia: retrospecto recente do confronto

Grécia e Sérvia se enfrentaram 3 vezes desde 2010, e os gregos têm ligeira vantagem, com 2 vitórias contra 1 da Sérvia. As duas seleções marcaram três gols nesses encontros anteriores.

Quando Grécia e Sérvia se enfrentaram recentemente, em 24 de setembro, na rodada de abertura da Liga das Nações da Uefa, a Grécia conseguiu uma impressionante virada por 2 a 1 em Belgrado, assegurando a vitória nos acréscimos.

A Sérvia saiu na frente logo aos quatro minutos de jogo, com o retornado Dusan Tadić dando assistência para Andrija Živković, que mandou para as redes. No entanto, apesar de ter ficado atrás no placar, a Grécia dominou a posse de bola e pressionou sem parar a defesa sérvia, acertando a trave e forçando várias defesas. Gols no segundo tempo de Christos Tzolis, do Arsenal, e Tasos Douvikas, do Como, garantiram aos gregos os 3 pontos.

UEFA Nations League A Grp. 2 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Grécia GRÉ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Países Baixos HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 V E 3 Alemanha ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 D E 4 Sérvia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento











