O Getafe recebe o Sevilla no domingo, 1º de novembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Sevilla levou vantagem, com três vitórias contra uma do Getafe. No encontro mais recente pelo campeonato, em fevereiro de 2026, o Sevilla venceu fora de casa por 1 a 0 no Estadio Coliseum.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Getafe x Sevilla, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Getafe x Sevilla pela LaLiga?

Getafe x Sevilla acontece no domingo, 1º de novembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 08:00 Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Sevilla pela LaLiga?

Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Getafe e Sevilla pela LaLiga, você tem várias opções, dependendo da disponibilidade e de sua preferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Getafe CF (ou do Sevilla FC, se estiver procurando lugares no setor visitante). Essa é a maneira mais segura e direta de garantir ingressos pelo preço original, embora a disponibilidade dependa muito dos períodos de venda ao público geral e da condição de sócio do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Sevilla pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Getafe x Sevilla pela LaLiga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / assentos padrão: Os preços geralmente começam em torno de € 30 a € 50 para lugares com vista padrão atrás dos gols ou nos setores superiores e chegam a € 90 a € 150 para lugares centrais nas laterais do campo (Tribuna ou Lateral), dependendo da disponibilidade em cada bloco.

Preços para sócios / titulares de ingressos de temporada: Os sócios muitas vezes têm acesso antecipado a ingressos com desconto, enquanto a venda ao público geral segue os preços padrão de cada categoria.

Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente custam de € 250 a mais de € 500 por pessoa e oferecem assentos premium acolchoados, acesso a comidas e bebidas e entrada em um lounge exclusivo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos padrão e nos cantos: Os preços anunciados começam em aproximadamente € 65 a € 80 para lugares nos setores superiores ou nos cantos.

Assentos nas laterais e nos setores inferiores: Lugares premium nos setores inferiores ou em áreas de alta procura geralmente custam entre € 120 e € 250 .

Preço médio de mercado: Os ingressos custam, em média, cerca de € 200 a mais de € 450 , dependendo da proximidade da data do jogo e da demanda geral pela partida.

Getafe x Sevilla pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Getafe e Sevilla

O Getafe registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Sua partida mais recente terminou com vitória por 1 a 0 sobre o Malaga, mas a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Real Betis e por 1 a 0 para o Osasuna nessa sequência. Nos cinco jogos, o Getafe marcou cinco gols e sofreu quatro. Os empates com Deportivo de A Coruna e Celta Vigo renderam os únicos outros pontos.

O Sevilla venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas pela LaLiga. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Barcelona, e a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Atletico Madrid. As vitórias sobre Deportivo de A Coruna e Valencia, além de um empate fora de casa com o Espanyol, completam uma sequência de oito gols marcados e oito sofridos nos cinco jogos.

Getafe x Sevilla: retrospecto recente dos confrontos

O encontro mais recente entre as equipes foi em fevereiro de 2026, quando o Sevilla venceu por 1 a 0 no Coliseum, pela LaLiga. Antes disso, o Getafe venceu por 2 a 1 no estádio do Sevilla em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos, o Sevilla venceu três vezes e o Getafe, uma. Uma partida terminou empatada sem gols em fevereiro de 2025.