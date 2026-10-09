Como comprar ingressos para Getafe x Rayo Vallecano: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Getafe e Rayo Vallecano se enfrentam na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

O Rayo Vallecano leva uma leve vantagem nos confrontos recentes, já que está invicto há seis partidas contra o Getafe, com 3 vitórias e 3 empates. Historicamente, os jogos entre essas duas equipes têm poucos gols e são marcados pelo caráter defensivo, com quatro dos últimos cinco confrontos terminando com menos de 2,5 gols.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Getafe x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Getafe e Rayo Vallecano por LaLiga?

Getafe x Rayo Vallecano começa no Coliseum, em Getafe, na segunda-feira, 19 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 9 19 de out. de 2026 - 15:00 Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Rayo Vallecano por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Getafe x Rayo Vallecano no Estadio Coliseum, siga estes principais passos e dicas:

1. Site oficial do clube

Acesse o site oficial do Getafe CF. Vá até a seção de ingressos (Entradas) no site oficial do Getafe. Os ingressos para jogos padrão de LaLiga normalmente começam a ser vendidos de 1 a 2 semanas antes da partida para o público em geral.

2. Bilheteria do estádio

Se os ingressos não se esgotarem totalmente online, o Getafe abre suas bilheterias físicas (Taquillas) no Estadio Coliseum. Você pode comprar os ingressos restantes pessoalmente nos dias que antecedem o jogo ou no próprio dia da partida, desde que apresente identificação oficial (documento de identidade ou passaporte).

3. Plataformas secundárias de revenda

Se a partida estiver esgotada pelos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como StubHub oferecem ingressos revendidos por sócios-torcedores com carnê de temporada.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Rayo Vallecano por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Getafe x Rayo Vallecano no Estadio Coliseum variam dependendo de você comprar diretamente pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de ingressos:

1. Preços oficiais do Getafe CF (valor de face)

Ao comprar diretamente na bilheteria oficial ou no site do Getafe CF, os ingressos de entrada geral normalmente variam de €30 a €80:

Fondo (atrás dos gols): €30 a €40

Lateral (arquibancadas laterais): €40 a €65

Tribuna (arquibancada principal): €60 a €80

VIP & Hospitality: €180 a €300+ por ingresso

2. Plataformas secundárias de revenda

Se os ingressos oficiais se esgotarem, os preços em plataformas secundárias de ingressos como StubHub oscilam com base na demanda, na precificação dinâmica e nas taxas de serviço:

Preço inicial de revenda: Aproximadamente €120 a €150 para lugares de entrada geral.

Faixa média de revenda: Normalmente €140 a €220 nas arquibancadas gerais.

Getafe x Rayo Vallecano por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Getafe e Rayo Vallecano

O Getafe venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas competitivas, somando apenas cinco pontos nesse período. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Real Betis, e a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Osasuna anteriormente nessa sequência. Os dois empates, ambos por 1 a 1, vieram contra Deportivo de A Coruna e Celta Vigo. O Getafe marcou quatro gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

O Rayo Vallecano venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas de LaLiga. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, depois de uma derrota por 4 a 1 para o Real Madrid. Antes, o Rayo venceu o Racing Santander por 3 a 2 e empatou por 1 a 1 com o Deportivo Alaves. A equipe marcou nove gols nessas cinco partidas e sofreu dez.

Getafe x Rayo Vallecano: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2026, quando o Rayo Vallecano venceu por 2 a 0 no Coliseum. Antes disso, os dois clubes empataram por 1 a 1 quando o Rayo recebeu o Getafe em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Rayo soma duas vitórias contra nenhuma do Getafe, com três partidas terminando empatadas, e os cinco jogos produziram um total combinado de cinco gols.