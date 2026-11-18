O Getafe recebe o Inter Club d'Escaldes na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

O confronto no Estadio Coliseum será o primeiro jogo oficial entre Getafe e Inter Club d'Escaldes em competições europeias. A partida é um compromisso importante da quinta rodada da fase de liga da Liga Conferência da UEFA 2026/27, com as duas equipes buscando subir na classificação.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Getafe x Inter Club d'Escaldes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Getafe x Inter Club d'Escaldes pela Liga Conferência?

Getafe x Inter Club d'Escaldes será disputado no Coliseum, em Getafe, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 12:45 Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Inter Club d'Escaldes pela Liga Conferência?

Estas são as opções de compra de ingressos para o próximo jogo entre Getafe e Inter Club d'Escaldes pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar o portal oficial de ingressos do Getafe CF para verificar os lotes destinados à partida, as vendas para sócios e a abertura da bilheteria ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Conferência quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Inter Club d'Escaldes pela Liga Conferência?

Confira os preços dos ingressos para Getafe x Inter Club d'Escaldes pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Setor inferior padrão: os preços geralmente começam em torno de € 30 a € 50.

Assentos premium ou setores centrais da arquibancada: geralmente custam de € 70 a € 120.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns: A partir de aproximadamente € 480 a € 600.

Setores premium ou assentos VIP: Em média, de € 700 a € 820 ou mais.

Getafe x Inter Club d'Escaldes pela Liga Conferência: tudo o que você precisa saber

Momento de Getafe e Inter Club d'Escaldes

O Getafe chega à partida com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Villarreal em La Liga. Também foi derrotado por 1 a 0 pelo Brighton na Liga Conferência. Por outro lado, venceu o Sevilla por 3 a 1 no campeonato e derrotou o UB Lebrijana fora de casa por 3 a 2 na Copa do Rei. Nesses cinco jogos, o Getafe marcou oito gols e sofreu sete.

O Inter Club d'Escaldes não venceu nenhum dos últimos cinco jogos: empatou três e perdeu dois. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Sporting Escaldes na primeira divisão andorrana. Na semana anterior, havia perdido por 2 a 1 para o FK Crvena Zvezda na Liga Conferência. Também empatou por 0 a 0 com o Penya Encarnada d'Andorra e por 1 a 1 com o FC Santa Coloma. O Inter Club d'Escaldes marcou quatro gols e sofreu seis nessa sequência de cinco partidas.

Getafe x Inter Club d'Escaldes: histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre encontros anteriores entre Getafe e Inter Club d'Escaldes. Esta partida pode representar o primeiro confronto oficial registrado entre as duas equipes.