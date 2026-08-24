Getafe enfrenta o Deportivo de A Coruna no domingo, 13 de setembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

No histórico recente de confrontos diretos, o Getafe leva vantagem, com 6 vitórias contra apenas 1 do Deportivo em todas as competições. O último encontro pela liga de primeira divisão no Coliseum terminou com uma contundente vitória do Getafe por 3 a 0.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Getafe x Deportivo de A Coruna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Getafe x Deportivo de A Coruna por LaLiga?

Getafe x Deportivo de A Coruna acontece no Coliseum, em Getafe. Consulte a programação local para confirmar o horário de início na sua região.

La Liga - Rodada 5 13 de set. de 2026 - 12:30 Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Deportivo de A Coruna por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Getafe e Deportivo de La Coruña no Estadio Coliseum em 13 de setembro de 2026, siga estes principais canais de compra:

1. Canais oficiais do Getafe CF (venda primária)

Site oficial: Os ingressos são disponibilizados diretamente pelo portal de bilheteria no site oficial do Getafe CF. As vendas para o público em geral normalmente começam entre 1 e 2 semanas antes do dia da partida.

Bilheteria do estádio (Taquillas): Você pode comprar ingressos físicos na bilheteria do Estadio Coliseum, em Getafe, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, desde que ainda haja lugares disponíveis.

2. LaLiga oficial e pontos de venda autorizados

Portal de ingressos da LaLiga: Jogos da elite do futebol espanhol vendem entradas gerais por meio do site central de ingressos da LaLiga, que redireciona para as alocações primárias oficiais.

Pontos de venda parceiros: Plataformas de ingressos autorizadas, como a Marca Entradas, frequentemente vendem diretamente assentos primários para o dia do jogo.

3. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos primários se esgotarem, mercados secundários de revenda, como o StubHub , listam inventário de revenda antes do lançamento geral oficial.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Deportivo de A Coruna por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Getafe x Deportivo de A Coruna variam dependendo de você comprar diretamente na bilheteria do clube ou por meio de agregadores secundários de ingressos.

Os preços primários diretamente com o Getafe CF variam de £ 25 a £ 60 (€ 30 a € 70) para jogos padrão da LaLiga como mandante no Estadio Coliseum, dependendo de o seu lugar ser atrás dos gols ou nas arquibancadas centrais laterais.

Opções de revenda e mercados secundários, como o StubHub , normalmente começam na faixa de £ 75 a £ 135 para lugares de entrada geral.

Assentos premium ou de categorias de alta demanda em plataformas secundárias ficam, em média, entre £ 170 e £ 230 , dependendo da proximidade da data da partida e da disponibilidade geral de ingressos.

Getafe x Deportivo de A Coruna por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Getafe x Deportivo de A Coruna

Os últimos cinco jogos do Getafe renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander na LaLiga, em 23 de agosto, após um triunfo por 3 a 1 sobre o Partizan Beograd na fase de qualificação da Conference League. A derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves foi o ponto mais baixo dessa sequência. Ao longo dessas cinco partidas, o Getafe marcou seis gols e sofreu seis, com seus dois compromissos competitivos produzindo quatro desses gols.

Os últimos cinco jogos do Deportivo de A Coruna renderam uma vitória, três empates e uma derrota. A partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Elche na LaLiga, em 17 de agosto. A equipe venceu o Genoa por 1 a 0 em um amistoso em 8 de agosto e empatou por 1 a 1 com a Fiorentina dois dias antes. Uma derrota por 1 a 0 para o Real Madrid completa a sequência. O Deportivo marcou cinco gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Getafe x Deportivo de A Coruna: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na LaLiga em 28 de fevereiro de 2018, quando o Getafe recebeu o Deportivo e venceu por 3 a 0. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Getafe soma três vitórias contra uma do Deportivo, além de um empate. As equipes também se enfrentaram em setembro de 2017, quando o Deportivo venceu por 2 a 1 em casa, e empataram sem gols em dezembro de 2015.

Getafe x Deportivo de A Coruna: classificação

Na atual tabela da LaLiga, o Getafe ocupa a oitava colocação e o Deportivo de A Coruna está em décimo.