O Getafe recebe o Atlético de Madrid no domingo, 22 de novembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

No confronto mais recente entre as equipes por LaLiga, em março de 2026, o Atlético de Madrid venceu por um apertado 1 a 0. A última vitória do Getafe em uma partida oficial contra o rival da capital veio em um jogo equilibrado de LaLiga, em março de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Getafe x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Getafe x Atlético de Madrid por LaLiga?

Getafe x Atlético de Madrid começa no domingo, 22 de novembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 15:00 Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Atlético de Madrid por LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para uma partida entre Getafe e Atlético de Madrid por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes. Para partidas do Getafe no Coliseum, consulte o portal oficial de ingressos do Getafe CF. Para jogos fora de casa ou para a distribuição geral de ingressos de LaLiga, o site oficial do Atlético de Madrid oferece acesso a ingressos comuns e opções VIP.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximas partidas de LaLiga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Atlético de Madrid por LaLiga?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Getafe e Atlético de Madrid por LaLiga, separadas entre canais oficiais dos clubes e plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam a partir de € 30 a € 50 .

Geralmente custam a partir de . Lugares nas laterais e no anel inferior: Geralmente variam de € 120 a € 250 .

Geralmente variam de . Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências exclusivas de hospitalidade dos clubes variam de € 250 a € 500 ou mais por pessoa, com assentos acolchoados premium e acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Opções mais baratas: Custam a partir de € 190 a € 220 para setores superiores ou atrás dos gols.

Custam a partir de para setores superiores ou atrás dos gols. Lugares nas laterais e assentos premium de revenda: Variam de € 350 a € 650 ou mais , dependendo da oferta e da proximidade da data da partida.

Variam de , dependendo da oferta e da proximidade da data da partida. Preço médio de mercado: Entre € 300 e € 600 ou mais, conforme o setor exato e a disponibilidade.

Getafe x Atlético de Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Getafe e Atlético de Madrid

O Getafe conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições, com dois empates e duas derrotas nesse período. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 com o Rayo Vallecano por LaLiga, e a derrota em casa por 3 a 0 para o Barcelona, no início de outubro, segue como um dos pontos baixos dessa sequência. Nessas cinco partidas, a equipe de Bordalas marcou quatro gols e sofreu seis, números que refletem a fragilidade defensiva que lhe custou caro nas últimas semanas.

O Atlético de Madrid chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, período em que marcou dez gols e sofreu apenas dois. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Stuttgart na Champions League. Antes disso, venceu o Espanyol por 1 a 0 em LaLiga. A vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United na Champions League e o triunfo por 2 a 1 sobre o Real Madrid também mostram a qualidade apresentada pela equipe de Simeone nas diferentes competições.

Getafe x Atlético de Madrid: histórico recente de confrontos

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Atlético de Madrid venceu em casa por 1 a 0 em LaLiga. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Atlético de Madrid leva clara vantagem, com quatro vitórias contra uma do Getafe. O único triunfo do Getafe veio em uma partida de LaLiga, em março de 2025. Um amistoso de pré-temporada em julho de 2026 também terminou com vitória do Atlético de Madrid por 4 a 1, reforçando a diferença entre as equipes no histórico recente.