A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto importante: a Geórgia recebe a Hungria na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi. As duas seleções seguem avançando no futebol europeu, o que torna este duelo da fase de grupos importante para ambas na busca por pontos para a promoção.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre o estádio, as faixas de preço dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando começa Geórgia x Hungria pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Geórgia x Hungria será disputado na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, com início programado para este confronto do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Onde comprar ingressos para Geórgia x Hungria?

Os ingressos oficiais são distribuídos diretamente pelo portal de vendas da Federação Georgiana de Futebol, responsável pelos lotes regulares dos jogos da seleção em casa, em Tbilisi. Os torcedores devem criar uma conta no portal oficial com antecedência para tentar garantir ingressos quando a venda ao público geral começar.

Se os lotes oficiais se esgotarem completamente ou não houver lugares disponíveis em determinados setores do estádio, plataformas de revenda como a Ticombo são uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Geórgia x Hungria?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 10 a € 30 para lugares na Boris Paichadze Dinamo Arena, dependendo do setor.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 234 quando os lotes regulares oficiais se esgotam.

Geórgia x Hungria pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Geórgia e Hungria

A Geórgia chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Em seu compromisso mais recente, venceu o Bahrein por 2 a 0 em um amistoso em 5 de junho de 2026, depois de empatar por 1 a 1 com a Romênia três dias antes. Ainda em 2026, venceu a Lituânia fora de casa por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com Israel. Sua única derrota nessa sequência foi para a Bulgária, por 2 a 1, nas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025, resultado que encerrou sua campanha na competição.

A Hungria também chega com um retrospecto de duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Cazaquistão em um amistoso em 9 de junho de 2026, poucos dias depois de vencer a Finlândia por 2 a 1. Um empate sem gols com a Grécia em março de 2026 e uma vitória por 1 a 0 sobre a Eslovênia completam seus resultados positivos recentes. Sua última derrota foi por 3 a 2 para a Irlanda, nas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025.

Geórgia x Hungria: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções ocorreu em setembro de 2001, quando a Geórgia venceu a Hungria por 3 a 1 em Tbilisi, nas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo. A única outra partida registrada entre elas aconteceu três meses antes, em junho de 2001, quando a Hungria venceu por 4 a 1 em casa, na mesma campanha das Eliminatórias. Cada seleção tem uma vitória nos dois confrontos registrados.



