A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto interessante: a Geórgia recebe a Hungria no emblemático Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi. As duas seleções seguem em ascensão no futebol europeu, o que torna este jogo da fase de grupos importante para ambas na busca por pontos para subir de divisão.

A GOAL traz todas as informações necessárias sobre o estádio, as faixas de preço dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando começa Geórgia x Hungria pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Geórgia x Hungria será disputado no Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, com início marcado para esta partida do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Onde comprar ingressos para Geórgia x Hungria?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo portal da Federação Georgiana de Futebol, responsável pelas vendas regulares para jogos da seleção em Tbilisi. Os torcedores devem criar uma conta no portal oficial com antecedência para garantir ingressos quando a venda geral for aberta.

Se os ingressos oficiais se esgotarem por completo ou não houver lugares disponíveis em determinados setores do estádio, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Geórgia x Hungria?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 10 a € 30 para lugares no Boris Paichadze Dinamo Arena, dependendo do setor.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços de entrada começam em torno de € 234 quando os ingressos comuns da venda oficial se esgotam.

Geórgia x Hungria pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Geórgia e Hungria

A Geórgia chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Em seu compromisso mais recente, venceu o Bahrein por 2 a 0 em um amistoso em 5 de junho de 2026, após empatar por 1 a 1 com a Romênia três dias antes. Ainda em 2026, venceu a Lituânia por 2 a 0 fora de casa e empatou por 2 a 2 com Israel. A única derrota nessa sequência foi para a Bulgária, por 2 a 1, nas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025, resultado que encerrou sua campanha na competição.

A Hungria também chega com duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Cazaquistão em um amistoso em 9 de junho de 2026, poucos dias após vencer a Finlândia por 2 a 1. Um empate sem gols com a Grécia em março de 2026 e uma vitória por 1 a 0 sobre a Eslovênia completam seus resultados positivos recentes. Sua última derrota foi por 3 a 2 para a Irlanda nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro de 2025.

Geórgia x Hungria: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as duas seleções foi em setembro de 2001, quando a Geórgia venceu a Hungria por 3 a 1 em Tbilisi, nas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo. A única outra partida registrada entre elas ocorreu três meses antes, em junho de 2001, quando a Hungria venceu por 4 a 1 em casa, na mesma campanha das Eliminatórias. Cada seleção tem uma vitória nos dois confrontos registrados.