A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto interessante: a Geórgia recebe a Hungria na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi. As duas seleções seguem subindo no futebol europeu, o que torna este duelo da fase de grupos importante para ambas na busca por pontos rumo ao acesso.

A GOAL traz todos os detalhes sobre o local da partida, as faixas de preço dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando começa Geórgia x Hungria pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Geórgia x Hungria será disputado na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, com horário de início previsto para esta partida do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Onde comprar ingressos para Geórgia x Hungria?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo portal de bilheteria da Federação Georgiana de Futebol, responsável pelas vendas regulares para jogos da seleção em casa, em Tbilisi. Os torcedores devem criar uma conta no portal oficial com antecedência para garantir ingressos quando as vendas ao público começarem.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem completamente ou não houver lugares disponíveis em determinados setores do estádio, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Geórgia x Hungria?

Os ingressos comuns para uma única partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 10 a € 30 para lugares na Boris Paichadze Dinamo Arena, dependendo do setor.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 234 quando os ingressos comuns da venda oficial se esgotam.

Geórgia x Hungria pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Geórgia e Hungria

A Geórgia chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Em seu compromisso mais recente, venceu o Bahrein por 2 a 0 em um amistoso em 5 de junho de 2026, depois de empatar por 1 a 1 com a Romênia três dias antes. Ainda em 2026, venceu a Lituânia por 2 a 0 fora de casa e empatou por 2 a 2 com Israel. Sua única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 para a Bulgária, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em novembro de 2025, resultado que encerrou sua campanha na competição.

A Hungria também chega com duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Cazaquistão em um amistoso em 9 de junho de 2026, poucos dias depois de vencer a Finlândia por 2 a 1. Um empate sem gols com a Grécia em março de 2026 e uma vitória por 1 a 0 sobre a Eslovênia completam seus resultados positivos recentes. Sua última derrota foi por 3 a 2 para a Irlanda, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em novembro de 2025.

Geórgia x Hungria: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as duas seleções foi em setembro de 2001, quando a Geórgia venceu a Hungria por 3 a 1 em Tbilisi, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. A única outra partida registrada entre as seleções ocorreu três meses antes, em junho de 2001, quando a Hungria venceu por 4 a 1 em casa, na mesma campanha de classificação. Cada seleção soma uma vitória nos dois confrontos registrados.