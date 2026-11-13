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Como comprar ingressos para Genoa x Torino: preços da Serie A, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Genoa enfrenta o Torino na Serie A. Veja como garantir seus ingressos.

O Genoa recebe o Torino no domingo, 6 de Desember de 2026, no Stadio Luigi Ferraris, em Gênova.

No confronto mais recente entre as equipes pela Serie A, em 22 de fevereiro de 2026, o Genoa conquistou uma vitória contundente por 3 a 0 no Stadio Luigi Ferraris. Antes desse triunfo em casa, o Torino havia vencido o Genoa por 2 a 1 em um jogo equilibrado, como mandante, em outubro de 2025.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Genoa x Torino, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Genoa x Torino pela Serie A?

Genoa x Torino acontece no Stadio Luigi Ferraris, em Gênova, no domingo, 6 de Desember de 2026.

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Campeonato Italiano - Rodada 14
Stadio Luigi Ferraris

Como comprar ingressos para Genoa x Torino pela Serie A?

Para comprar ingressos para Genoa x Torino pela Serie A, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Compre diretamente pelo site oficial do Genoa CFC (genoacfc.it) ou pela plataforma de ingressos Vivaticket assim que a venda geral for aberta.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Serie A quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Genoa x Torino pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Genoa x Torino pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingresso comum: Os preços geralmente começam entre € 25 e € 41.
  • Arquibancadas laterais e setores premium: Os preços vão de € 60 a mais de € 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos mais baratos na revenda: Começam em torno de € 60.
  • Preços médios: Ficam em torno de € 205.

Genoa x Torino pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Genoa e Torino

O Genoa somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Serie A, com dez gols marcados e quatro sofridos nesse período. Na partida mais recente, venceu o Lecce fora de casa por 1 a 2, depois de bater a Juventus em casa por 2 a 0. Antes desses resultados, derrotou o Venezia por 1 a 0 e a Fiorentina por 2 a 1. O único tropeço foi a derrota por 2 a 0 para a Roma. A equipe de De Rossi chega a este confronto com três vitórias consecutivas no campeonato.

O Torino venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos pela Serie A, com seis gols marcados e sete sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Frosinone e, antes disso, foi derrotado pelo Como por 1 a 3 em casa. As três vitórias no período foram contra Monza (3 a 2), Parma (0 a 3) e Udinese (2 a 1), o que sugere que a equipe de Abate é capaz de boas atuações, mas tem tido dificuldade para manter esse nível de forma consistente.

GEN

GEN - Sequência

ROM
D2-0
VEN
V1-0
JUV
V2-0
LEC
V1-2
MIL
D1-2
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
TOR

TOR - Sequência

PAR
V0-3
MON
V3-2
COM
D1-3
FRC
D2-0
LEC
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Genoa x Torino: retrospecto recente

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em 22 de fevereiro de 2026, quando o Genoa venceu por 3 a 0 no Stadio Luigi Ferraris, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Genoa venceu duas vezes, o Torino uma, e duas partidas terminaram empatadas. Nesse período, o Genoa marcou sete gols e o Torino, quatro.

Confrontos

GenoaEmpateTorino
1
3
1
Campeonato Italiano
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Genoa
GEN
3
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Torino
TOR
0
FJ
Campeonato Italiano
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2
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Genoa
GEN
1
FJ
Campeonato Italiano
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Torino
TOR
1
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Genoa
GEN
1
FJ
Campeonato Italiano
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Genoa
GEN
0
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Torino
TOR
0
FJ
Campeonato Italiano
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Genoa
GEN
0
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Torino
TOR
0
FJ
5Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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