Galatasaray e VfB Stuttgart nunca se enfrentaram em uma competição oficial da UEFA. O próximo confronto, pela fase de liga, será o primeiro entre as equipes em uma partida competitiva.

O gigante turco recebe o jogo no RAMS Park, em Istambul, e busca aproveitar a força de sua torcida em casa para subir na tabela da Champions League.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Galatasaray x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Galatasaray x VfB Stuttgart pela Champions League?

Galatasaray x VfB Stuttgart começa na terça-feira, 3 de novembro de 2026, no Rams Global Stadyumu, em Istambul.

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Como comprar ingressos para Galatasaray x VfB Stuttgart pela Champions League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Galatasaray x VfB Stuttgart pela Champions League:

Venda oficial do clube (Passo): Os ingressos são distribuídos principalmente pelo sistema oficial de venda do Galatasaray. Para comprar pelos canais oficiais do clube ou ocupar os setores da torcida mandante no Rams Park, os torcedores geralmente precisam de um Passo Fan Card vinculado ao clube.

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Galatasaray x VfB Stuttgart pela Champions League?

Veja os preços aproximados dos ingressos para Galatasaray x VfB Stuttgart pela Champions League, divididos entre os canais oficiais do clube e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Arquibancadas norte e sul (atrás dos gols): Aproximadamente € 20 a € 35 , embora os ingressos pelo preço original se esgotem rapidamente entre os sócios do clube.

Setores de canto e laterais: Aproximadamente € 38 a € 160 (dependendo da demanda e do nível exato da arquibancada).

Arquibancada leste (assentos nas laterais do campo): Aproximadamente € 73 a € 290 (com vistas privilegiadas das laterais do campo, nos níveis inferior e superior).

Arquibancada oeste / camarotes VIP (arquibancada principal e hospitalidade): Valores a partir de cerca de € 205 a € 870 ou mais para serviços de hospitalidade premium e assentos de luxo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Níveis superiores atrás dos gols: Valores a partir de cerca de € 265 a € 270 .

Níveis inferiores atrás dos gols: Preços geralmente em torno de € 310 a € 315 .

Níveis superiores nas laterais do campo: Preços de aproximadamente € 490 a € 495 .

Setores laterais inferiores e assentos premium: Preços de € 660 a mais de € 1.070 , com categorias VIP acima de € 1.950 , dependendo do bloco e da plataforma.

Galatasaray x VfB Stuttgart pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Galatasaray e VfB Stuttgart

O Galatasaray venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Trabzonspor na Super Lig, em 19 de setembro, após uma vitória por 1 a 0 sobre o Kocaelispor na semana anterior. O desempenho do time na Champions League tem sido ruim: a derrota por 3 a 1 para o Sporting CP foi seu único resultado europeu nessa sequência. Nas cinco partidas, o Galatasaray marcou nove gols e sofreu doze.

O Stuttgart venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Greuther Fuerth em um amistoso, em 1º de outubro. Já seu último jogo competitivo foi uma derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund pela Bundesliga, em 19 de setembro. O destaque da sequência recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Viking FK pela Champions League, e a equipe também venceu o Colônia por 4 a 1 na Bundesliga. O Stuttgart marcou treze gols e sofreu três nessas cinco partidas.

Galatasaray x VfB Stuttgart: histórico recente de confrontos diretos

Os registros fornecidos não apresentam dados de confrontos diretos entre Galatasaray e VfB Stuttgart. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis.