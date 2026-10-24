Uma atmosfera eletrizante é sempre garantida quando os dois maiores clubes da Turquia, Galatasaray e Fenerbahçe, se enfrentam em Istambul, seja no Estádio Ali Sami Yen (RAMS Park) ou no Estádio Şükrü Saracoğlu. O Galatasaray recebe o próximo e aguardado “Derby Intercontinental” na segunda-feira, 26 de outubro, e você pode acompanhar esse grande jogo da Süper Lig ao comprar ingressos hoje.

O Galatasaray busca conquistar nesta temporada um quinto título consecutivo inédito do Campeonato Turco, mas pode esperar forte oposição dos rivais da cidade, entre outros adversários. Embora o Fenerbahçe não seja campeão desde a temporada 2013/14, segue na disputa por títulos: terminou em segundo lugar nas últimas cinco edições da Süper Lig.

Com nomes de destaque como Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Mattéo Guendouzi prontos para entrar em campo, o próximo confronto entre os dois gigantes de Istambul promete ser mais uma ocasião imperdível.

O GOAL traz todas as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para o próximo jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quando será o próximo jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe?

Data Jogo (horário local) Estádio (localização) Ingressos Segunda-feira, 26 de outubro Süper Lig: Galatasaray x Fenerbahçe (21h30 TRT) RAMS Park (Istambul) Ingressos 20/21/22 de março Süper Lig: Fenerbahçe x Galatasaray (a confirmar) Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Ingressos

Como comprar ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe

Os ingressos oficiais para o “Derby Intercontinental” entre Galatasaray e Fenerbahçe no RAMS Park podem ser comprados pela internet na Passo, plataforma oficial centralizada de venda de ingressos da Turquia.

Para o próximo jogo, marcado para segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a expectativa é que a venda pelos canais oficiais comece de três a cinco dias antes da partida.

No entanto, como esta é uma das rivalidades de maior procura no mundo, garantir um ingresso oficial exige passar pelas rígidas etapas de prioridade do clube.

Venda prioritária : Aberta primeiro exclusivamente para titulares de cartões premium do clube, como GSPlus Premium ou GSPara, e sócios oficiais.

Titulares do Passolig vinculado ao Galatasaray : Aberta em seguida para torcedores comuns que possuem um cartão Passolig vinculado ao Galatasaray.

Venda ao público geral : Aberta por último, apenas se restarem ingressos. Como grande parte dos mais de 53 mil lugares do RAMS Park é ocupada por titulares de ingressos de temporada, a quantidade disponível para o clássico é extremamente limitada e raramente chega à fase de venda ao público geral, se é que chega.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe?

Os preços oficiais dos ingressos para o clássico de grande destaque entre Galatasaray e Fenerbahçe no RAMS Park vão de ₺ 2.500, pelos lugares mais baratos, a ₺ 55.000, pelas categorias VIP mais exclusivas (€ 45 a € 1.000).

Devido à importância deste confronto, esses preços representam um aumento significativo em relação aos jogos comuns da Süper Lig.

A tabela oficial divulgada pelo clube detalha o preço de cada categoria de lugares:

Arquibancada Oeste (Batı) : Inclui as categorias Premium, Delux, Lux e Classic. É a arquibancada principal, com serviços premium de alto nível, camarotes corporativos de luxo e espaços VIP. (Preço: ₺ 50.000 a ₺ 55.000)

Arquibancada Leste (Doğu) : Abrange as categorias 1 a 4. Oferece excelentes vistas de primeira classe, semelhantes às da transmissão de TV, ao longo da lateral oposta aos bancos de reservas. (Preço: ₺ 25.000 a ₺ 35.000)

Arquibancadas Norte e Sul (Kuzey & Güney) : Abrangem as categorias 7 a 11 e ficam diretamente atrás dos gols. Esses setores recebem os torcedores mais barulhentos e os grupos ultras, o que os torna muito vibrantes, embora ofereçam uma perspectiva menos estratégica da disposição tática em campo. (Preço: ₺ 2.500 a ₺ 19.000)

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o RAMS Park

O RAMS Park é um estádio de futebol de padrão mundial localizado no bairro de Seyrantepe, no distrito de Sarıyer, na parte europeia de Istambul. É a casa do Galatasaray desde sua inauguração, em 2011, e tem capacidade para 53.978 pessoas.

O estádio anterior do Galatasaray, o Estádio Ali Sami Yen, usado por mais de 60 anos e conhecido por sua atmosfera incrivelmente intensa, aparentemente estava à beira do colapso. Um grande desastre poderia ter ocorrido se ele continuasse em uso.

Jogos memoráveis realizados no RAMS Park

O recorde de barulho : Em 2011, durante o acirrado clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, a apaixonada torcida no estádio estabeleceu um recorde mundial do Guinness para o grito de torcida mais alto em uma arena esportiva, atingindo incríveis 131,76 decibéis, mais do que o barulho de um motor a jato na decolagem!

Noites de Champions League : O estádio recebeu noites europeias espetaculares contra gigantes do continente, como Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Elas ficaram marcadas por enormes e impressionantes mosaicos que tomaram o estádio, criados pelo principal grupo de torcedores, o ultrAslan.

Recorde de energia solar: O teto do estádio é coberto por mais de 10 mil painéis solares. A instalação gerou 4,2 megawatts de eletricidade e conquistou outro recorde mundial do Guinness, pela maior produção de energia solar no teto de um estádio esportivo.

Galatasaray x Fenerbahçe: tudo o que você precisa saber

Galatasaray x Fenerbahçe: retrospecto recente dos confrontos diretos

No histórico Derby Intercontinental (Kıtalararası Derbi), o Fenerbahçe leva vantagem sobre o Galatasaray no retrospecto geral de todos os jogos oficiais e amistosos.

A rivalidade remonta ao primeiro encontro entre os clubes, em 1909, vencido pelo Galatasaray por 2 a 0. Desde então, os dois disputaram 406 partidas. O Fenerbahçe venceu 150 desses jogos, o Galatasaray ganhou 131 e houve 125 empates.

O Galatasaray venceu o confronto mais recente com o rival da cidade por 3 a 0, quando os dois se enfrentaram pela Süper Lig no RAMS Park, em abril. No entanto, três meses antes, em janeiro, o Fenerbahçe levou a melhor, e também ficou com um troféu, ao vencer o rival por 2 a 0 na final da Supercopa da Turquia, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.



