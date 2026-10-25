Uma atmosfera eletrizante é sempre garantida quando os dois maiores clubes da Turquia, Galatasaray e Fenerbahçe, se enfrentam em Istambul, seja no Estádio Ali Sami Yen (Rams Park) ou no Estádio Şükrü Saracoğlu. O Galatasaray recebe o próximo e aguardado "Derby Intercontinental" na segunda-feira, 26 de outubro, e você pode acompanhar de perto esse grande jogo da Süper Lig reservando ingressos hoje mesmo.

O Galatasaray busca conquistar nesta temporada seu quinto título consecutivo do campeonato turco, um recorde, mas deve enfrentar forte concorrência dos rivais da cidade, entre outros. Embora o Fenerbahçe não seja campeão desde a temporada 2013/14, o clube segue na disputa por títulos e terminou em segundo lugar nas últimas cinco edições da Süper Lig.

Com nomes de destaque como Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Mattéo Guendouzi previstos para entrar em campo, o próximo encontro entre os dois gigantes de Istambul promete ser mais uma ocasião imperdível.

A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre ingressos para o próximo jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é o próximo jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe?

Data Jogo (horário local) Estádio (localização) Ingressos Segunda-feira, 26 de outubro Süper Lig: Galatasaray x Fenerbahçe (21h30, horário da Turquia) Rams Park (Istambul) Ingressos 20/21/22 de março Süper Lig: Fenerbahçe x Galatasaray (a confirmar) Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Ingressos

Como comprar ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe

Os ingressos oficiais para o "Derby Intercontinental" entre Galatasaray e Fenerbahçe no Rams Park podem ser comprados pela internet na Passo, plataforma oficial centralizada de venda de ingressos da Turquia.

Para o próximo jogo, marcado para segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a expectativa é que os ingressos sejam colocados à venda pelos canais oficiais de 3 a 5 dias antes da partida.

No entanto, como esta é uma das rivalidades de maior procura do mundo, garantir um ingresso oficial exige passar pelas rigorosas etapas de venda prioritária do clube.

Venda prioritária : aberta primeiro, exclusivamente para titulares de cartões premium do clube, como GSPlus Premium ou GSPara, e sócios oficiais.

Titulares do Passolig do Galatasaray : aberta em seguida para torcedores comuns com um cartão Passolig vinculado ao Galatasaray.

Venda ao público geral : aberta por último, apenas se ainda restarem ingressos. Como grande parte dos mais de 53 mil lugares do RAMS Park é ocupada por titulares de ingressos de temporada, a quantidade de ingressos disponível para o clássico é extremamente limitada e raramente, ou nunca, chega à fase de venda ao público geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe?

Os preços oficiais dos ingressos para o clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe no RAMS Park vão de ₺ 2.500, nos lugares mais acessíveis, a ₺ 55.000, nos setores VIP mais exclusivos (€ 45 a € 1.000)

Devido à importância desta partida, esses valores representam um aumento significativo em relação aos jogos comuns da Süper Lig.

A tabela oficial de preços divulgada pelo clube detalha quanto custa cada categoria de assentos:

Tribuna Oeste (Batı) : inclui as categorias Premium, Delux, Lux e Classic. É a tribuna principal, com serviços premium exclusivos, camarotes corporativos de luxo e lounges VIP. (Preço: ₺ 50.000 a ₺ 55.000)

Tribuna Leste (Doğu) : abrange as categorias de 1 a 4. Oferece excelentes vistas de primeira classe, semelhantes às da transmissão televisiva, ao longo da lateral principal, do lado oposto aos bancos de reservas. (Preço: ₺ 25.000 a ₺ 35.000)

Tribunas Norte e Sul (Kuzey e Güney) : abrangem as categorias de 7 a 11. Ficam diretamente atrás dos gols. Esses setores recebem os torcedores mais barulhentos e os grupos ultras, o que cria um ambiente de muita energia, mas oferece uma visão menos estratégica da disposição tática. (Preço: ₺ 2.500 a ₺ 19.000)

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o RAMS Park

O RAMS Park é um estádio de futebol de nível mundial localizado no bairro de Seyrantepe, no distrito de Sarıyer, na parte europeia de Istambul. É a casa do Galatasaray desde sua inauguração, em 2011, e tem capacidade para 53.978 pessoas.

O estádio anterior do Galatasaray, o Estádio Ali Sami Yen, usado por mais de 60 anos e conhecido por sua atmosfera incrivelmente intensa, aparentemente estava prestes a desabar, e uma grande tragédia poderia ter ocorrido se continuasse em uso.

Jogos memoráveis realizados no RAMS Park

O recorde de barulho : em 2011, durante o acirrado clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, a torcida apaixonada presente no estádio estabeleceu um recorde mundial do Guinness para o grito de torcida mais alto em um estádio esportivo, alcançando incríveis 131,76 decibéis, mais alto que o som de um motor a jato na decolagem!

Noites de Champions League : o estádio recebeu noites europeias espetaculares contra gigantes do continente, como Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Elas foram marcadas por enormes e impressionantes mosaicos que cobriram o estádio, criados pelo principal grupo de torcedores, o ultrAslan.

Recorde de energia solar: o teto do estádio é coberto por mais de 10 mil painéis solares. Essa estrutura gerou 4,2 megawatts de eletricidade e conquistou outro recorde mundial do Guinness, pela maior produção de energia solar no teto de um estádio esportivo.

Galatasaray x Fenerbahçe: tudo o que você precisa saber

Galatasaray x Fenerbahçe: retrospecto recente do confronto direto

No histórico Derby Intercontinental (Kıtalararası Derbi), o Fenerbahçe leva vantagem sobre o Galatasaray no retrospecto geral de todos os jogos oficiais e amistosos.

A rivalidade remonta ao primeiro encontro entre os clubes, em 1909, vencido pelo Galatasaray por 2 a 0. Desde então, os dois clubes disputaram 406 partidas. O Fenerbahçe venceu 150 desses jogos, o Galatasaray ganhou 131 e houve 125 empates.

O Galatasaray venceu o encontro mais recente com o rival da cidade por 3 a 0, em um jogo da Süper Lig disputado no Rams Park em abril. No entanto, três meses antes, em janeiro, o Fenerbahçe levou a melhor e conquistou um troféu ao vencer o rival por 2 a 0 na final da Supercopa da Turquia, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.



