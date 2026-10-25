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Como comprar ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe: informações sobre o Dérbi Intercontinental, preços dos ingressos em outubro e onde comprar

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Confira como garantir ingressos para um dos clássicos mais intensos do planeta

Uma atmosfera eletrizante é sempre garantida quando os dois maiores clubes da Turquia, Galatasaray e Fenerbahçe, se enfrentam em Istambul, seja no Estádio Ali Sami Yen (Rams Park) ou no Estádio Şükrü Saracoğlu. O Galatasaray recebe o próximo e aguardado "Derby Intercontinental" na segunda-feira, 26 de outubro, e você pode acompanhar de perto esse grande jogo da Süper Lig reservando ingressos hoje mesmo.

O Galatasaray busca conquistar nesta temporada seu quinto título consecutivo do campeonato turco, um recorde, mas deve enfrentar forte concorrência dos rivais da cidade, entre outros. Embora o Fenerbahçe não seja campeão desde a temporada 2013/14, o clube segue na disputa por títulos e terminou em segundo lugar nas últimas cinco edições da Süper Lig.

Com nomes de destaque como Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Mattéo Guendouzi previstos para entrar em campo, o próximo encontro entre os dois gigantes de Istambul promete ser mais uma ocasião imperdível.

A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre ingressos para o próximo jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é o próximo jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe?

Data

Jogo (horário local)

Estádio (localização)

Ingressos

Segunda-feira, 26 de outubro

Süper Lig: Galatasaray x Fenerbahçe (21h30, horário da Turquia)

Rams Park (Istambul)

Ingressos

20/21/22 de março

Süper Lig: Fenerbahçe x Galatasaray (a confirmar)

Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul)

Ingressos

Como comprar ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe

Os ingressos oficiais para o "Derby Intercontinental" entre Galatasaray e Fenerbahçe no Rams Park podem ser comprados pela internet na Passo, plataforma oficial centralizada de venda de ingressos da Turquia.

Para o próximo jogo, marcado para segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a expectativa é que os ingressos sejam colocados à venda pelos canais oficiais de 3 a 5 dias antes da partida.

No entanto, como esta é uma das rivalidades de maior procura do mundo, garantir um ingresso oficial exige passar pelas rigorosas etapas de venda prioritária do clube.

  • Venda prioritária: aberta primeiro, exclusivamente para titulares de cartões premium do clube, como GSPlus Premium ou GSPara, e sócios oficiais.
  • Titulares do Passolig do Galatasaray: aberta em seguida para torcedores comuns com um cartão Passolig vinculado ao Galatasaray.
  • Venda ao público geral: aberta por último, apenas se ainda restarem ingressos. Como grande parte dos mais de 53 mil lugares do RAMS Park é ocupada por titulares de ingressos de temporada, a quantidade de ingressos disponível para o clássico é extremamente limitada e raramente, ou nunca, chega à fase de venda ao público geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe?

Os preços oficiais dos ingressos para o clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe no RAMS Park vão de ₺ 2.500, nos lugares mais acessíveis, a ₺ 55.000, nos setores VIP mais exclusivos (€ 45 a € 1.000)

Devido à importância desta partida, esses valores representam um aumento significativo em relação aos jogos comuns da Süper Lig.

A tabela oficial de preços divulgada pelo clube detalha quanto custa cada categoria de assentos:

  • Tribuna Oeste (Batı): inclui as categorias Premium, Delux, Lux e Classic. É a tribuna principal, com serviços premium exclusivos, camarotes corporativos de luxo e lounges VIP. (Preço: ₺ 50.000 a ₺ 55.000)
  • Tribuna Leste (Doğu): abrange as categorias de 1 a 4. Oferece excelentes vistas de primeira classe, semelhantes às da transmissão televisiva, ao longo da lateral principal, do lado oposto aos bancos de reservas. (Preço: ₺ 25.000 a ₺ 35.000)
  • Tribunas Norte e Sul (Kuzey e Güney): abrangem as categorias de 7 a 11. Ficam diretamente atrás dos gols. Esses setores recebem os torcedores mais barulhentos e os grupos ultras, o que cria um ambiente de muita energia, mas oferece uma visão menos estratégica da disposição tática. (Preço: ₺ 2.500 a ₺ 19.000)

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o RAMS Park

O RAMS Park é um estádio de futebol de nível mundial localizado no bairro de Seyrantepe, no distrito de Sarıyer, na parte europeia de Istambul. É a casa do Galatasaray desde sua inauguração, em 2011, e tem capacidade para 53.978 pessoas.

O estádio anterior do Galatasaray, o Estádio Ali Sami Yen, usado por mais de 60 anos e conhecido por sua atmosfera incrivelmente intensa, aparentemente estava prestes a desabar, e uma grande tragédia poderia ter ocorrido se continuasse em uso.

Jogos memoráveis realizados no RAMS Park

  • O recorde de barulho: em 2011, durante o acirrado clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, a torcida apaixonada presente no estádio estabeleceu um recorde mundial do Guinness para o grito de torcida mais alto em um estádio esportivo, alcançando incríveis 131,76 decibéis, mais alto que o som de um motor a jato na decolagem!
  • Noites de Champions League: o estádio recebeu noites europeias espetaculares contra gigantes do continente, como Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Elas foram marcadas por enormes e impressionantes mosaicos que cobriram o estádio, criados pelo principal grupo de torcedores, o ultrAslan.

Recorde de energia solar: o teto do estádio é coberto por mais de 10 mil painéis solares. Essa estrutura gerou 4,2 megawatts de eletricidade e conquistou outro recorde mundial do Guinness, pela maior produção de energia solar no teto de um estádio esportivo.

Galatasaray x Fenerbahçe: tudo o que você precisa saber

Galatasaray x Fenerbahçe: retrospecto recente do confronto direto

No histórico Derby Intercontinental (Kıtalararası Derbi), o Fenerbahçe leva vantagem sobre o Galatasaray no retrospecto geral de todos os jogos oficiais e amistosos.

A rivalidade remonta ao primeiro encontro entre os clubes, em 1909, vencido pelo Galatasaray por 2 a 0. Desde então, os dois clubes disputaram 406 partidas. O Fenerbahçe venceu 150 desses jogos, o Galatasaray ganhou 131 e houve 125 empates.

O Galatasaray venceu o encontro mais recente com o rival da cidade por 3 a 0, em um jogo da Süper Lig disputado no Rams Park em abril. No entanto, três meses antes, em janeiro, o Fenerbahçe levou a melhor e conquistou um troféu ao vencer o rival por 2 a 0 na final da Supercopa da Turquia, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.

Confrontos

GalatasarayEmpateFenerbahçe
2
2
1
Campeonato Turco
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Galatasaray
GAL
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
FJ
Supercopa da Turquia
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
FJ
Campeonato Turco
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FJ
Copa da Turquia
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
2
FJ
Campeonato Turco
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
FJ
6Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5
GAL

GAL - Sequência

PEN
E3-3
KAS
V3-1
BAR
D1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
Gol marcado (sofrido)
12/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FB

FB - Sequência

TUT
V0-2
RIZ
V0-3
AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Amed SportifAmed SportifAMS
96212010+1020
V
V
E
V
V
2
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
V
V
D
V
V
3
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
V
V
V
E
D
4
TrabzonsporTrabzonsporTRS
8512185+1316
V
V
V
D
V
5
KasimpasaKasimpasaKAS
9441139+416
V
V
D
E
V
6
BesiktasBesiktasBJK
85031610+615
D
V
D
V
V
7
KocaelisporKocaelisporKOB
9504119+215
V
D
D
V
D
8
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
9423812-414
V
V
E
V
D
9
Corum FKCorum FKCOB
94141815+313
D
V
V
D
V
10
GoztepeGoztepeGOZ
93331916+312
V
V
V
E
E
11
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
D
D
E
V
E
12
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
83231212011
V
E
V
D
D
13
RizesporRizesporRIZ
8314811-310
D
D
E
V
D
14
KonyasporKonyasporKSP
922569-38
V
D
E
E
V
15
GaziantepGaziantepGAZ
9225915-68
D
D
D
D
E
16
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
9225718-118
D
D
E
D
D
17
SamsunsporSamsunsporSAM
9117821-134
D
D
D
D
D
18
EyupsporEyupsporEYU
9108223-213
D
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Classificação à UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


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