O Galatasaray recebe o Aston Villa na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Rams Global Stadyumu, em Istambul.

Galatasaray e Aston Villa não têm confrontos anteriores registrados em competições oficiais da UEFA, o que faz deste jogo da Champions League o primeiro encontro entre os clubes. O Aston Villa viaja ao Rams Park em excelente fase nas competições europeias, com atuações de destaque na fase de grupos.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Galatasaray x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Galatasaray e Aston Villa pela Champions League?

Galatasaray x Aston Villa será disputado no Rams Global Stadyumu, em Istambul, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Como comprar ingressos para Galatasaray x Aston Villa pela Champions League?

Veja as opções e os canais disponíveis para comprar ingressos para Galatasaray x Aston Villa pela Champions League no RAMS Park:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelos canais oficiais dos clubes, como o sistema oficial de venda de ingressos do Galatasaray ou um portal parceiro, é a principal e mais segura forma de obter ingressos pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Galatasaray x Aston Villa pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Galatasaray e Aston Villa pela fase de liga da Champions League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Arquibancadas norte e sul (atrás dos gols): Aproximadamente € 20 a € 35 , embora esses lotes mais acessíveis geralmente se esgotem imediatamente durante os períodos de venda prioritária para sócios dos clubes.

Aproximadamente , embora esses lotes mais acessíveis geralmente se esgotem imediatamente durante os períodos de venda prioritária para sócios dos clubes. Setores de canto e laterais: Aproximadamente € 38 a € 160 , dependendo do nível e da procura.

Aproximadamente , dependendo do nível e da procura. Arquibancada leste (assentos na lateral do campo): Aproximadamente € 73 a € 290 para lugares com vista privilegiada da lateral do campo, nos níveis inferior ou superior.

Aproximadamente para lugares com vista privilegiada da lateral do campo, nos níveis inferior ou superior. Arquibancada oeste e hospitalidade VIP: A partir de cerca de € 205 a € 870+ para pacotes de hospitalidade premium e assentos de luxo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns / assentos no nível superior: A partir de cerca de € 190 a € 240 .

A partir de cerca de . Revenda de assentos na lateral do campo e no nível inferior: Geralmente entre € 350 e € 600+ , dependendo da disponibilidade no setor específico.

Geralmente entre , dependendo da disponibilidade no setor específico. Revenda de assentos premium na lateral do campo e VIP: Os preços podem variar de € 800 a € 2.400+.

Galatasaray x Aston Villa pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Galatasaray e Aston Villa

O Galatasaray soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Lille na Champions League. A equipe também venceu o Kasimpasa por 3 a 1 na Super Lig. O empate foi por 3 a 3 em um amistoso contra o Pendikspor, enquanto a derrota foi por 4 a 1 para o Barcelona em competição europeia. Nessas cinco partidas, o Galatasaray marcou onze gols e sofreu treze.

O Aston Villa vive excelente fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League. Antes, a equipe também goleou o Fenerbahce por 6 a 0 em competição europeia, na fase de grupos. Um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Brentford, pela Premier League, foi o único jogo sem vitória nessa sequência. O Aston Villa marcou treze gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, números que ressaltam sua força ofensiva antes da viagem a Istambul.

Galatasaray x Aston Villa: histórico recente de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores em competições oficiais entre Galatasaray e Aston Villa nos dados disponíveis. Este jogo da Champions League marca o primeiro encontro entre os dois clubes em uma competição oficial da UEFA.