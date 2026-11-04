O Galatasaray recebe o Aston Villa na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Rams Global Stadyumu, em Istambul.
Galatasaray e Aston Villa não têm confrontos anteriores registrados em competições oficiais da UEFA, o que faz deste jogo da Champions League o primeiro encontro entre os clubes. O Aston Villa viaja ao Rams Park em excelente fase nas competições europeias, com atuações de destaque na fase de grupos.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Galatasaray x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o jogo entre Galatasaray e Aston Villa pela Champions League?
Galatasaray x Aston Villa será disputado no Rams Global Stadyumu, em Istambul, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Galatasaray x Aston Villa pela Champions League?
Veja as opções e os canais disponíveis para comprar ingressos para Galatasaray x Aston Villa pela Champions League no RAMS Park:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelos canais oficiais dos clubes, como o sistema oficial de venda de ingressos do Galatasaray ou um portal parceiro, é a principal e mais segura forma de obter ingressos pelo preço original.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando os lotes da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Galatasaray x Aston Villa pela Champions League?
Os preços dos ingressos para o jogo entre Galatasaray e Aston Villa pela fase de liga da Champions League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda.
1. Canais oficiais dos clubes
- Arquibancadas norte e sul (atrás dos gols): Aproximadamente € 20 a € 35, embora esses lotes mais acessíveis geralmente se esgotem imediatamente durante os períodos de venda prioritária para sócios dos clubes.
- Setores de canto e laterais: Aproximadamente € 38 a € 160, dependendo do nível e da procura.
- Arquibancada leste (assentos na lateral do campo): Aproximadamente € 73 a € 290 para lugares com vista privilegiada da lateral do campo, nos níveis inferior ou superior.
- Arquibancada oeste e hospitalidade VIP: A partir de cerca de € 205 a € 870+ para pacotes de hospitalidade premium e assentos de luxo.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns / assentos no nível superior: A partir de cerca de € 190 a € 240.
- Revenda de assentos na lateral do campo e no nível inferior: Geralmente entre € 350 e € 600+, dependendo da disponibilidade no setor específico.
- Revenda de assentos premium na lateral do campo e VIP: Os preços podem variar de € 800 a € 2.400+.
Galatasaray x Aston Villa pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Galatasaray e Aston Villa
O Galatasaray soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Lille na Champions League. A equipe também venceu o Kasimpasa por 3 a 1 na Super Lig. O empate foi por 3 a 3 em um amistoso contra o Pendikspor, enquanto a derrota foi por 4 a 1 para o Barcelona em competição europeia. Nessas cinco partidas, o Galatasaray marcou onze gols e sofreu treze.
O Aston Villa vive excelente fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League. Antes, a equipe também goleou o Fenerbahce por 6 a 0 em competição europeia, na fase de grupos. Um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Brentford, pela Premier League, foi o único jogo sem vitória nessa sequência. O Aston Villa marcou treze gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, números que ressaltam sua força ofensiva antes da viagem a Istambul.
Galatasaray x Aston Villa: histórico recente de confrontos diretos
Não há registros de confrontos anteriores em competições oficiais entre Galatasaray e Aston Villa nos dados disponíveis. Este jogo da Champions League marca o primeiro encontro entre os dois clubes em uma competição oficial da UEFA.