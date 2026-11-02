O Fulham recebe o Newcastle United no sábado, 7 de novembro de 2026, no Craven Cottage, em Londres.

No confronto mais recente entre as equipes, em 24 de maio de 2026, o Fulham venceu o Newcastle United por 2 a 0 no Craven Cottage. Nos últimos cinco confrontos diretos, por todas as competições, o Newcastle leva uma pequena vantagem, com três vitórias contra duas do Fulham.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Fulham x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Fulham x Newcastle United pela Premier League?

Fulham x Newcastle United será disputado no sábado, 7 de novembro de 2026, no Craven Cottage, em Londres.

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 10:00 Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Newcastle United pela Premier League?

Se você quer garantir ingressos para o próximo confronto da Premier League entre Fulham e Newcastle United, no Craven Cottage, em 7 de novembro de 2026, há várias opções de compra, dependendo da sua preferência:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A principal e mais confiável maneira de comprar ingressos comuns é diretamente pelo site oficial do Fulham FC. Normalmente, é necessário criar uma conta de sócio do clube, gratuita ou paga, e os ingressos são disponibilizados em etapas, conforme a categoria de associação e o histórico de comparecimento a jogos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos comuns muitas vezes podem ser encontrados em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Newcastle United pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Premier League entre Fulham e Newcastle United, no Craven Cottage, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Os ingressos comuns para adultos em jogos da Premier League no Craven Cottage geralmente custam de £ 35 a £ 100 ou mais , dependendo do setor e da categoria da partida, como a arquibancada Johnny Haynes, a Riverside ou os setores atrás dos gols.

em jogos da Premier League no Craven Cottage geralmente custam de , dependendo do setor e da categoria da partida, como a arquibancada Johnny Haynes, a Riverside ou os setores atrás dos gols. Os pacotes oficiais de hospitalidade e VIP começam em cerca de £ 225 por pessoa ou mais e oferecem acesso a lounges de categoria superior e assentos acolchoados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Assentos comuns para esta partida custam cerca de £ 75 nos setores superiores ou atrás dos gols.

para esta partida custam cerca de nos setores superiores ou atrás dos gols. Os preços médios giram em torno de £ 189, enquanto assentos de categoria superior ou com vista pelas laterais do campo podem custar mais, dependendo da demanda perto do dia do jogo.

Fulham x Newcastle United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Fulham e Newcastle United

O Fulham soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, por todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Manchester United pela Premier League. Antes, nessa sequência, também empatou em 0 a 0 com o Liverpool. A única vitória do Fulham veio na Copa da Liga Inglesa, contra o West Ham United, por 2 a 3. A equipe marcou seis gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O Newcastle venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas, por todas as competições. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Hull City pela Premier League, em 19 de setembro. Antes, nessa sequência, também venceu o Tottenham Hotspur por 2 a 0. A única derrota foi por 4 a 1 para o Leeds United, na Premier League. O Newcastle marcou dez gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Fulham x Newcastle United: retrospecto recente do confronto

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu pela Premier League em 24 de maio de 2026, quando o Fulham venceu o Newcastle United por 2 a 0 no Craven Cottage. Nos últimos cinco jogos registrados entre as equipes, o Newcastle soma três vitórias contra duas do Fulham. Os clubes se enfrentaram pela Premier League e pela Copa da Liga Inglesa. O Newcastle marcou sete gols nessas cinco partidas, e o Fulham marcou nove.