Logo depois do primeiro clássico londrino da temporada do Fulham em Craven Cottage, contra o Chelsea, vem mais um, já que o time recebe o Crystal Palace no sábado, 5 de setembro. Você pode reservar seus ingressos hoje mesmo.

Se a partida contra o Chelsea servir de parâmetro, então os torcedores do Fulham terão um grande espetáculo nesta temporada, e a procura por ingressos vai disparar. Apesar de ter terminado o jogo sem pontuar, a equipe de Álvaro Arbeloa fez mais do que a sua parte em um eletrizante duelo de cinco gols.

O Fulham sabe, porém, que precisará estar muito atento quando o Palace visitar o estádio. De forma impressionante, o Crystal Palace está invicto nos últimos oito encontros em Craven Cottage, uma sequência que remonta a janeiro de 2005.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Fulham x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Fulham e Crystal Palace pela Premier League?

Fulham x Crystal Palace acontece em Craven Cottage (Londres), no sábado, 5 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 10:00 Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Crystal Palace pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde entradas para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela específica, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Crystal Palace pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga ativa ao clube para participar dos sorteios ou dos sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral nem aos sorteios básicos para membros.

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