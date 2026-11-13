O próximo confronto da Premier League entre Fulham e Brentford, no Craven Cottage, é muito aguardado. Marcada para 12 de dezembro, a partida promete futebol de alto nível em um dos estádios mais históricos de Londres.

Este clássico do oeste de Londres sempre tem um ambiente intenso e muita rivalidade. Com os dois clubes buscando subir na tabela nesta temporada, a torcida pode esperar um duelo emocionante, marcado pela paixão e pelo orgulho local.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir seus ingressos agora. Das datas de abertura das vendas aos preços, confira tudo o que precisa saber sobre este confronto.

Quando começa Fulham x Brentford pela Premier League?

O Fulham recebe o Brentford no Craven Cottage, em Londres, com início previsto para o horário indicado abaixo.

Como comprar ingressos para Fulham x Brentford pela Premier League?

A melhor opção para comprar ingressos para a partida é acessar diretamente os sites oficiais do Fulham FC e do Brentford FC. Os dois clubes têm portais de venda de ingressos nos quais os torcedores podem garantir seus lugares. Para a torcida visitante, os ingressos entram primeiro em pré-venda para quem tem ingressos de temporada e assentos premium. Depois, são abertas novas etapas para sócios, de acordo com os pontos de fidelidade. O Fulham também realiza uma pré-venda para seus sócios oficiais antes que os ingressos restantes sejam disponibilizados ao público geral.

A StubHub é uma alternativa caso os ingressos nos sites oficiais estejam esgotados. A plataforma reúne os lugares disponíveis para a partida, permitindo que os torcedores encontrem ingressos mesmo depois que a oferta inicial acabar.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Brentford pela Premier League?

Os preços dos ingressos para este confronto da Premier League variam conforme o setor escolhido no Craven Cottage e a faixa etária. Os ingressos comprados diretamente com a fornecedora oficial começam em £ 30 para adultos, uma opção acessível para torcedores que buscam o ingresso mais barato disponível. Também há preços um pouco menores para idosos e jovens adultos.

Tudo o que você precisa saber sobre Fulham x Brentford

Resultados recentes

O Fulham somou quatro pontos nos últimos cinco jogos, em uma sequência que inclui vitórias consecutivas sobre Hull City e Coventry City pela Premier League, antes de perder embalo com empates diante de Aston Villa e Newcastle United. A única derrota nesse período foi para o Crystal Palace, pela Copa da Liga Inglesa. Assim, seu desempenho na liga tem sido razoavelmente sólido, mesmo com a perda de embalo nos resultados. A campanha recente do Brentford é menos animadora: foram uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A derrota por 2 a 0 para o Brighton pela Premier League, em 8 de novembro, foi sua partida mais recente. Nesse período, o time também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Sunderland e perdeu para o Liverpool pela liga. Sua única vitória na liga, por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, foi o ponto alto de uma fase marcada pela irregularidade.

Histórico recente do confronto direto

Os últimos cinco confrontos entre as equipes pela Premier League foram equilibrados, sem que nenhuma delas conseguisse estabelecer uma vantagem clara. O Fulham leva uma pequena vantagem, com duas vitórias em cinco jogos, contra uma do Brentford; os outros dois terminaram empatados. O duelo mais recente, disputado no Gtech Community Stadium em abril de 2026, terminou em 0 a 0. Já a vitória do Fulham por 3 a 1 em casa, em setembro de 2025, segue como o resultado mais expressivo dessa sequência.