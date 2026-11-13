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Como comprar ingressos para Fulham x Brentford: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para Fulham x Brentford pela Premier League.

O próximo confronto da Premier League entre Fulham e Brentford, no Craven Cottage, é muito aguardado. Marcada para 12 de dezembro, a partida promete futebol de alto nível em um dos estádios mais históricos de Londres.

Este clássico do oeste de Londres sempre tem um ambiente intenso e muita rivalidade. Com os dois clubes buscando subir na tabela nesta temporada, a torcida pode esperar um duelo emocionante, marcado pela paixão e pelo orgulho local.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir seus ingressos agora. Das datas de abertura das vendas aos preços, confira tudo o que precisa saber sobre este confronto.

Quando começa Fulham x Brentford pela Premier League?

O Fulham recebe o Brentford no Craven Cottage, em Londres, com início previsto para o horário indicado abaixo.

Premier League - Rodada 15
Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Brentford pela Premier League?

A melhor opção para comprar ingressos para a partida é acessar diretamente os sites oficiais do Fulham FC e do Brentford FC. Os dois clubes têm portais de venda de ingressos nos quais os torcedores podem garantir seus lugares. Para a torcida visitante, os ingressos entram primeiro em pré-venda para quem tem ingressos de temporada e assentos premium. Depois, são abertas novas etapas para sócios, de acordo com os pontos de fidelidade. O Fulham também realiza uma pré-venda para seus sócios oficiais antes que os ingressos restantes sejam disponibilizados ao público geral.

A StubHub é uma alternativa caso os ingressos nos sites oficiais estejam esgotados. A plataforma reúne os lugares disponíveis para a partida, permitindo que os torcedores encontrem ingressos mesmo depois que a oferta inicial acabar.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Brentford pela Premier League?

Os preços dos ingressos para este confronto da Premier League variam conforme o setor escolhido no Craven Cottage e a faixa etária. Os ingressos comprados diretamente com a fornecedora oficial começam em £ 30 para adultos, uma opção acessível para torcedores que buscam o ingresso mais barato disponível. Também há preços um pouco menores para idosos e jovens adultos.

Tudo o que você precisa saber sobre Fulham x Brentford
Resultados recentes

O Fulham somou quatro pontos nos últimos cinco jogos, em uma sequência que inclui vitórias consecutivas sobre Hull City e Coventry City pela Premier League, antes de perder embalo com empates diante de Aston Villa e Newcastle United. A única derrota nesse período foi para o Crystal Palace, pela Copa da Liga Inglesa. Assim, seu desempenho na liga tem sido razoavelmente sólido, mesmo com a perda de embalo nos resultados. A campanha recente do Brentford é menos animadora: foram uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A derrota por 2 a 0 para o Brighton pela Premier League, em 8 de novembro, foi sua partida mais recente. Nesse período, o time também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Sunderland e perdeu para o Liverpool pela liga. Sua única vitória na liga, por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, foi o ponto alto de uma fase marcada pela irregularidade.

FUL

FUL - Sequência

HUL
V1-0
COV
V0-1
CRY
D0-1
AVL
E1-1
NEW
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BRE

BRE - Sequência

LIV
D1-2
HUL
E1-1
SUN
D3-2
NFO
V2-0
BHA
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico recente do confronto direto

Os últimos cinco confrontos entre as equipes pela Premier League foram equilibrados, sem que nenhuma delas conseguisse estabelecer uma vantagem clara. O Fulham leva uma pequena vantagem, com duas vitórias em cinco jogos, contra uma do Brentford; os outros dois terminaram empatados. O duelo mais recente, disputado no Gtech Community Stadium em abril de 2026, terminou em 0 a 0. Já a vitória do Fulham por 3 a 1 em casa, em setembro de 2025, segue como o resultado mais expressivo dessa sequência.

Confrontos

FulhamEmpateBrentford
3
2
0
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
Premier League
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Fulham
FUL
3
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Brentford
BRE
1
FJ
Premier League
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Brentford
BRE
2
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Fulham
FUL
3
FJ
Premier League
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Fulham
FUL
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Premier League
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Brentford
BRE
0
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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