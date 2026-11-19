O Fulham recebe o Brentford no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Craven Cottage, em Londres.

Recentemente, o Fulham passou a levar vantagem no clássico e chega ao confronto invicto há quatro jogos contra o Brentford. O time venceu por 3 a 1 em casa, no Craven Cottage, em setembro de 2025, antes de empatar por 0 a 0 no Gtech Community Stadium, no encontro mais recente entre as equipes, em abril de 2026.

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Quando é o jogo entre Fulham e Brentford pela Premier League?

Fulham e Brentford se enfrentam no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Craven Cottage, em Londres.

Como comprar ingressos para Fulham x Brentford pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Fulham e Brentford pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Fulham FC: Para os setores destinados à torcida da casa no Craven Cottage, os ingressos são vendidos principalmente pela plataforma oficial do Fulham. Em geral, a venda começa pelos sócios do clube, e os lugares restantes podem ser disponibilizados ao público, conforme a disponibilidade.

Para os setores destinados à torcida da casa no Craven Cottage, os ingressos são vendidos principalmente pela plataforma oficial do Fulham. Em geral, a venda começa pelos sócios do clube, e os lugares restantes podem ser disponibilizados ao público, conforme a disponibilidade. Site oficial do Brentford FC: Para quem torce pelo Brentford, os ingressos destinados à torcida visitante são distribuídos pelo portal oficial do clube a titulares de carnês de temporada e associados para jogos fora de casa, com base em pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Brentford pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Fulham e Brentford pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos oficiais do Fulham para os setores da casa (adultos): Geralmente custam de £ 63 a £ 125.

Geralmente custam de Ingressos oficiais da cota visitante do Brentford (adultos): Geralmente custam a partir de £ 30,30 .

Geralmente custam a partir de . Pacotes oficiais de hospitalidade para o jogo: Geralmente custam de £ 210 a mais de £ 400.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Revenda geral (assentos comuns): Preços a partir de cerca de £ 60 a £ 110 .

Preços a partir de cerca de . Assentos de revenda em faixa intermediária: Preços entre £ 165 e £ 220 .

Preços entre . Revenda no setor visitante (torcida do Brentford): Preços geralmente a partir de cerca de £ 190 a mais de £ 230.

Fulham x Brentford pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Fulham e Brentford

O Fulham somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 em casa com o Newcastle United pela Premier League. Também empatou por 1 a 1 com o Aston Villa. Nesse período, venceu fora de casa o Coventry City e o Hull City, e sofreu sua única derrota para o Crystal Palace, por 1 a 0, na Copa da Liga Inglesa. O Fulham marcou quatro gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Nos últimos cinco jogos, o Brentford teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Brighton pela Premier League, após uma vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest. O Brentford empatou por 1 a 1 com o Hull City e perdeu por 2 a 1 para o Liverpool no campeonato, além de sofrer uma derrota por 3 a 2 para o Sunderland na Copa da Liga Inglesa. Nas cinco partidas, marcou seis gols e sofreu sete.

Fulham x Brentford: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu pela Premier League em 18 de abril de 2026, quando a partida no estádio do Brentford terminou em 0 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Fulham leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Brentford, além de dois empates. O resultado de maior destaque do Fulham nessa sequência foi a vitória por 3 a 1 em casa, em setembro de 2025.