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Como comprar ingressos para Fulham x AFC Bournemouth: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Fulham enfrenta o AFC Bournemouth pela Premier League. Saiba como garantir seus ingressos

O Fulham recebe o Bournemouth no domingo, 29 de novembro de 2026, no Craven Cottage, em Londres.

No confronto mais recente entre as equipes, em 9 de maio de 2026, o Bournemouth venceu o Fulham por 1 a 0 fora de casa, no Craven Cottage. Antes disso, o Bournemouth também conquistou os três pontos com uma vitória por 3 a 1 no Vitality Stadium, em outubro de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Fulham x Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Fulham x AFC Bournemouth pela Premier League?

Fulham x Bournemouth acontece no domingo, 29 de novembro de 2026, no Craven Cottage, em Londres.

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Premier League - Rodada 12
Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x AFC Bournemouth pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Fulham x AFC Bournemouth pela Premier League no Craven Cottage:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar os sites oficiais do Fulham FC e do AFC Bournemouth para comprar ingressos diretamente pelos canais oficiais dos clubes, sujeitos à disponibilidade, às categorias de associação e aos pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Fulham x AFC Bournemouth pela Premier League?

Confira as faixas de preço estimadas e as opções de ingressos para Fulham x AFC Bournemouth pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Em geral, os preços começam entre £ 35 e £ 56 para lugares menos procurados ou com vista padrão e chegam a £ 125 para os melhores assentos comuns.
  • Pacotes de hospitalidade: Os preços partem de £ 175 a £ 395 ou mais, dependendo do pacote de lounge ou camarote escolhido.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos comuns de revenda: Em geral, os preços começam em torno de £ 64, com valores médios de mercado próximos de £ 170, dependendo da disponibilidade e do setor.
  • Revenda de ingressos premium e VIP: Os preços podem variar de £ 230 a mais de £ 700 por ingresso à medida que o dia do jogo se aproxima.

Fulham x AFC Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Fulham e AFC Bournemouth

O Fulham chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Coventry City pela Premier League. Nesse período, também venceu o Hull City por 1 a 0. A única derrota foi por 2 a 1 para o Ipswich Town. Nesses cinco jogos, o Fulham marcou sete gols e sofreu cinco. A sequência também inclui uma vitória sobre o West Ham United pela Copa da Liga Inglesa.

O Bournemouth venceu quatro dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi uma goleada sofrida por 5 a 1 diante do Chelsea, pela Premier League. Desde então, o Bournemouth tem apresentado um desempenho dominante: venceu o Sturm Graz por 3 a 0, o Sunderland por 2 a 0, o AC Milan por 3 a 0 na Liga Europa e o Manchester United por 3 a 0 fora de casa. A equipe marcou 11 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas, sem sofrer gols nos dois jogos mais recentes.

FUL

FUL - Sequência

IPS
D2-1
HUL
V1-0
COV
V0-1
CRY
D0-1
AVL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BOU

BOU - Sequência

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/0
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Fulham x AFC Bournemouth: histórico recente do confronto

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, quando o Bournemouth venceu por 1 a 0 no Craven Cottage, em uma partida da Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bournemouth venceu três vezes, o Fulham venceu uma e houve um empate. O encontro anterior no Craven Cottage, em dezembro de 2024, terminou em 2 a 2, enquanto o Bournemouth venceu por 3 a 1 em casa em outubro de 2025.

Confrontos

FulhamEmpateBournemouth
1
1
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
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Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
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Fulham
FUL
1
FJ
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Bournemouth
BOU
1
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Fulham
FUL
0
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
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Fulham
FUL
3
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Bournemouth
BOU
1
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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