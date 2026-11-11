O Frosinone recebe a Inter no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stadio Benito Stirpe, em Frosinone.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2024, quando a Inter venceu por 5 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco encontros, a Inter marcou 14 gols e sofreu apenas um.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para Frosinone x Inter, incluindo onde encontrá-los e quanto custam.

Quando será Frosinone x Inter pela Serie A?

Frosinone x Inter será disputado no Stadio Benito Stirpe, em Frosinone, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Campeonato Italiano - Rodada 14 5 de dez. de 2026 - 12:00 Stadio Benito Stirpe

Como comprar ingressos para Frosinone x Inter pela Serie A?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Frosinone x Inter pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes. O portal oficial de ingressos do Frosinone Calcio disponibiliza os setores destinados à torcida da casa e a venda ao público geral, enquanto a plataforma de ingressos do FC Internazionale Milano oferece opções para os setores visitantes e para sócios do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Frosinone x Inter pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Frosinone x Inter pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam entre € 25 e € 60 , dependendo do setor.

Geralmente custam entre e , dependendo do setor. Assentos premium: Custam de € 80 a € 150 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Assentos comuns: Geralmente partem de cerca de € 292 .

Geralmente partem de cerca de . Assentos premium: aproximadamente € 521, dependendo da localização do assento e da demanda geral pela partida.

Frosinone x Inter pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Frosinone e Inter

O Frosinone chega à partida com um bom retrospecto recente: venceu três dos últimos cinco jogos pela Serie A, empatou um e perdeu outro. Na partida mais recente, venceu o Torino por 2 a 0 em casa. Também marcou cinco gols na vitória por 5 a 1 sobre o Lecce. Nesses cinco jogos, marcou 18 gols e sofreu nove, incluindo um empate por 4 a 4 com a Atalanta que evidenciou tanto sua força ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 0 para o Napoli.

A Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota foi por 3 a 1 para o Milan no Derby della Madonnina. Antes desse revés, a equipe de Chivu venceu o Venezia por 2 a 0, a Fiorentina por 2 a 1 e o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 na Champions League, além de ganhar do Bologna por 3 a 1 fora de casa. A Inter marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Frosinone x Inter: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi uma partida da Serie A em maio de 2024, quando a Inter venceu por 5 a 0 no Stadio Benito Stirpe. Nos cinco confrontos diretos mais recentes registrados, a Inter venceu todos, marcou 14 gols e sofreu apenas um. O Frosinone ainda não conquistou nenhum ponto nesses encontros.